Rewrite this title: تكسير الكود على Facebook بحث نجاح التسويق

ستساعدك المقالة التالية: تكسير الكود على Facebook بحث نجاح التسويق

من منظور التسويق عبر البحث، فإن الحجم الهائل للبيانات الموجودة على Facebook يمثل فرصة وتحديًا عندما يتعلق الأمر بتطوير حملات مخصصة وفعالة تحقق النتائج. استنادًا إلى الخبرة مع المعلنين الذين يشملون الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، فيما يلي عملية مكونة من سبع خطوات للوصول بفعالية إلى جمهورك المستهدف على Facebook من خلال البحث المدفوع.

1. قم بفصل حملاتك حسب الهدف: حدد في البداية ما إذا كان الهدف الأساسي لحملتك هو زيادة الوعي من خلال العلامة التجارية أم زيادة المبيعات.

إذا كنت تركز على العلامة التجارية، فستحتاج إلى عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء لتطلب من الزائرين “الإعجاب” بصفحتك Facebook صفحة. ومع ذلك، إذا كنت تهدف إلى تعزيز المبيعات أو زيارات موقع الويب، فستحتاج إلى إرسال العملاء المحتملين إلى موقع الويب الخاص بك. لزيادة عدد المعجبين والإعجابات على قناتك Facebook الصفحة، حاول استخدام الحوافز مثل العروض الحصرية والصفقات والمنتجات الجديدة وافتتاح المتاجر. تأكد من إرسال إعلاناتك إلى Facebook الصفحة حتى يتمكن الزوار من أن يصبحوا معجبين إذا لم “يعجبوا” بصفحتك بالفعل.

كما تعد المسابقة أو اليانصيب طريقة رائعة لجذب المعجبين منها Facebook إلى موقع الويب الخاص بك مع زيادة الزيارات والوعي بالعلامة التجارية. للقيام بذلك، قم بإنشاء صفحة مقصودة مخصصة على موقعك Facebook الملف الشخصي الذي يرتبط أيضًا بموقعك على الويب حيث يمكنهم الاشتراك في المسابقة.

إذا كان لديك عرض ترويجي كبير أو تطلق منتجًا جديدًا، فاستخدم Facebook إعلانات لتوجيه الزوار إلى موقع ذي صلة. وهذا سوف يساعد على رفع المبيعات بشكل تدريجي.

2. حدد جمهورك: لتجنب الاضطرار إلى غليان المحيط فيما يتعلق بتحديد جمهورك المستهدف Facebook، قم بتضييق مجالك على محبي صفحتك، وأصدقاء المعجبين بصفحتك، والمواقع الجغرافية وأي معلومات أخرى تتطوع بها Facebook المستخدمين الذين يتوافقون مع عروضك.

بمجرد تحديد جمهورك، Facebook سيُظهر لك عدد الأشخاص الذين يمكنك الوصول إليهم. ومن هناك، يمكنك وضع خيارات الاستهداف الخاصة بك لتضييق نطاق جمهورك وزيادة احتمالية النقرات.

على سبيل المثال، إذا كانت لديك حملة “العودة إلى المدرسة”، فاستهدف الفئة الأوسع من الآباء وكذلك الآباء الذين لديهم أطفال في فئات عمرية محددة، مثل الأعمار من 5 إلى 16 عامًا. يؤدي ذلك إلى تحسين جمهورك ويسمح لك بالوصول على وجه التحديد إلى الآباء الذين سيتسوقون لأطفالهم.

3. قم بإنشاء نسخة إعلانية عالية الاستهداف: نظرًا لأنه يمكنك الوصول إلى منجم ذهب من المعلومات القيمة، يمكنك إنشاء إعلانات عالية الاستهداف استنادًا إلى الموقع والاهتمامات والمهن والمزيد.

على سبيل المثال، إذا كنت تستهدف الأمهات في شيكاغو، فكن محددًا بشأن العروض المتوفرة خارج بابهن مباشرةً وقم بتضمين كلمات رئيسية ذات صلة مثل “أطفال” أو “أمي”.

