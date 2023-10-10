Rewrite this title: تكييف SEO للبحث المخصص

ستساعدك المقالة التالية: تكييف SEO للبحث المخصص

إذا كان هناك شيء واحد جعلني أشعر بالوسواس القهري الحدي (سعيد الآن ميخائيل؟) سيكون عالم البحث الشخصي. والأهم من ذلك، أن البيانات السلوكية هي مجال (صريح وضمني) يبدو أنه جزء من أي تطور محتمل لمحركات البحث (وبالتبعية تحسين محركات البحث).

الآن، أنا لست وحدي في هذا. كان الأشخاص في Google أيضًا متحمسين جدًا. أو كما قالت ماريسا ماير منذ فترة «(…)». أعني، فكر في ذلك للحظة. أ مستوى حبيبي مخصص حقًا. إذا كان ما يتحرك للأعلى في SERPs هو الصفحات وأنواع الصفحات ذات الصلة التي تعجبك. ومن خلال التفاعلات المباشرة وغير المباشرة، يتم إعادة ترتيب النتائج. هل سيقوم مرسلي البريد العشوائي بالنقر على مواقعهم الخاصة ووضعها في المفضلة طوال اليوم للحصول على المجد الوحيد المتمثل في رؤيتها مرتبة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم فقط؟ ممتعة ولكنها غير مربحة.

هل وصلنا؟ ليس حقيقيًا. من ما أفهمه وأعتقد أنه لا يزال تصنيفًا للمستخدم أكثر من كونه تطبيقًا دقيقًا حقًا. لكنها قادمة من المنظمة البحرية الدولية (IMO) وتستحق النظر إليها.

بيانات التخصيص

على الرغم من أنه لا توجد نهاية لما يمكن أن يتتبعه محرك البحث، فإن براءة اختراع Google هذه (التي تم منحها الأسبوع الماضي) تقدم ما يلي:

مجموعات مستخدمين قابلة للتطوير بناءً على تشابه المجموعة (ومن المثير للاهتمام أيضًا؛ طرق البحث الشخصية)

أنواع البيانات التي يمكن تتبعها –

البيانات الديموغرافية

البيانات النفسية

بيانات المصالح الشخصية

بيانات النشاط الشخصي

وما هي تلك بالضبط؟ ومن المثير للاهتمام كسرها. فهو يمنحك فكرة أفضل عن أنواع الأشياء التي قد يتتبعها Google (أو أي محرك بحث فعليًا) لإجراء التخصيصات

تشمل البيانات الديموغرافية؛

عمر

جنس

الموقع الجغرافي، بلد المنشأ،

البلد، المدينة، الولاية، الرمز البريدي،

مستوى الدخل

الطول، الوزن، العرق، العقيدة،

دِين

التوجه الجنسي

التوجه السياسي

مستوى التعليم

تاريخ إجرامي

صحة.

البيانات النفسية هي أي بيانات حول؛

الاتجاهات

قيم

أنماط الحياة

الآراء المستمدة من البيانات الديموغرافية

تتضمن بيانات الاهتمامات الشخصية عناصر مثل الاهتمامات،

هوايات

رياضات

المهنة أو الوظيفة

مجالات المهارة

مجالات رأي الخبراء

مجالات النقص

التوجه السياسي

العادات.

تتضمن بيانات النشاط الشخصي بيانات حول؛

الإجراءات السابقة للمستخدم

مثل عادات القراءة

عادات المشاهدة

عادات البحث

المقالات السابقة المعروضة أو المحددة

تم إدخال طلبات البحث السابقة

زيارات الموقع السابقة أو الحالية

المصطلحات الرئيسية السابقة المستخدمة في طلبات البحث السابقة،

وقت أو تاريخ أي نشاط سابق.

يمنحنا هذا بعض المعرفة حول الكيفية التي قد يحاول بها محرك البحث فهم المستخدم بشكل أفضل على أمل تصنيفه بشكل أفضل. أقول ذلك لأنه في معظم التطبيقات حتى الآن، كما ذكرنا سابقًا، يتطلعون إلى تصنيف الباحثين من أجل التخصيص. إذا كنت تتناسب مع ملف تعريف معين، فإن تجميع تلك التفاعلات يمكن أن يؤدي إلى نتائج أفضل وآليات إعادة التصنيف.

