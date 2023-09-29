Rewrite this title: تم الكشف عن عوامل تصنيف Bing في تحديث إرشادات مشرفي المواقع

ستساعدك المقالة التالية: تم الكشف عن عوامل تصنيف Bing في تحديث إرشادات مشرفي المواقع

نشر Bing نسخة محدثة من إرشادات مشرفي المواقع الخاصة به والتي تحتوي على قسم جديد تمامًا حول كيفية تصنيف Bing للمحتوى.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديث قسم موجود حول الأشياء التي يجب على مالكي المواقع تجنب القيام بها بمزيد من التوصيات.

فيما يلي تفاصيل التغييرات المهمة التي تم إجراؤها على إرشادات مشرفي المواقع في Bing.

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كيف يصنف Bing المحتوى

حتى الآن، لم تتضمن إرشادات مشرفي المواقع الخاصة بـ Bing أي معلومات حول كيفية تصنيف المحتوى، مما يجعل هذا تحديثًا مهمًا إلى حد ما.

يوجد الآن قسم كامل مخصص لشرح العوامل المختلفة المرتبطة بتصنيف المحتوى في بحث Bing.

يقدم Bing هذا القسم بالإشارة إلى أنه لا يعطي الأولوية لمنتجات وخدمات Microsoft في نتائج البحث.

هناك نقطة أخرى تتعلق بكيفية عدم قدرة مواقع الويب على الوصول إلى أعلى نتائج البحث بالرشوة. يتوفر Microsoft Advertising للشركات التي ترغب في الدفع مقابل المزيد من التعرض.

مع توضيح هذه النقاط، إليك نظرة على العوامل المختلفة التي تؤثر على نتائج البحث.

هذه هي العوامل الرئيسية التي ينظر إليها Bing عند تصنيف المحتوى:

ملاءمة : مدى تطابق محتوى الصفحة المقصودة مع الهدف من طلب البحث

: مدى تطابق محتوى الصفحة المقصودة مع الهدف من طلب البحث الجودة والمصداقية : يقوم Bing بتقييم الصفحة نفسها وسمعة المؤلف أو الموقع ومستوى الخطاب.

: يقوم Bing بتقييم الصفحة نفسها وسمعة المؤلف أو الموقع ومستوى الخطاب. مشاركة المستخدم : لتحديد تفاعل المستخدم، يأخذ Bing في الاعتبار ما يلي: هل قام المستخدمون بالنقر للوصول إلى نتائج البحث لاستعلام معين، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي النتائج؟ هل قضى المستخدمون وقتًا في نتائج البحث التي نقروا عليها للوصول إليها أم أنهم عادوا سريعًا إلى Bing؟ هل قام المستخدم بتعديل استعلامه أو إعادة صياغته؟

: لتحديد تفاعل المستخدم، يأخذ Bing في الاعتبار ما يلي: نضارة : يفضل Bing عمومًا المحتوى من المواقع التي توفر معلومات محدثة باستمرار.

: يفضل Bing عمومًا المحتوى من المواقع التي توفر معلومات محدثة باستمرار. موقع : يأخذ Bing في الاعتبار مكان تواجد المستخدم (البلد والمدينة)، ومكان استضافة الصفحة، واللغة المستخدمة، وموقع الزائرين.

: يأخذ Bing في الاعتبار مكان تواجد المستخدم (البلد والمدينة)، ومكان استضافة الصفحة، واللغة المستخدمة، وموقع الزائرين. وقت تحميل الصفحة: يفضل Bing أوقات تحميل أسرع، حيث توفر الصفحات البطيئة تجربة مستخدم سيئة.

عامل الترتيب السلبي

عندما يتعلق الأمر بالتصنيف في Bing، يجب على مالكي المواقع توخي الحذر بشأن نوع اللغة التي يستخدمونها.

يقول Bing إن اللغة البذيئة والعبارات المسيئة يمكن أن تؤدي إلى خفض رتبة المحتوى:

“يجوز لـ Bing خفض تصنيف المحتوى الذي يتضمن الشتائم، أو البيانات المسيئة، أو استخدام لغة مهينة لتوضيح نقطة ما)، واكتمال المحتوى، وشفافية التأليف.”

وينطبق هذا أيضًا على المواقع التي تبيع المنتجات التي تعتبر مسيئة.

وأخيرًا، سيقوم Bing بخفض ترتيب الصفحات التي تحتوي على محتوى قد يسبب ضررًا للأشخاص.

إساءة الاستخدام وأمثلة على الأشياء التي يجب تجنبها

تم تحديث قسم موجود مسبقًا من إرشادات مشرفي المواقع في Bing بمزيد من التوصيات بشأن الأشياء التي يجب تجنب القيام بها.

