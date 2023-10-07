Rewrite this title: تمت معاقبة Google Chrome بسبب انتهاك إرشادات الجودة

ستساعدك المقالة التالية: تمت معاقبة Google Chrome بسبب انتهاك إرشادات الجودة

عندما قامت Google مؤخرًا بتعيين اثنتين من أفضل وكالات التسويق للترويج لمتصفح الويب Chrome باستخدام محتوى الفيديو، افترضت Google أن الترويج سيتم بطريقة تتفق مع أسلوبها الخاص. إرشادات الجودة. ومع ذلك، انتهكت الحملة التسويقية قواعد Google الخاصة عندما دفعت للمدونين لنشر “مراجعات” لمتصفح الويب وأدت هذه المدفوعات إلى رابط واحد على الأقل أدى إلى تمرير نظام تصنيف الصفحات إلى موقع الويب الخاص بالمتصفح ومحتوى منخفض الجودة.

أصدرت Google مؤخرًا بيانًا يتناول المشكلة:

“لم توافق Google مطلقًا على أي شيء سوى الإعلانات عبر الإنترنت. لقد تجنبنا باستمرار الرعاية المدفوعة، بما في ذلك الدفع للمدونين للترويج لمنتجاتنا، لأن هذا النوع من العروض الترويجية لا يتسم بالشفافية أو لا يخدم مصالح المستخدمين. نحن ننظر الآن إلى التغييرات التي يتعين علينا إجراؤها لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى أبدًا.

نتيجة لشركات توظيف متصفح Chrome التي انتهكت قواعد Google الخاصة، فرضت Google عقوبة على المتصفح مما أدى إلى خفض تصنيف الصفحات لموقع www.google.com/chrome وخفض ترتيب الموقع ضمن نتائج محرك البحث. قال مات كاتس، رئيس قسم البريد العشوائي في Google، ما يلي عن الموقف:

“ردًا على ذلك، اتخذ فريق البريد العشوائي على الويب إجراءً يدويًا لخفض ترتيب www.google.com/chrome لمدة 60 يومًا على الأقل. بعد ذلك، يمكن لأي شخص من جانب Chrome إرسال طلب إعادة نظر لتوثيق عملية التنظيف الخاصة به تمامًا كما تفعل أي شركة أخرى. خلال الـ 60 يومًا، سيتم أيضًا خفض تصنيف الصفحات لموقع www.google.com/chrome ليعكس حقيقة أننا لن نثق أيضًا في الروابط الصادرة من تلك الصفحة.

العقوبة، السارية بالفعل، تمنع www.google.com/chrome من الترتيب في الصفحة الأولى لاستعلامات البحث التي عادة ما تحتل مرتبة عالية فيها. على سبيل المثال، لم يتم العثور على Chrome في النتائج العشرة الأولى للمصطلحات “Chrome” أو “متصفح Chrome” أو “متصفح الإنترنت”.

أصدرت Essence Digital اعتذارًا عامًا لشركة Google لسوء إدارة الحملة:

“في هذه الحالة، تعرضت جوجل لهذا النشاط من خلال وسائل الإعلام التي شجعت المدونين على إنشاء ما يبدو أنه منشورات مدفوعة الأجر، وكانت في كثير من الأحيان ذات جودة رديئة ولا تتماشى مع معايير جوجل. نعتذر لشركة جوجل التي من الواضح أنها لم تسمح بذلك”.

على الرغم من أنه قد يبدو من الصعب معاقبة Google Chrome على إجراءات لم يسمح بها على وجه التحديد، إلا أن أي إجراء آخر سيكون نفاقًا فيما يتعلق بمعاقبة العلامات التجارية الكبرى في نفس الموقف. مات كاتس، وفريق البريد العشوائي، وبقية فريق Google، إنكم ترسلون الرسالة الصحيحة من خلال معاقبة Chrome. ومن خلال فرض العقوبة، فإن Google توضح بوضوح أن الاستعانة بمصادر خارجية للتسويق ليس عذرًا للبريد العشوائي على الويب.

[Sources Include: SEO Book & Matt Cutts]