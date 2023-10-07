Rewrite this title: تكشف قائمة وظائف Google عن خطة لحماية خصوصية المستخدمين

ستساعدك المقالة التالية: تكشف قائمة وظائف Google عن خطة لحماية خصوصية المستخدمين

في الآونة الأخيرة، تم اكتشاف منشور وظائف جوجل الذي يكشف أن محرك البحث الرائد في العالم يخطط لإنشاء “فريق أحمر” لحماية خصوصية المستخدمين. ويشير هذا المنشور، الذي اكتشفته كاسبرسكي لاب لأول مرة، إلى أن جوجل تستثمر بكثافة في ضمان امتثال منتجاتها في الوقت نفسه للمتطلبات القانونية وتوقعات السوق للمضي قدمًا.

ينص الإعلان الوظيفي المحدد، المخصص لمهندس خصوصية البيانات، على ما يلي:

“باعتبارك مهندسًا لخصوصية البيانات في Google، ستساعد في ضمان تصميم منتجاتنا وفقًا لأعلى المعايير وتشغيلها بطريقة تحمي خصوصية مستخدمينا. على وجه التحديد، ستعمل كعضو في فريق الخصوصية الأحمر لدينا لتحديد مخاطر الخصوصية المحتملة والبحث عنها والمساعدة في حلها بشكل مستقل عبر جميع منتجاتنا وخدماتنا وعملياتنا التجارية المعمول بها اليوم.

وعندما سُئلت شركة جوجل عن إعلان الوظيفة، أجاب المتحدث باسم الشركة ببساطة: “نحن نبحث دائمًا عن الأشخاص الموهوبين في مجموعة متنوعة من الأدوار”، ولم يرغب في التعليق أكثر.

في أعقاب قضية “Cookie-Gate”، وهي تسوية قياسية بقيمة 22.5 مليون دولار مع لجنة التجارة الفيدرالية، وجمع البيانات بشكل غير قانوني باستخدام سيارات “التجوّل الافتراضي”، والعديد من مشكلات الخصوصية الأخرى، ليس من المستغرب أن تخطط Google لتطوير فريق لحماية شركائها. خصوصية المستخدمين.

شعار شركة Google هو “لا تكن شريرًا”. هل تعتقد أنهم يعودون إلى جذور الشركة أم أن هذه الخطوة الأخيرة لحماية خصوصية المستخدمين بدافع الضرورة القانونية؟

تشمل المصادر: نشر وظائف جوجل، أسبوع المعلومات، و ويب برو نيوز

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