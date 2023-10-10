Rewrite this title: تمت إضافة ميزة البحث الشامل إلى Google Suggest للجوال

ستساعدك المقالة التالية: تمت إضافة ميزة البحث الشامل إلى Google Suggest للجوال

أعلنت Google للتو عن ميزة جديدة بسيطة ولكنها مفيدة جدًا لخدمة البحث عبر الهاتف المحمول. الميزة الجديدة هي في الواقع جزء من ميزات البحث العالمية في Google Suggest والتي تساعدك على ملء استعلام البحث الخاص بك باقتراحات الكلمات الرئيسية من Google.

مع تمت إضافة ميزة البحث الشامل إلى Google Suggest للجوال، يمكنك الآن الحصول على إجابات لاستفساراتك بشكل أسرع أثناء تنقلك، وذلك باستخدام هواتفك المحمولة بالطبع.

إليك مثال قدمته جوجل:

على سبيل المثال، لنفترض أنك مسافر إلى لندن وتريد أن تعرف: هل رحلتي في الوقت المحدد؟ أو ما هو سعر صرف الجنيه؟ أثناء قيامك بكتابة الرحلة “Ba 284” أو “Usd بالجنيه”، يتم توفير الإجابات مباشرة أسفل مربع البحث، دون الحاجة إلى انتظار صفحة النتائج. تتضمن عمليات البحث الأخرى التي تعرض الإجابات الطقس (على سبيل المثال، “طقس لندن”)، وأسعار الأسهم (على سبيل المثال، “intc”)، والوقت الحالي (على سبيل المثال، “توقيت لندن”)، والآلة الحاسبة (على سبيل المثال، “29*37”)، وتحويل الوحدات ( على سبيل المثال، “220 ميلاً بالكيلومتر”).

لاستخدام هذه الميزة، ما عليك سوى توجيه متصفح هاتفك إلى google.com والبدء في كتابة استعلام البحث الخاص بك. إذا لم تظهر لك نتائج خاصة في البداية، فقم بتحديث الصفحة في متصفح هاتفك.

تدعم ميزات البحث الشامل في Google Suggest للجوال أجهزة iPhone/iPods وهواتف Android وWebOS. متاح لمستخدمي الولايات المتحدة فقط.