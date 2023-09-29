Rewrite this title: تمهيد الطريق إلى الأمام مع تحسين محركات البحث: الاستعداد للأوضاع الطبيعية الجديدة

ستساعدك المقالة التالية: تمهيد الطريق إلى الأمام مع تحسين محركات البحث: الاستعداد للأوضاع الطبيعية الجديدة

يتجه الطلب على تحسين محركات البحث (SEO) إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مع أكثر من 1.5 مليون عملية بحث في شهر أبريل.

يبحث المسوقون عن الطرق الأقل تكلفة والأكثر فعالية من حيث التكلفة لفهم التحولات في سلوك المستهلك وتقلبات الطلب، مع تحسين المحتوى لجميع قنواتهم الرقمية.

أصبح تحسين محركات البحث (SEO) الآن أمرًا بالغ الأهمية – فهو يمثل واجهة ومركز استراتيجيات التسويق الرقمي التي تغطي الوسائط المدفوعة والمحلية والجوالة والفيديو والبريد الإلكتروني وعبر قطاعات مثل Amazon والتجارة الإلكترونية.

إن الشركات التي يمكنها تفعيل رؤى البحث الخاصة بها بسرعة ودقة هي في وضع أفضل للتعافي وتحقيق المكاسب، أثناء وبعد فيروس كورونا (COVID-19).

كيف يمهد تحسين محركات البحث الطريق للأمام

حتى قبل ظهور فيروس كورونا (COVID-19)، كانت المؤسسات تكافح من أجل مواكبة سلوك المستهلك سريع التطور.

الآن، يتعين على المسوقين الرقميين – حتى وهم يتكيفون مع استراتيجيات العمل من المنزل والعزلة – إعادة التفكير في قنوات التسويق الرقمي الخاصة بهم وتوقعات عائد الاستثمار.

لقد تطور تحسين محركات البحث (SEO)، الذي كان يعتبر في السابق قناة تسويقية بسيطة، على مدى العقد الماضي ليصبح مصدرًا غنيًا وفيرًا لذكاء الأعمال والمستهلك.

لقد أصبح تحسين محركات البحث (SEO) هو التمثيل الأكثر دقة لـ “صوت المستهلك” داخل المؤسسات، مما يوفر للمسوقين الرقميين من الشركات من جميع الأحجام الفرصة لتعزيز الرؤية وتوسيع بصمتهم الرقمية مع توليد بيانات الأعمال الغنية والقيمة التي تحتاجها المؤسسة بأكملها.

إن مسوقي البحث في وضع يسمح لهم بمساعدة العملاء حقًا على استعادة أعمالهم أو تحويلها إلى اقتصاد أكثر تركيزًا على الرقم الرقمي، على النحو التالي:

يحتاج الناس دائمًا إلى المنتجات والخدمات.

يصل تحسين محركات البحث (SEO) إلى المستهلك عندما يكون في حالة احتياج وبغض النظر عن الحالة الذهنية.

عندما تكون هناك ندرة، يلجأ الناس للبحث.

يعد تحسين محركات البحث (SEO) ميسور التكلفة وفعالًا لعائد الاستثمار.

يساعد المحتوى المُحسّن على حماية حقوق العلامة التجارية وبناءها وتنميتها.

إن تحسين محركات البحث (SEO) هو صوت المستهلك ويوفر رؤى حيوية حول سلوك المستهلك وأنماطه.

يساعد البحث على تحصين الأعمال التجارية في المستقبل ويوفر مكاسب فورية ومتوسطة وطويلة الأجل.

نظرًا لأن أكثر من 53% من حركة مرور موقع الويب تأتي من البحث العضوي، فقد حان الوقت الآن للمؤسسات للاستفادة من تحسين محركات البحث بعدة طرق.

أوقفت العديد من الشركات البحث المدفوع بسبب انقطاع الأعمال المرتبط بفيروس كورونا، وتحتاج الآن إلى إعادة تقييم كيفية عمل الإستراتيجية المدفوعة بالتآزر مع تحسين محركات البحث.