4. ابدأ بتكلفة النقرة القوية: تسمح إستراتيجية عروض الأسعار هذه بعرض إعلاناتك بشكل متكرر، مما يؤدي إلى اكتساب المزيد من الزيارات لجمع البيانات. بمجرد حصولك على قاعدة بيانات جيدة، يمكنك تحسين تكلفة النقرة بشكل أكبر حسب الحملة بناءً على النتائج التي توصلت إليها.

على الجانب الآخر، إذا بدأت بتكلفة نقرة منخفضة جدًا لا تسمح بعرض إعلانك بشكل متكرر، فلن تتمكن من جمع بيانات كافية لتحديد الاتجاهات بشكل صحيح.

5. اضبط الحملات وفقًا لذلك: من المفترض أن يكون لديك ما يكفي من البيانات بعد أسبوع لإجراء التعديلات اللازمة لتحسين أداء حملتك.

إذا لم يتم النقر على إعلانك، فقد تحتاج إلى تعديل النسخة أو تغيير الصورة بحيث تكون أكثر تخصيصًا لجمهورك. قد ترغب أيضًا في رفع تكلفة النقرة بحيث يتم عرضها مرات أكثر، وبالتالي توفير المزيد من الفرص لجمع الزيارات.

ومع ذلك، إذا كنت راضيًا عن النسخة والصورة وتكلفة النقرة، ولكن نسبة النقر إلى الظهور منخفضة، فقد لا تصل هذه الحملة بشكل فعال إلى جمهورك المستهدف. في هذه الحالة، حان الوقت للتوقف والتوصل إلى خطة عمل جديدة.

وبطبيعة الحال، إذا كان أداء الإعلان جيدًا، فقم بزيادة ميزانيتك وزيادة تكلفة النقرة بشكل أكبر حتى لا تتمكن من جني نفس النتائج.

6. الاختبار والاختبار وإعادة الاختبار: أثناء مرحلة التخطيط، ستحتاج حقًا إلى تحسين نسخة إعلانك وفقًا لـ Facebook بيانات. بمجرد أن تصبح راضيًا عن إعلاناتك الأولية، ستحتاج إلى اختبارها وإعادة اختبارها، مع تعديلها في كل مرة بناءً على ما تعلمته من الاختبار السابق. ستجد قريبًا أن مرحلة الاختبار هذه تستحق العناء لأنك ستتمكن من الوصول مباشرة إلى جمهورك المستهدف كما لو كنت تتحدث إليهم على أساس فردي. كلما كان إعلانك أكثر ملاءمةً لجمهورك، زادت نسبة النقر إلى الظهور التي ستحصل عليها، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض تكاليف النقرة.

7. قياس النجاح: من السهل أن ننشغل ببيانات الإشباع الفوري التي نحللها أثناء الحملة وبعدها، بما في ذلك المقاييس الواضحة مثل زيادة عدد الإعجابات وزيادة عدد زيارات موقع الويب والمبيعات.

ومع ذلك، هناك بعدان إضافيان يجب مراعاتهما عند تحديد نجاح الحملة، وهما القيمة الدائمة للعميل وقدرة الحملة على تعزيز علامتك التجارية والوصول إلى فئة سكانية جديدة قد تصبح عميلاً في المستقبل. لهذا السبب، لا تتوقع تحويلاً مباشرًا مع إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC) التي تركز على العلامات التجارية. ومع ذلك، تأكد من تضمين هذه الأبعاد الإضافية في تقييم حملتك لأنها طريقة فعالة لكسب عملاء جدد وإشراك المناصرين الحاليين.

منذ Facebook لا يزال التسويق مجالًا ناشئًا إلى حد كبير، وسنستمر جميعًا في اختباره وتعديله والتعلم فيه مع تقدمنا. ومع ذلك، إذا كان لديك نهج مركّز تجاه عملك Facebook حملة PPC، ستتمكن من إضافتها إلى ترسانة أدوات التسويق الخاصة بك ورؤية الاستثمار يؤتي ثماره.

حقوق الصورة: البحث عن صورة تسويقية – مجاملة © alphaspirit – فوتوليا.كوم