Rewrite this title: تم إصدار واجهة برمجة تطبيقات Goo.gl Shortener للمطورين

ستساعدك المقالة التالية: تم إصدار واجهة برمجة تطبيقات Goo.gl Shortener للمطورين

في حين أن هناك الكثير من الأسواق التي تدخلها Google من أجل نشر الكلمة، أو زيادة حصتها في السوق، أو الحصول على فرص دخل إضافية، إلا أن هناك على الأقل عددًا قليلًا منها عرضيًا. هذا هو الحال مع Goo.gl، وهو أداة تقصير تشبه bit.ly أو moo.url تعمل على اختصار عناوين المواقع الطويلة إلى عنوان URL بسيط مكون من 12 حرفًا. لقد تم تطوير Goo.gl بالفعل بواسطة أحد موظفي Google للاستخدام الداخلي، وليس لسبب آخر سوى الرغبة في إضافة الميزات التي أرادوا هم أنفسهم استخدامها. على الرغم من أنه تم طرحه للعامة منذ أشهر مضت، إلا أنه الآن يأخذ هذه الخطوة إلى الأمام من خلال إصدار واجهة برمجة التطبيقات (API) العامة.

وفقا ل تقرير من ماشابل، تم إصدار Google API للمطورين في وقت سابق من شهر يناير، وعلى الرغم من إمكانية استخدامه من قبل أي شخص، إلا أنه مخصص لمطوري التطبيقات على وجه التحديد. توصف واجهة برمجة التطبيقات بأنها “مباشرة إلى حد ما”، لأنها تتيح للمطورين الاستفادة بسهولة من ميزات التقصير/التوسيع الخاصة بـ Goo.gl مع أي عناوين يستخدمها موقعهم أو تطبيقهم. وعلى وجه الخصوص بالنسبة للمطورين، تتيح واجهة Goo.gl API أيضًا استرجاع التحليلات وتاريخ عنوان URL الذي تم إنشاؤه.

في الإدخال الرسمي لمدونة Google Code، ذكر موظف Google Ben D’Angelo أن واجهة برمجة التطبيقات (API) يمكن أن تسمح “بسلوكيات تتراوح من التقصير التلقائي داخل Twitter أو عملاء Google Buzz لتشغيل وظائف منتظمة تراقب إحصائيات الاستخدام وأنماط حركة المرور الخاصة بك. يتفاخر D’Angelo أيضًا بحقيقة أن Goo.gl هو “واحد من أسرع أدوات تقصير عناوين URL المتوفرة” وفقًا لتقرير Pingdom، ويذكر أن Google “تواصل العمل على العديد من تحسينات قابلية الاستخدام وإجراء اكتشافنا التلقائي لـ المحتوى غير المرغوب فيه أو الضار أكثر قوة.

يمكن الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) من مختبرات كود جوجل. الوثائق الكاملة لواجهة برمجة التطبيقات متاحة هنا. وسائل الإعلام Adcloud