كيف يمكن للمؤسسات أن تجذب المزيد من الزيارات إلى أفضل محتوى، وتلبية حاجة المستهلكين إلى وسائل الإعلام للاستهلاك مع حماية تعزيز قيمة العلامة التجارية عبر الإنترنت؟

تحسين محركات البحث الآن: الاستفادة من الرؤى واتخاذ الإجراءات

مع استمرار حالة الوباء، ستنشأ فرص للعلامات التجارية للفوز برؤية بحثية رئيسية وستكون الشركات التي تحصل على ميزة المحرك الأول هي الأسرع في التعافي، وتهيمن على حصة الصوت في السوق.

في الواقع، تمثل الظروف التي ولّدها فيروس كورونا فرصة عظيمة للمسوقين الاستباقيين الراغبين في مضاعفة تحسين محركات البحث حيث يتوق المستهلكون إلى محتوى تفاعلي وجذاب.

تتمتع العلامات التجارية بإمكانيات غير محدودة في الوقت الحالي للترفيه والمساعدة والتثقيف والإعلام.

البحث هو نبض السوق وكما الأبحاث الحديثة من BrightEdge، لقد أثر فيروس كورونا (COVID-19) على كل صناعة.

اعتمادًا على كيفية تأثر القطاع الرأسي، ستختلف الاستراتيجيات.

1. البيانات في الوقت الفعلي: الاستفادة من فهم الاتجاهات وسلوك المستهلك والتفاعل معها

ومع تقلب الطلب في جميع الصناعات، فمن المهم، حيث تستطيع الشركات، الاستفادة من الأبحاث في الوقت الفعلي للإجابة على الأسئلة واكتشاف الفرص عند حدوثها.

ويساعد هذا في حساب الاتجاهات على مستوى الصناعة ولكنه يمكّن أيضًا المسوقين من طرح أسئلة محددة واكتشاف الإجابات الكمية المستندة إلى البيانات بسرعة وسهولة ودقة.

يجب على المسوقين اتخاذ الإجراءات اللازمة لفهم كيفية أداء المحتوى وتصنيفه عبر جميع محركات البحث الرأسية والعالمية، في الوقت الفعلي.

مع زيادة استهلاك الفيديو بشكل كبير، من المهم تتبع التصنيف هناك أيضًا.

يمكن أن يساعدك هذا في التعرف على المنتجات والفئات والمؤثرين الذين ينطلقون واستخدام ذلك للترويج لمقاطع الفيديو تلك وإرشاد استراتيجية المحتوى المستقبلية.

بالنسبة لمنظمات التجارة الإلكترونية، من المهم بشكل خاص حماية العلامة التجارية Amazon.

تتبع كيفية ومكان تصنيف المنتجات، وحدد بسرعة ما إذا كان التجار المارقون يسلبون المبيعات ويقللون من قيمة علامتك التجارية.

تحسين محركات البحث (SEO) هو أفضل تمثيل لصوت عميلك

إن الرؤى التي توفرها بيانات تحسين محركات البحث (SEO) للمسوقين فيما يتعلق بفهم النوايا والسلوك وأنماط الشراء لم تكن بهذه الأهمية من قبل.

في الوقت الذي يتخذ فيه المستهلكون قرارات عقلانية وغير عقلانية بناءً على العاطفة وتشكيل عادات جديدة، من الضروري التأكد من أن لديك التكنولوجيا والأنظمة المعمول بها لتحديد الهوية والتصرف “في الوقت الحالي”.

تعد بيانات البحث ذات قيمة ليس فقط لفريق تحسين محركات البحث، ولكن لفرق التسويق والمنتجات والعلاقات العامة الذين يتطلعون جميعًا إلى فهم أنواع جديدة من رحلات العملاء وما يدفع الأشخاص في رحلتهم.