وبالتالي يمكننا أن نرى آثار الرسم البياني الاجتماعي على هذه العملية أيضًا. على أية حال، هذا نقاش آخر تماما.

هل هناك حاجة إلى قلق كبار المسئولين الاقتصاديين؟

هذا بالطبع هو السؤال الأساسي الذي يجب على المرء أن يطرحه في هذه المرحلة والإجابة ذات شقين. نعم… ولا. ها! خذ هذا!. حسنًا، ولكن على محمل الجد، يبدو أن الجولة الأخيرة من أبحاث البحث المخصصة التي أجريناها هنا تشير إلى أن الكثير من التخصيص، في مساحات الاستعلام الجديدة نسبيًا، ليس شخصيًا إلى هذا الحد. قبل أن يتم التعرف على المستخدم فعليًا في منطقة ما، تكون هناك فرصة أقل لتعديل النتائج القياسية بشكل كبير (والتي ربما تكون قد تغيرت مع انتشار Psearch للجميع). ولتحقيق هذه الغاية، لن أشعر بالقلق بشكل مفرط (فكر في مجالات التجارة الإلكترونية الأكثر عمومية بدلاً من موقع المعلومات المتخصص).

من ناحية أخرى، يمكننا أيضًا أن نحقق قفزة تتمثل في أن التخصيص سوف يصبح أعمق وأن الحصول على فهم قوي لمشاركتك الديموغرافية والمشجعة سيكون أمرًا بالغ الأهمية. أظن أن هذا أكثر أهمية بالنسبة لبعض مسافات الاستعلام مقارنة بمساحات أخرى كما تم استنتاجه أعلاه.

في نهاية المطاف، سيكون هناك في نهاية المطاف علاوة على الحقيقة تحقيق أقصى استفادة من منظور تجربة المستخدم.

إطار عمل محتمل لتحسين محركات البحث لـ Psearch

والشيء التالي الذي نحتاج إلى مراعاته هو ما هي التعديلات التي يمكن أن يقوم بها الشخص ليضع نفسه في أفضل وضع لتحقيق أقصى استفادة من نتائج البحث المخصصة؟ هذا أمر صعب ولا نريد أن نضع العربة أمام الحصان مع الحفاظ على حاجتنا إلى إثبات تحسين محركات البحث لدينا في المستقبل.

التركيبة السكانية – تعرف على السوق الخاص بك

– تعرف على السوق الخاص بك ملف تعريف الصلة – بناء موضوعات قوية

– بناء موضوعات قوية استهداف الكلمات الرئيسية / استراتيجيات العبارة – تشديد

– تشديد محتوى عالي الجودة – دوه

– دوه تحويل نتائج البحث – العمل على البيانات الوصفية

– العمل على البيانات الوصفية نضارة – إذا كان العرض التوضيحي للسوق الخاص بك يتطلب ذلك

– إذا كان العرض التوضيحي للسوق الخاص بك يتطلب ذلك طباعة الصفحة/المرجعية لي/الاجتماعي – على محمل الجد، لا يمكن أن تؤذي.

– على محمل الجد، لا يمكن أن تؤذي. سهولة استخدام الموقع – اجعلها سهلة الاستخدام.

– اجعلها سهلة الاستخدام. التحليلات – البدء في قياس المستخدمين بشكل أكبر (تحسين محركات البحث وليس التحويلات فقط)

على حد تعبيري، ليس لأنني كسول، ولكن يبدو أنه يلتقط ذلك، (حسنًا، ربما مجرد كسول قليلاً)؛

” “

هناك احتمال كبير بأن استراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك قد لا تحتاج إلى مراجعة كاملة.. فقط بعض الجهود الواعية لتوسيع ما تفعله بالفعل.

ماذا يجب أن تفعل؟

العمل على استراتيجيات المشاركة – يبدو أننا لا نريد أيضًا العمل على جلب المستخدمين المناسبين إلى الموقع فحسب، بل أيضًا إشراكهم بمجرد وصولهم إلى هناك. يمكن أن يشمل ذلك الإجراءات الضمنية (التمرير، وعمق الصفحة، وبيانات النقر، ووقت المكوث، وما إلى ذلك) أو الصريحة (الإضافة إلى المفضلة، والبريد الإلكتروني، والتصويت/المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك…).

