Rewrite this title: تم إصدار معاينة قرص العسل الرسمية من Google

ستساعدك المقالة التالية: تم إصدار معاينة قرص العسل الرسمية من Google

لقد جلب لنا معرض CES العديد من المفاجآت عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا القادمة، ولكن ما هو أكثر إغراءً بكثير من الصدمات والتقلبات هو الكشف الذي طال انتظاره. على الرغم من وجود قائمة طويلة من العناصر البارزة والمتوقعة كثيرًا، إلا أن نظام التشغيل Honeycomb OS من Google قد يحظى بأكبر قدر من الاهتمام.

بدأت مقاطع الفيديو هذه في الحصول على ضجة كبيرة حتى قبل العروض التقديمية الرسمية لمعرض CES، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى حقيقة أن فريق Google قام بتحميل مقطع رئيسي فيديو، نظرة عامة على واجهة النظام. كان هذا الفيديو أكثر من مجرد نظرة سريعة؛ لقد كانت نظرة تفصيلية على التحسينات التي أجراها النظام.

أزمة التكنولوجيا كانت مجرد واحدة من عدة مجموعات أبلغت عن الفيديو بعد إطلاقه عن طريق الخطأ، لكن الأمر لا يهم الآن. بعد كل شيء، أعادت Google إصدار مقاطع الفيديو للجمهور. وفي الوقت نفسه، كان إصدار CES مصحوبًا ببيان رسمي ومجموعة من الأجهزة الرائعة من Google والشركات المصنعة، وكلها جاهزة لأصابع الحضور المرتعشة والجاهزة للأجهزة اللوحية.

وتضمن البيان الرسمي وصفًا موجزًا ​​للمنصة القادمة، بما في ذلك توضيح أنها مخصصة “للأجهزة ذات أحجام الشاشات الأكبر، وخاصة الأجهزة اللوحية”. يذكرون أيضًا المناطق التي ستتم إضافة الميزات إليها، بما في ذلك سهولة استخدام التطبيق بشكل أفضل، و”تحسين المهام المتعددة”، ومتصفح ويب مزود بإمكانيات التصفح المبوب ووضع التصفح المتخفي، و”واجهة مستخدم ثلاثية الأبعاد” (ستتوفر المزيد من التفاصيل حول ذلك). .

في حين أن هؤلاء الموجودين في معرض CES سيكونون قادرين على تجربة واجهة المستخدم بأنفسهم، إلا أن البقية منا لن يُتركوا محرومين. هناك سلسلة طويلة من مقاطع الفيديو التي تقدم نظرة عامة على تفاصيل النظام، بما في ذلك نظرة على واجهة هاتف LG G-Slate القادم. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي العديد من الأقسام الفرعية الشائعة للواجهة على فيديو خاص بها، بما في ذلك قسم لـ دردشة فيديو جي توك, بريد جوجل, YouTube، و كتب جوجل. ومن المتوقع الحصول على مزيد من التفاصيل الدقيقة مع اقترابنا من الإصدار الفعلي لنظام التشغيل Honeycomb OS، المقرر حاليًا في شهر مارس من هذا العام.