إليك ما أضافه Bing إلى القسم:

المحتوى المحذوف: قد لا يضيف نسخ المحتوى أو نسخه من مواقع ويب أخرى قيمة لمستخدميك وقد يعتبر انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر.

قد لا يضيف نسخ المحتوى أو نسخه من مواقع ويب أخرى قيمة لمستخدميك وقد يعتبر انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر. المحتوى الذي تم إنشاؤه تلقائيًا: يتضمن ذلك المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة عملية كمبيوتر آلية أو تطبيق أو آلية أخرى دون التدخل النشط من جانب الإنسان.

يتضمن ذلك المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة عملية كمبيوتر آلية أو تطبيق أو آلية أخرى دون التدخل النشط من جانب الإنسان. البرامج التابعة بدون قيمة كافية: المواقع التابعة التي لا تضيف قيمة تتجاوز الارتباط بالمنتجات قد يتم تخفيض رتبتها أو شطبها.

المواقع التابعة التي لا تضيف قيمة تتجاوز الارتباط بالمنتجات قد يتم تخفيض رتبتها أو شطبها. السلوك الضار: سواء تم ذلك عن قصد، أو نتيجة اختراق الموقع، يمكن أن يؤدي السلوك الضار إلى خفض رتبتك أو شطبك من القائمة.

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ملاحظات متنوعة

الآن بعد أن اطلعت على التحديثات الرئيسية، إليك بعض التغييرات الإضافية التي وجدتها منتشرة في جميع أنحاء المستند.

الحد من الأشياء

توجد إشارات مختلفة في جميع أنحاء الإرشادات المحدثة لإبقاء الأشياء عند حد معين.

في المجمل، هناك 8 استخدامات لكلمة “الحد” في الإرشادات الجديدة مقارنة بصفر استخدامات في الوثيقة القديمة.

وإليكم بعض النقاط الجديدة التي تمت إضافتها:

الحد من عدد الروابط في الصفحة بما لا يزيد عن بضعة آلاف.

الحد من استخدام التحميل الديناميكي للموارد – أي AJAX للحد من عدد طلبات http والحد من استخدام JavaScript على مواقع الويب الكبيرة.

حدد عدد الصفحات على موقع الويب الخاص بك بعدد معقول (بدون حد محدد).

استخدام الصور

هناك عدد من النقاط الجديدة التي تم طرحها حول كيفية استخدام مشرفي المواقع للصور بطريقة تساعد Bing على فهم المحتوى بشكل أفضل.

في المجمل، هناك 22 استخدامًا لكلمة “صورة” في الإرشادات الجديدة مقارنة بـ 6 استخدامات في الوثيقة القديمة.

وإليكم بعض النقاط الجديدة التي تمت إضافتها:

استخدم الصور ومقاطع الفيديو الفريدة والأصلية ذات الصلة بموضوع الصفحة.

يستطيع Bing استخراج المعلومات من الصور والتسميات التوضيحية والبيانات المنظمة والعناوين والنصوص ذات الصلة مثل النصوص.

لا تقم بتضمين نص أو معلومات مهمة داخل الصور أو مقاطع الفيديو.

قم بتضمين عناوين وصفية وأسماء ملفات ونصوص للصور والفيديو.

اختر صورًا ومقاطع فيديو عالية الجودة.

تحسين الصور ومقاطع الفيديو لتحسين أوقات تحميل الصفحة.

سمات بديلة جديدة

يدعم Bing الآن سمات alt الجديدة، مثل rel=”برعاية” وrel=”ugc”.

إليك ما تقوله الإرشادات الجديدة:

“ابذل جهدًا معقولًا للتأكد من أن أي روابط مدفوعة أو إعلانية على موقعك تستخدم السمة rel=”nofollow” أو rel=”برعاية” أو rel=”ugc” لمنع تتبع الروابط من قبل الزاحف ومن التأثير المحتمل على البحث التصنيفات.”

الملاحظات النهائية

هذه هي كافة التحديثات الرئيسية التي تمكنت من اكتشافها في إرشادات مشرفي المواقع الجديدة في Bing.

إذا كانت هناك إضافات أخرى تشعر أنه يجب إضافتها إلى هذه المقالة، فلا تتردد في إرسالها إلي.

بشكل عام، تم إصلاح الوثيقة بأكملها مع إعادة ترتيب الأقسام، وإعادة صياغة الفقرات، وأشياء من هذا القبيل.

ومع ذلك، بالنسبة للجزء الأكبر، وجدت أن المعلومات المقدمة هي نفسها في الغالب. على الرغم من التغييرات التي غطيتها للتو.

مصدر: إرشادات مشرفي المواقع Bing