عناصر عالمية – جانب آخر مثير للاهتمام من التخصيص موجود في SERPs العالمية. كما اقترحت بعض الأدلة القصصية الثانوية، هناك أيضًا عنصر التخصيص الذي يحدث في وقت ومكان العناصر العالمية في SERPs (المحلية، والتسوق، والفيديو، والأخبار، وما إلى ذلك). يبدو أن هذا يشير أيضًا إلى أن كونك أكثر حميمية مع مساحة الاستعلام الخاصة بك وستكون الديموغرافية أمرًا مهمًا في عالم Psearch الدقيق. معرفة ما يحبون وإعطائه لهم.

لا تنسى أندرويد – قد نرغب أيضًا في البدء في إيلاء المزيد من الاهتمام لعناصر خارج بحث الويب القياسي. وعلى وجه الخصوص، عالم Google Android الذي لا يغذي عالم الهاتف المحمول فحسب، بل يغذي Google TV أيضًا. وهذا يعني مجموعة أكبر من البيانات السلوكية وطرق جديدة لإشراك المستخدمين.

البحث النوعي في SEO – نظرًا لأهمية فهم السوق المستهدف بشكل أفضل، فقد يكون من المفيد أيضًا إجراء بعض الأبحاث النوعية حول المجموعة (المجموعات) المستهدفة التي قد تسعى وراءها. ابحث عن طرق لفهم التركيبة السكانية الخاصة بك بشكل أفضل وقم بصياغة برامج المحتوى الخاصة بك وفقًا لذلك. (تعرف على المزيد حول ذلك هنا).

لا تستبعد فعالية PPC – هناك تطور آخر قد نطرحه في هذا المزيج وهو أن إجراءات المستخدمين مع إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC) يمكن أن تكون عاملاً أيضًا. ولتحقيق هذه الغاية، قد يرغب المرء في ضمان التفاعل الجيد مع أي إعلانات يتم تشغيلها لأنها قد تؤثر فقط على أنواع المستخدمين التي يتم عرضها

اتصال الكافيين

وشيء أخير قبل أن نذهب؛ سيتطلب التخصيص الأعمق المزيد من القوة. أو على الأقل هذا كان اعتقادي لسنوات عديدة. مع احتمال الحصول على المزيد من القوة، وبشكل أكثر تحديدا من خلال التحديث الأخير للبنية التحتية للكافيين، ربما نكون على بعد خطوة واحدة من كون هذا الأمر ذا أهمية حقيقية بالنسبة لنا. لا يمكن للمرء إلا أن ينظر إلى هذا، إلى جانب الاهتمام بالرسم البياني الاجتماعي، ليرى أن هذا أصبح الآن، أكثر من أي وقت مضى، مجالًا يجب على كبار المسئولين الاقتصاديين أن يأخذوه في الاعتبار بجدية.

إن مدى عمق ومدى التخصيص سيكون أمرًا يتطلب المزيد من البحث. في الوقت الحالي، قد يكون من الحكمة البدء في البرمجة مع وضع المفاهيم في الاعتبار حيث تتداخل مع تقنيات إدارة المواقع والتسويق والتحسين الجيدة الموجودة بالفعل. يعد إثبات تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك في المستقبل جزءًا من الفن. تعلمها جيدا.

/ تجربة السفر عبر الزمن

موارد؛

سأكون مقصرا إذا لم أترك المغامرة مع مجموعة من الدراسات الممتدة؛

على الدرب؛

نظام تصنيف الصفحات المخصص: مسألة حساسة للمستخدم

لماذا يجب أن يخيفك الاستهداف السلوكي من Google؟

هل تستخدم Google حقًا معدلات الارتداد كإشارة تصنيف؟

يمكن لمواقعك المفضلة أن تهز SERPs

ياهو، تصنيف الصفحة والنقل الآني يا بلدي!

ما يجب أن يعرفه كل مُحسنات محركات البحث (SEO) عن البحث المخصص

لقد رأيت المستقبل وهو شخصي جدًا

لماذا يعتبر بحث Google المخصص مهمًا بالنسبة لك؟

التخصيص من خلال التركيز على التطبيق

تم تأكيد تحليل الاستعلام كإشارة تصنيف جوجل

خلع قبعتي المصنوعة من رقائق القصدير

نشرت ماري كلير جينكينز مؤخرًا؛ 10 أوراق بحثية عن البحث الشخصي

من جوجل

براءات الاختراع

براءات اختراع جوجل –

براءات اختراع مايكروسوفت –

براءات اختراع ياهو –