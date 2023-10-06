Rewrite this title: تكثر المضاربة مقدما Facebook حدث صحفي

ستساعدك المقالة التالية: تكثر المضاربة مقدما Facebook حدث صحفي

الأسبوع الماضي Facebook أرسل دعوة إلى الصحافة “تعالوا وانظروا ما نبنيه”. لم تقدم الدعوة أي أدلة حول ما ستأتي الصحافة لرؤيته فقط متى وأين ستشاهده. من المقرر عقد الحدث غدًا، وكانت التكهنات حول ماهيته Facebook يمكن أن تعلن.

أهم الشائعات المنتشرة عبر الإنترنت هي أنها جديدة Facebook هاتف. وهذا على الرغم من مدى حماسة مارك زوكربيرج، Facebook ونفى الرئيس التنفيذي أن يكون هناك أي شيء من هذا القبيل في الأعمال. وبطبيعة الحال، ربما يكون هذا هو السبب وراء استمرار الناس في الحديث عن ذلك. ويبدو أن السيد زوكربيرج يعترض بقوة على هذه الفكرة. نضع في اعتبارنا أن Facebook هي شركة من المتسللين الذين يحبون البرمجة. إنهم مهووسون بالبرمجيات وليسوا رجال الأجهزة. لماذا يقتصرون على جهاز محمول واحد بينما لديهم بالفعل أكوادهم الحية، والنشر، والتتبع على كل هاتف ذكي، وجهاز لوحي، وجهاز كمبيوتر في السوق؟

البحث قد يأتي ل Facebook. لقد كان هذا موضوعًا كان زوكربيرج متحمسًا جدًا للحديث عنه مؤخرًا. لكن لا تتوقع أن يكون التجسد الأول شيئًا ينافس Google حتى الآن. على الأرجح سيكون مجرد خيارات بحث أفضل في الداخل Facebook. سيكون ذلك متسقًا على الأقل مع التحديثات الأخيرة لإعدادات الخصوصية.

قد يكون من الممكن البدء الكامل بإعادة تصميم الجدول الزمني. لقد قاموا باختبار تصميم جديد لعدة أشهر، ومن المؤكد أنه سيكون تغييرًا كبيرًا بما يكفي لإصدار إعلان كبير.

فكرة واحدة من كاتب TechCrunch، جوش كونستين، هو أنهم ربما يقومون بتجديد الملاحظات لتأخذها على Tumblr. قد يكون هذا تفكيرًا بالتمني من جانب كونستين، لكنه سيكون له صوتي. أحد الأشياء التي أحببتها في موقع MySpace في الأيام السابقة Facebook أكلتها على قيد الحياة كانت ميزة التدوين داخل الحساب. Facebook لم يكن لديه أبدًا خيار لائق للنشر. لكنني أود أن أؤكد أن هذه ميزة سيحبها المستخدمون، ولكنها ليست من النوع الذي تحتاجه الشركات. تتمثل إستراتيجية المحتوى الذكي لأي شخص لديه موقع ويب في الاحتفاظ بالمحتوى الرائع الخاص بك على موقعك الخاص ومشاركة الرابط إلى موقعك Facebook شبكة.

الغد سيروي الحكاية، لكن يمكننا أن نحلم لفترة أطول قليلاً بينما ننتظر. ماذا تريد أن ترى Facebook تغيير أو تحديث أو إضافة؟