2. المنافسة المعيارية: اعرف حصتك من الصوت واعمل على الاستحواذ على حصة السوق

ومع تسارع التحول إلى التكنولوجيا الرقمية، أصبح المشهد عبر الإنترنت أكثر تنافسية على نحو متزايد.

مع نشر محتوى جديد كل ثانية، يجب على المؤسسات أن تفهم من يتفوق عليها في المواضيع التي ترغب في امتلاكها في SERPs الديناميكية.

يساعد فهم حصة الصوت المسوقين على زيادة سلطة تحسين محركات البحث (SEO) من خلال تحديد المواقع التي يمكن أن تساعد العلامة التجارية في الوصول إلى الجمهور المستهدف من خلال الإعلانات المدفوعة أو فرص الشراكة الأخرى مثل التأليف المشترك أو الروابط الخلفية.

يمكن أن يختلف التنافس في نتائج البحث بشكل كبير حسب موضوع البحث أو جهاز المستخدم.

يعد هذا أمرًا مهمًا للغاية نظرًا لأن العمل من المنزل يجعل المستهلكين يستخدمون كلاً من الأجهزة المكتبية والمحمولة بطرق مختلفة عما كانوا يستخدمونه أثناء التنقل.

يجب أن تسترشد استراتيجيات المحتوى برؤى حول مدى قوة استهداف المنافسين لموضوعات البحث وكيفية أداء المحتوى الخاص بهم في عمليات البحث على الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

تقوم حصة الصوت بتحديد المنافسين الرئيسيين بدقة لمساعدة المسوقين على تحديد أولويات خطط عمل تسويق المحتوى التنافسي.

كلما اتخذ المسوقون قرارات أكثر استنارة بناءً على فهم حصة العلامة التجارية في الصوت، كلما تمكنوا من تحقيق أقصى قدر من العائد على الإنفاق وزيادة الإيرادات من جميع جهود التسويق الرقمي.

3. تحسين موقع الويب: تعزيز تجارب المستخدم وإنشاء تجارب جديدة

من أجل المضي قدمًا والبقاء في المقدمة، بغض النظر عن قطاعك، عليك التأكد من أن موقع الويب الخاص بك جاهز لتحويل حركة المرور.

وهذا يعني ضمان تحسين كل جانب من جوانب موقعك، بما في ذلك المحتوى، وسهولة التنقل فيه.

يبحث المستهلكون عن تجربة تُعلمهم وتمنحهم أفضل تجربة ممكنة.

قم بتكوين عمليات تدقيق الموقع لمشكلات سلامة الموقع الأكثر أهمية.

قم بمراجعة العناصر الموجودة على الصفحة مثل عنوان الصفحة وعلامة H1 والعوامل خارج الصفحة بما في ذلك سرعة تحميل الصفحة وعمليات إعادة التوجيه وأخطاء 404.

تصميم عمليات تدقيق الموقع لدعم احتياجات العمل المحددة. من المهم أيضًا مراقبة الحالات الشاذة واكتشافها مثل:

مشاكل التحميل.

التغييرات في الأداء.

قطرات في التحويل.

انخفاض في حركة المرور أو الإيرادات من المحتوى.

سيؤدي اكتشاف هذه المشكلات فور حدوثها وإصلاحها بسرعة إلى التخفيف من أي خسارة في الإيرادات والحفاظ على مواقع الويب نظيفة وصحية وذات صلة وغنية بالمعلومات.

من المهم إجراء عمليات تدقيق مخصصة لضمان عدم تأثر أداء موقع الويب عندما تقوم المؤسسات بتنفيذ مشاريع كبيرة مثل:

ترحيل الموقع.

المشاريع التنظيمية وإمكانية الوصول.

استرداد العقوبة.

التوسع الدولي.

إدارة التسعير.

تكامل وسائل التواصل الاجتماعي.

