Rewrite this title: تم الإعلان رسميًا عن أجهزة Google Chromebook

ستساعدك المقالة التالية: تم الإعلان رسميًا عن أجهزة Google Chromebook

لقد حظي نظام التشغيل Google Chrome بالكثير من الاهتمام من جانبنا خلال الأشهر القليلة الماضية. من المؤكد أن فكرة وجود نظام تشغيل يعمل أكثر من مجرد متصفح كانت مثيرة للاهتمام في حد ذاتها، ولكن المرحلة التجريبية لنظام التشغيل Chrome – حيث قدمت Goolge الآلاف من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المجانية وحزم الاشتراك في الإنترنت – هي ما لفت انتباهنا حقًا . للأسف، مثل كثيرين آخرين، فقد فوتنا هذه الهبة، ومن المؤسف أننا نسير قدمًا مع العلم أننا سنكون قادرين على منح نظام التشغيل Chrome تشغيلًا حقيقيًا عندما تصل أجهزة Chromebook رسميًا إلى السوق. حسنًا، نحن نعرف الآن متى سيكون: 15 يونيو.

ويرجع الفضل في ذلك إلى إعلان I/O الرسمي، بالإضافة إلى الدعاية التي حدثت منذ ذلك الحين. فيما يلي المعلومات الأساسية المتوفرة لدينا عن جهاز Chromebook:

تاريخ الإصدار هو 15 يونيو.

ستكون هناك خيارات من كل من Samsung وAcer.

ستتمكن من شراء أجهزة Chromebook عبر الإنترنت؛ لا توجد معلومات حول الوقت المحدد الذي قد تكون فيه هذه المنتجات متاحة في المتاجر.

تتراوح أسعار أجهزة Chromebook بين 400 و500 دولار.

ستكون اتصالات شبكة الجيل الثالث متاحة أيضًا، بالإضافة إلى حزم الاشتراك الخاصة بها.

ستكون أجهزة Chromebook متاحة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا.

لدينا أيضًا معلومات عن برنامج مصمم للمدارس والشركات التي ترغب في استخدام أجهزة Chromebook. ستحصل الشركات التي تشترك (28 دولارًا لكل مستخدم للشركات، و20 دولارًا لكل مستخدم للمدارس شهريًا) على خيارات إدارية ودعم إضافي مباشرةً من Google وضمانات و”تحديثات منتظمة للأجهزة”.

ما يعنيه كل هذا هو أننا على وشك الحصول على نتائج تجربة كبيرة: هل يستطيع Google دخول مشهد نظام التشغيل باستخدام نظام تشغيل ليس أكثر ولا أقل من متصفح ويب أنيق؟

[via the Google Chrome Blog]