Rewrite this title: تم اختبار متصفح Chrome على نظام التشغيل Google Chrome

ستساعدك المقالة التالية: تم اختبار متصفح Chrome على نظام التشغيل Google Chrome

فيما يلي نظرة فاحصة لمعرفة كيفية عمل نظام التشغيل Google Chrome القادم، وتحديدًا كيف سيبدو متصفح Chrome على نظام التشغيل Chrome. أ تك كرانش قارئ تمكن من الحصول على الكود من مجلد إنشاء Chromium، وقام بتثبيته ويقوم الآن بالإبلاغ عن بعض ملاحظاته.

أول شيء ستلاحظه هو الشعار الجديد في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة والذي يمثل دائرة ملونة مركزها أبيض. عندما تنقر على الشعار، تظهر لك نافذة تشير إلى Google Short Links التي تتطلب نطاق Google.com حتى يتم استخدامها بشكل صحيح.

لا يزال الأمر غامضًا فيما يتعلق بما يحتويه هذا الرابط بالفعل على الرغم من وجود إخلاء المسؤولية الذي ينص على – “”

على الجانب الآخر حيث يظهر هذا الشعار الغامض توجد ساعة ومؤشر لحالة الشبكة ومؤشر لمستوى البطارية. في الوقت الحالي، الساعة فقط هي التي تعمل. توجد قائمة منسدلة أيضًا في نفس الجانب. إذا كنت من مستخدمي متصفح Chrome، فهذا يشبه القائمة المنسدلة، ولكن هذه المرة فقط تتم إضافة خيار جديد يسمى “Chrome OS”. يوجد أيضًا خيار لإعدادات لوحة اللمس ومسح بيانات التصفح واستيراد الإشارات المرجعية والإعدادات بالإضافة إلى خيار التبديل إلى وضع ملء الشاشة.

خدعة أم لا؟ تبدو هذه الصورة والتغطية قوية جدًا. لا أستطيع الانتظار للحصول على Google Chrome Netbook العام المقبل!