4. المحتوى: إنشاء المحتوى وتحسينه بشكل متآزر لضمان الملاءمة والأداء

في الوقت الذي يتم فيه إنتاج الكثير من المحتوى، من المهم التأكد من جودة المحتوى الذي تنتجه.

يجب أن يتم تأليف المحتوى بطريقة مفيدة وجديرة بالثقة وبما يتماشى مع إرشادات Google EAT.

قم بمراجعة جميع المحتوى الموجود على موقعك بشكل منهجي.

انظر عن كثب إلى جهود التحسين التي تبذلها لمعرفة مدى نجاحك في تحقيق أهداف عملك الحالية المتعلقة بفيروس كورونا.

ابحث عن أي فجوات في المحتوى الخاص بك واضبط عمليتك لتقديم خدمة أفضل لجمهورك المستهدف (القديم والجديد).

يتيح ذلك للمسوقين مواءمة المحتوى مع رحلة المشتري وقياس تأثيره على نمو الأعمال.

مع ارتفاع احتياجات المستهلكين من الوسائط بسبب فيروس كورونا (COVID-19)، يعد هذا وقتًا رائعًا للمسوقين لسد الفجوات في رحلة العميل بمحتوى عالي الجودة.

اعتمادًا على نوع العمل ومدى تأثر العمليات، قد لا يكون هذا هو الوقت المناسب لتحويل العملاء المحتملين إلى عملية بيع.

ومع ذلك، لا تزال هناك فرص لإعادة التحسين للتحول إلى إجراء آخر من شأنه تعميق العلاقات وإبقاء العلامة التجارية في ذهنك حتى ترتفع المبيعات مرة أخرى.

5. العالمية والمحلية والمتنقلة: الإدارة والمحور والتحسين للأشخاص والأماكن والمحتوى والأجهزة

تستمر الوسائط الرقمية في إنشاء روابط عالمية.

ترغب العديد من العلامات التجارية في توسيع نطاق التركيز أو التركيز عليه خارج حدودها والتفاعل مع العملاء المحتملين الجدد في البلدان الأجنبية.

بدءًا من إغلاق المتاجر وحتى إعادة فتحها، يرتبط البحث المحلي بشكل جوهري بتحسين محركات البحث.

حان الوقت الآن لإلقاء نظرة على إستراتيجياتك وخططك الافتتاحية والتأكد من تحسين موقعك ومحتواك للبحث المحلي والمحلي للغاية.

وينطبق هذا بشكل خاص على المتاجر التقليدية التي تضررت بشدة من التأثير الأولي لـCOVID-19.

تعد الثقة جزءًا كبيرًا من التعافي، لذا سيكون من المهم تحليل حجم البحث وتصنيف البيانات في المواقع الرئيسية المستهدفة بالمتجر.

سيساعدك تقييم عمليات البحث التي يتم إجراؤها في المناطق المحيطة بالمواقع على إنشاء محتوى لجذب حركة المرور إلى المواقع التي أعيد فتحها.

ومن المهم أيضًا القيام بذلك على المستوى العالمي والمحلي عبر مناطق جغرافية ومواقع ولغات متعددة.

وبما أن المستهلكين يتفاعلون على أجهزة متعددة، من سطح المكتب إلى الهاتف المحمول، يجب على المسوقين تتبع الطلب على الهاتف المحمول وعمليات البحث على الهاتف المحمول وتغييرات تصنيفات الهاتف المحمول.

سيساعد التركيز على المجالات الرئيسية المتعلقة بصفحات الجوال المسرّعة (AMP) وبنية موقع الجوال وسرعة الصفحة على تحسين تجربة المستخدم والتحويل والإيرادات.

6. التكنولوجيا والابتكار: توسيع نطاق الأداء باستخدام موارد آلية إضافية وقيمة

إن البحث في الوقت الفعلي المدعوم بالتعلم العميق يساعد بالفعل المسوقين في الحصول على المعلومات والرؤى التي يحتاجون إليها، مباشرة عندما يحتاجون إليها.

