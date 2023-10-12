Rewrite this title: تم تحديث مستندات Google بميزة مشاركة المجلدات بشكل أسهل

ستساعدك المقالة التالية: تم تحديث مستندات Google بميزة مشاركة المجلدات بشكل أسهل

تطرح Google تدريجيًا بعض التحديثات الجديدة لخدمة محرّر مستندات Google. ستعمل هذه التحديثات على تسهيل مشاركة الملفات داخل المجلدات بالإضافة إلى تسهيل تعاون المجموعات والعمل معًا في ملفات معينة في محرر مستندات Google.

أصبحت الآن مشاركة مجموعة من العناصر أو الملفات تتم بسهولة فقط عن طريق وضع هذه العناصر في مجلد ثم مشاركة هذا المجلد مع أعضاء مجموعة العمل الخاصة بك. بمجرد مشاركة مجلد، ستتم مشاركة أي شيء تضيفه في هذا المجلد تلقائيًا. وبالمثل، إذا قمت بإضافة شخص ما إلى قائمة الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى هذا المجلد، فيمكنهم الوصول على الفور إلى جميع العناصر الموجودة في هذا المجلد. وهذا يعني أنه ليس عليك مشاركة الملفات واحدًا تلو الآخر بعد الآن.

بالإضافة إلى مشاركة المجلدات، قامت Google أيضًا بتسهيل تحميل عناصر متعددة إلى محرر مستندات Google. الجديد لمحرّر مستندات Google تحميل الصفحات يتيح لك الآن اختيار ملفات متعددة وتحميلها جميعًا معًا في نفس الوقت

هناك تحديث آخر لمحرر مستندات Google له علاقة بـ “العناصر غير الموجودة في المجلد”. وإليك الحالات التي يتم فيها تصنيف الملفات على هذا النحو:

عندما تقوم بإنشاء عنصر جديد أو تتم مشاركة عنصر معك مباشرةً، فإنه يكون موجودًا في “العناصر غير الموجودة في المجلدات”.

عندما تتم مشاركة عنصر ما معك عبر مجلد، فإنه لا يكون موجودًا في “العناصر ليست في المجلدات”.

عند إضافة عنصر إلى مجلد، فلن يكون موجودًا في “العناصر غير الموجودة في المجلدات”.

عندما تقوم بإزالة عنصر من جميع مجلداته، فإنه سيكون مرة أخرى في “العناصر غير الموجودة في المجلدات”.

وأخيرًا، قامت Google أيضًا بتعديل واجهة محرر مستندات Google قليلاً. تم إجراء بعض التغييرات على الألوان والمسافات والأزرار.

بشكل عام، قد تكون هذه مجرد بعض التحسينات الطفيفة ولكنك ستقدر هذه التحسينات إذا كنت من مستخدمي محرر مستندات Google لفترة طويلة.