Rewrite this title: تقوم Microsoft بإعادة بناء أدوات مشرفي المواقع Bing من الألف إلى الياء

ستساعدك المقالة التالية: تقوم Microsoft بإعادة بناء أدوات مشرفي المواقع Bing من الألف إلى الياء

لقد أطلقت Microsoft للتو إصدارًا جديدًا تحديث أدوات مشرفي المواقع Bing والذي يعد، وفقًا لمدونة Bing Community Blog، تحسينًا كبيرًا لأدوات مشرفي المواقع القديمة من Microsoft. تم إجراء التحديث بعد أن تواصل Bing مع مشرفي المواقع ومجتمعات تحسين محركات البحث (SEO) الذين يتفقون في الرغبة في الحصول على مزيد من الشفافية حول كيفية قيام Bing بالزحف إلى مواقع الويب وفهرستها، والمزيد من التحكم في محتويات موقع الويب الخاص بهم في فهرس Bing بالإضافة إلى المزيد من الفائدة معلومات لتحسين الموقع على Bing.

تمنحك أدوات مشرفي المواقع Bing “المعاد تجهيزها” الآن تجربة مبسطة وأكثر سهولة في الزحف والفهرسة وحركة المرور. تتضمن بعض ميزاته الرئيسية ما يلي:

مستكشف الفهرس – يوفر إمكانية الوصول لتصفح فهرس Bing للتحقق من أدلة وصفحات موقعك التي تم تضمينها في فهرس بحث Bing

إرسال عناوين URL – يزود Bing بالإشارة إلى عناوين URL التي يجب تضمينها في الفهرس

مشكلات الزحف – تتيح لك عرض تفاصيل حول عمليات إعادة التوجيه والبرامج الضارة والاستثناءات

حظر عناوين URL – يمنع ظهور عناوين URL محددة في Bing SERPs.

تستخدم أدوات Bing Webmaster Tools الجديدة أيضًا Microsoft Silverlight مما يتيح لها تقديم وظائف رسوم بيانية غنية مفيدة لتحليل ما يصل إلى ستة أشهر من بيانات الزحف والفهرسة وحركة المرور التي يوفرها Bing لمواقع الويب الخاصة بك.

بالنسبة لمستخدمي Bing Webmster Tools الحاليين، يمكن استخدام حسابهم القديم لتسجيل الدخول إلى Bing Webmaster Tools الجديدة.

إذن، هل مازلت تستخدم أدوات مشرفي المواقع Bing؟ ماذا يمكنك أن تقول عن التصميم الجديد ووظائف الأدوات؟