Rewrite this title: تم إصدار Google Chrome OS Netbook مجانًا في البرنامج التجريبي

ستساعدك المقالة التالية: تم إصدار Google Chrome OS Netbook مجانًا في البرنامج التجريبي

بالأمس، استضافت Google حدثًا في سان دييغو ركز على نظام التشغيل Chrome وجهاز Chrome المحمول. وبينما كانت الشائعات تتطاير حول ما سيتم الإعلان عنه بالضبط، خاصة وأن دعوة Google الإعلامية في 3 ديسمبر تضمنت عبارة “نحن نخطط لمشاركة بعض الأخبار المثيرة حول Chrome”. لقد تم الآن إصدار هذه الأخبار وهي متاحة للجمهور، مع إعلانين رئيسيين: تم إطلاق العنان لسوق Chrome الإلكتروني الرسمي، ويجري الآن اختبار Chrome netbook – وهو اختبار قد تتمكن أنت أو شركتك من المشاركة فيه كجزء من برنامج جوجل التجريبي.

كما تم الإعلان عنه في حدث Google ولاحقًا رسميًا مدونة جوجل، فإن netbook الذي أعلن عنه عملاق محرك البحث لأول مرة في عام 2009 جاهز للجولة الأولى من الاختبار العام. على الرغم من أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه التي تعمل بالطاقة الذرية قد تلقت بالفعل تعليقات من أصدقاء وعائلة فريق Google، إلا أنهم يفكرون في المشروع “قبل الإصدار التجريبي”. وعلى هذا النحو، سيتم إجراء الاختبار التجريبي لجهاز الكمبيوتر المحمول عبر التطبيق المعتمد فقط.

بينما يمكنك التقديم كفرد، سيتم إعطاء الأولوية للشركات والمنظمات غير الربحية والمؤسسات التعليمية. المتقدمون مدعوون لتقديم وصف لكيفية استخدامهم للنت بوك، وما الذي يجعلهم مستخدمين تجريبيين فريدين، ويمكنهم أيضًا إرسال مقطع فيديو أيضًا. في حين تصف جوجل ببساطة عدد أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتاحة بأنها “محدودة”، فقد أصدرت Engadget سابقًا رقمًا يبلغ حوالي 65000 وحدة. يمكن العثور على تطبيق البرنامج التجريبي الكامل على موقع كروم نت بوك.

تصف Google نظام التشغيل Chrome بأنه “نظام تشغيل هو في الأساس متصفح”. ستكون جميع التطبيقات الموجودة على النظام مستندة إلى الويب، مما يجعل إعلان Google الثاني لمتصفح Chrome – سوق Chrome الإلكتروني – يعمل جنبًا إلى جنب مع الإعلان الأول. سيكون سوق Chrome الإلكتروني بمثابة موقع يمكن للمستخدمين من خلاله شراء التطبيقات المستندة إلى الويب والتي ستعمل مع نظام التشغيل Chrome، كما يمكن للمطورين نشرها.