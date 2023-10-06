Rewrite this title: تقييم الرسم البياني المعرفي مقابل الرسم البياني الاجتماعي

ستساعدك المقالة التالية: تقييم الرسم البياني المعرفي مقابل الرسم البياني الاجتماعي

في نواحٍ عديدة، يلخص هذا حجة Google مقابل Google. Facebook. للعثور على الإجابة، نحتاج إلى إلقاء نظرة على أهم أصول الشركتين، وهي المعلومات. إن المعلومات هي الأصل الاستراتيجي الحقيقي على المدى الطويل، ولكن أي من هذين العملاقين على الإنترنت يتمتع بالميزة الحقيقية على المدى الطويل؟

لمعرفة ذلك، نحتاج إلى فحص المعلومات التي تمتلكها كل من هاتين الشركتين، لأنه عندما يتعلق الأمر بالمعلومات، فإن القيمة الحقيقية لا تكمن فقط في قائمة عناصر البيانات، ولكن في فهم الخصائص و العلاقات، وبشكل أساسي كيفية ربط عناصر البيانات هذه. هذا ما يمثله الرسم البياني المعرفي والرسم البياني الاجتماعي حقًا.

الرسوم البيانية المعرفية: من الحقائق إلى الإجابات

في الأشهر الأخيرة، كثر الحديث عن الرسم البياني المعرفي لـ Google (http://www.google.com/insidesearch/features/search/knowledge.html). الآن، عندما تبحث عن أبراهام لنكولن، ستجد في SERP (صفحة نتائج محرك البحث) ما هو أكثر من مجرد قائمة الروابط والإعلانات – فهناك سلسلة من اللوحات التي توفر معلومات عن الرئيس والموارد الأخرى التي يعتقد Google أنها ستثير اهتمامك.

في قلب الرسم البياني للمعرفة توجد المجموعة المعروفة من جميع الأشخاص والأماكن والشركات والمدارس والأفلام والأحداث – “الأشياء”. الرسم البياني هو العلاقات المتبادلة أو خصائص هذه الأشياء وكيفية ارتباطها. على سبيل المثال، معرفة أن أبراهام لنكولن ولد في 12 فبراير 1809، هو كيان له خاصية. ولكن الأهم من ذلك أن الرسم البياني هو أيضًا العلاقة. مع العلم أن أبراهام لنكولن كان أيضًا رئيس، يؤدي إلى معلومات مهمة عن الرؤساء الآخرين.

إن حجم المعلومات يكاد يكون هائلاً مثل صعوبة رسم هذا المستوى من المعلومات على نطاق واسع. ومع ذلك، ماذا يمكنك أن تفعل به؟ ما مدى قيمتها؟

ربما تكون الآثار المترتبة على البحث ثورية. تخيل بحثًا موجهًا يقودك عبر علاقات البيانات هذه، ويوجه عملية اكتشاف المعرفة الخاصة بك من نقطة إلى أخرى. هذا هو في الواقع الجزء السهل. تخيل أنك قادر على الإجابة على الأسئلة التي تتضمن المزيد من الحقائق فقط. على سبيل المثال، من هم الرؤساء الجمهوريون الذين ولدوا في القرن التاسع عشر، والذين شغلوا سابقًا منصب نائب الرئيس، وخدموا أيضًا في الجيش؟ هذه هي استعلامات اكتشاف المعرفة العودية.

القيمة طويلة المدى للرسم البياني المعرفي واسع النطاق هي محرك يمكنه العثور على إجابات للأسئلة المعقدة، وليس فقط توجيهك إلى صفحة ويب تحتوي على كلمات رئيسية.

الرسوم البيانية الاجتماعية: نحن الشعب

إذًا كيف يمكن مقارنة مجرد رسم بياني اجتماعي بأداة اكتشاف المعرفة الواقعية التي يمكن أن تكون حدودًا للذكاء الاصطناعي؟ إنه إنجاز طويل إلى الأعلى. نظرًا لميلتي الطبيعية إلى المهووسين، أود أن أقول إن اللعبة انتهت. ومع ذلك، نحن مخلوقات اجتماعية. تعد تفاعلاتنا الاجتماعية واحتياجاتنا الاجتماعية جزءًا محددًا مما يجعلنا بشرًا. تعتبر الأصول المعلوماتية التي يمكن أن تساعد في تسهيل ذلك ذات قيمة كبيرة.

أحد الجوانب التي تكون فيها البيانات الاجتماعية ذات قيمة متأصلة هو مجال الاستعلامات الذاتية. ما هو أفضل مطعم إيطالي في المدينة؟ Facebook تقوم حاليًا بتطوير وظيفة بحث يمكنها أن تأخذ في الاعتبار بياناتنا الاجتماعية وأصدقائنا وموقعنا الجغرافي لتقديم الإجابة المثالية. يمكن أن تساعد الرسوم البيانية الاجتماعية في تقديم التعليقات والتوصيات النوعية التي نقدّرها من أصدقائنا.

في قلب الرسم البياني للاتصال الاجتماعي توجد إمكانات تحقيق الدخل والتسويق الكامنة. إن التفضيلات والمصالح المترابطة لمليار شخص (حتى الآن) تنطوي على إمكانات تسويقية هائلة. لقد أدى ذلك إلى ظهور حملات فيروسية وتسريع تحويل لا أحد إلى شخص ما. هناك إمكانات هائلة هنا لكسب الكثير من المال.

ليس الأمر ما تعرفه، بل من تعرفه.

لقد قيل لنا جميعًا أن الأمر لا يتعلق بما تعرفه، بل بمن تعرفه في مرحلة ما من حياتنا، لكن هل نصدق ذلك حقًا؟ عادةً ما يمتلك الأشخاص الأكثر نجاحًا أصولًا اجتماعية وقابلة للقياس، حيث أن الجمع بين الاثنين يمكن أن يؤدي إلى العظمة.

نرى هذين الرسمين البيانيين غير واضحين مع عمل Google باستمرار على تطوير Google+ و Facebook إضافة صفحات المجتمع/الاهتمام. من الواضح أن القدرة على التحكم في المعلومات، سواء كانت اجتماعية أو واقعية، تحقق فائدة هائلة. مع كل من جوجل و Facebook في سباق للحصول على كل شيء، يبقى السؤال: هل يمكن لشخص واحد فقط أن يفوز؟ ومع انتقالنا إلى عام 2013، سيكون من المثير للاهتمام معرفة مجموعة البيانات التي ستحتل مركز الصدارة أو ما إذا كان التعاون يلعب دورًا في الرحلة نحو تجربة فائقة الذكاء عبر الإنترنت.