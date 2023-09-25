Rewrite this title: تم الانتهاء من طرح تحديثات Google الأساسية ومراجعة المنتج

ستساعدك المقالة التالية: تم الانتهاء من طرح تحديثات Google الأساسية ومراجعة المنتج

تؤكد الشركة أنه تم طرح تحديث الخوارزمية الأساسية الأخير من Google وتحديث مراجعة المنتج اعتبارًا من 26 سبتمبر 2022.

أعلنت Google بهدوء عن اكتمال عملية الطرح عبر صفحة تحديثات ترتيب البحث الخاصة بها.

لقطة شاشة من: Developers.google.com/search/updates/ranking، أيلول (سبتمبر) 2022.

بدأ طرح التحديث الأساسي لشهر سبتمبر 2022 قبل أسبوعين، في 12 سبتمبر. وتم إطلاق تحديث مراجعة المنتج بعد أسبوع، في 20 سبتمبر.

سيتم الانتهاء من طرح كلا التحديثين في نفس اليوم، 26 سبتمبر، وهو مثالي إذا كنت تنتظر بفارغ الصبر تقييم تأثيرهما.

ما العمل التالي

حان الوقت الآن لتقييم تأثير التحديثات من خلال تحليل تصنيفات موقع الويب الخاص بك وأنماط حركة المرور.

إذا لاحظت أي تغييرات مهمة ومستمرة، فمن المحتمل أن تكون نتيجة لأحد التحديثين أو كليهما.

كيفية معرفة ما إذا كنت متأثرًا بالتحديث الأساسي

تطبق Google التحديثات الأساسية عبر جميع نتائج البحث، ومن المحتمل أن تؤثر على المواقع بأكملها.

يشرح جون مولر، مساعد بحث Google، كيف تستهدف التحديثات الأساسية الموقع بأكمله بدلاً من عناصر محددة:

“مع التحديثات الأساسية، لا نركز كثيرًا على المشكلات الفردية فقط، بل على أهمية موقع الويب بشكل عام.

ويمكن أن يشمل ذلك أشياء مثل سهولة الاستخدام والإعلانات الموجودة على الصفحة، ولكنه في الأساس موقع الويب بشكل عام.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، تشير التغييرات في تصنيفات البحث عبر غالبية صفحات موقع الويب الخاص بك إلى أن التحديث الأساسي قد أثر عليك.

كيفية معرفة ما إذا كنت متأثرًا بتحديث مراجعة المنتج

يعد هذا الخيار أكثر وضوحًا، حيث يتم تطبيق تحديثات مراجعة المنتج فقط على نتائج البحث الخاصة بمراجعات المنتج.

هل تنشرون تقييمات المنتجات؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فأنت لم تتأثر بالتحديث.

إذا قمت بنشر مراجعات المنتج، فاحرص على التصنيف. إذا لاحظت تغييرات تقتصر على صفحات مراجعة المنتج، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب تحديث مراجعة المنتج.

من ناحية أخرى، من المرجح أن تكون تغييرات الترتيب عبر موقعك بالكامل نتيجة للتحديث الأساسي.

ترقبوا مقالات المتابعة بينما نقوم بتحليل تأثير هذه التحديثات.

مصدر: جوجل