يفتح التقدم في هذه المجالات فرصًا رئيسية لجميع أنواع المسوقين الرقميين (وهو الاتجاه الذي شهدته BrightEdge مباشرة داخل منصتها خلال الأشهر الأخيرة).

إن القدرة على طرح الأسئلة والعثور على الإجابات عند الطلب تقلل الوقت وتزيد من أداء الإيرادات.

إن الاستفادة من قوة منصة الحلول الشاملة تحقق أيضًا تأثيرًا فوريًا، نظرًا لأن المسوقين لا يضطرون إلى الصراع مع صوامع البيانات المتباينة وغير المتصلة وعدم مرونة الحلول ذات النقاط الضيقة.

لقد أثبتت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي نجاحها بالفعل في كونها “الشخص الإضافي لتحسين محركات البحث”، وهو ما يحتاجه عالم البيانات الإضافي والتسويق الرقمي شيربا للمساعدة في المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً وتتطلب عمالة مكثفة.

من منظور تحسين محركات البحث، يمكن للأتمتة الذكية تحسين العديد من مهام التدقيق والتحسين التي ستساعد العلامات التجارية على البقاء على اطلاع بالتحولات المرتبطة بفيروس كورونا في الطلب وسلوك المستهلك.

من المهم بشكل خاص توفير الوقت وزيادة الإنتاج إلى أقصى حد في هذه الأوقات التي تتسم بندرة الموارد عندما يُطلب من المسوقين إنجاز المزيد (وبشكل أسرع) أثناء تفشي فيروس كورونا (COVID-19).

في أبسط أشكالها، تمنح الأتمتة القدرات التسويقية هدية الحجم. تقوم التكنولوجيا بأداء المهام الزائدة عن الحاجة، مما يقلل من تكاليف العمالة اليدوية.

إنه يوفر الوقت للمسوقين البشريين للتركيز على أعمال أكثر إبداعًا وتأثيرًا.

إن استخدام الأتمتة المتقدمة يساعد بالفعل العديد من المسوقين على تبسيط المهام المعقدة والمستهلكة للوقت، حتى مع تحسين تأثيرها بشكل كبير على نتائج الأعمال ومساعدتهم على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً واستنارة.

خاتمة

في هذا الوقت من عدم اليقين، يعد البحث هو الخيار الأفضل للاستجابة لانقطاعات الأعمال المستمرة المرتبطة بفيروس كورونا (COVID-19) بسرعة وسهولة.

يعد تحسين محركات البحث (SEO)، على وجه الخصوص، أمرًا بالغ الأهمية ليس فقط للاكتشاف، ولكن باعتباره القناة التي توفر أعظم رؤية لسلوك المستهلك في الوقت الفعلي.

يمكن لرؤى البحث أن تفيد كل مرحلة من مراحل استجابة العلامة التجارية لـCOVID-19 وصولاً إلى النجاح في مرحلة ما بعد الوباء.

سيكون هناك فائزون وخاسرون في مجال الأعمال في هذا الاقتصاد الرقمي الجديد، وستقوم رؤى البحث بإبلاغ كل مرحلة من مراحل الاستجابة الاستباقية للعلامة التجارية لـCOVID-19.

يعد فهم تحديات فيروس كورونا (COVID-19) وسلوك المستهلك الناتج عنها أمرًا أساسيًا في طريق التطور بطرق مستدامة وحتى مربحة.

ستكشف رؤى تحسين محركات البحث (SEO) عن الفرص وستوفر رؤى أساسية للعمليات وخدمة العملاء وتطوير المنتجات والبحث والتطوير ومجموعة المديرين التنفيذيين والشركات ككل.

ونتيجة لذلك، من المقرر أن تصبح العلاقة بين تحسين محركات البحث (SEO) واستراتيجية العمل أكثر تشابكًا.

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