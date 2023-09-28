Rewrite this title: تم تحديث Google Discover باستخدام مكتبة قصص الويب

ستساعدك المقالة التالية: تم تحديث Google Discover باستخدام مكتبة قصص الويب

تظهر قصص الويب من Google الآن بشكل بارز في قسم Discover في تطبيق Google، والذي يصل إلى أكثر من 800 مليون شخص شهريًا.

يظهر الآن عرض دائري مخصص لقصص الويب من Google أعلى ميزة Discover للمستخدمين في الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

هناك خطط لتوسيع قصص الويب لتشمل منتجات Google الإضافية في المزيد من البلدان أيضًا.

قصص الويب من Google في Discover

قبل إضافتها إلى Discover، ظهرت قصص الويب في نتائج البحث منذ عام 2019. وسيستمر ظهور قصص الويب في نتائج البحث، وكذلك Discover.

يؤدي هذا التغيير إلى زيادة ظهور قصص الويب، والتي لا تزال منتجًا جديدًا نسبيًا، وتوفر المزيد من الحوافز للناشرين لإنشائها.

عرض قصص الويب من Google

قصص الويب من Google عبر منتجات Google المختلفة.

إن تصفح قصص الويب من Google في Discover يشبه إلى حد كبير تصفح القصص في التطبيقات الأخرى.

يتم عرض معاينة لكل قصة ويب في المكتبة، والتي يمكن للمستخدمين النقر عليها لعرضها في تجربة غامرة بملء الشاشة.

يمكن للمستخدمين النقر للمضي قدمًا عبر كل شريحة في القصة، أو التمرير للانتقال إلى القصة التالية في المكتبة.

على الرغم من أن قصص الويب من Google تشبه وظيفيًا القصص الموجودة على تطبيقات مثل Instagram وسناب شات، حيث تنتهي أوجه التشابه.

وعلى عكس القصص الموجودة على تلك الأنظمة الأساسية، يمتلك منشئو قصص الويب من Google المحتوى.

تتم استضافة قصص الويب على مواقع الويب الخاصة بالناشرين، مما يمنح منشئي المحتوى التحكم الكامل في إضافة أشياء مثل الروابط والإعلانات.

ويمكن للناشرين أيضًا مشاركة قصص الويب باستخدام عنوان URL، تمامًا مثل مشاركة أي صفحة ويب أخرى. لذلك يمكن رؤية قصص الويب خارج تطبيق Google.

تلاحظ Google أن المستخدمين الأوائل لقصص الويب يعرضونها بطرق فريدة.

نظرًا لأن قصص الويب هي امتداد لموقع ويب، يقوم بعض الناشرين بإضافتها إلى صفحتهم الرئيسية وقنوات التواصل الاجتماعي والنشرات الإخبارية والمزيد.

نظرًا لأن قصة الويب من Google هي تقريبًا نفس صفحة الويب، فيمكن أن تظل على الويب طالما قرر الناشر الاستمرار في استضافتها.

“بالنسبة للمبدعين والناشرين، تكون قصص الويب تحت إشرافك بالكامل، تمامًا مثل أي محتوى آخر على موقع الويب الخاص بك. يتمتع مؤلفو القصة بالتحكم الكامل في تحقيق الدخل والاستضافة والمشاركة وإضافة الروابط إلى قصصهم.

تقول Google إن الناشرين يشهدون بالفعل نتائج قوية من خلال قصص الويب. يتم عرض القصص الأكثر نجاحًا على موقع Stories.google.com.

يساعد عدد من شركاء الناشرين في إطلاق هذه الميزة، ولكن يمكن لأي شخص إنشاء قصص الويب من Google.

إليك المزيد حول كيفية إنشاء قصص الويب الخاصة بك وربما عرضها في البحث والاكتشاف.

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إنشاء قصص الويب من Google

سواء كنت منشئًا فرديًا أو ناشرًا كبيرًا، يمكن لأي شخص إنشاء قصص الويب من Google.

على الرغم من قدرة أي شخص على إنشاء قصص ويب، إلا أن عددًا صغيرًا فقط من المواقع لديه القدرة على ذلك.

لا تزال قصص الويب في مرحلة الاعتماد المبكرة، حيث قام 2000 موقع ويب فقط بنشر قصص حتى الآن.

لزيادة اعتماد قصص الويب، أصدرت Google أداة سهلة الاستخدام لمساعدة الناشرين في إنشائها.

تم إصدار البرنامج الإضافي Google Web Stories WordPress رسميًا خارج النسخة التجريبية الشهر الماضي. ويمكنك التأكد من أن Search Engine Journal لديها بالفعل دليل تفصيلي حول كيفية تحقيق أقصى استفادة منها.

يوفر مكون WordPress الإضافي واجهة سحب وإفلات بسيطة، تتيح للمستخدمين ذوي الخبرة البسيطة في البرمجة إنشاء قصص الويب في دقائق.

البرنامج المساعد لقصص الويب من Google ووردبريس

هناك أيضًا أدوات مجانية لإنشاء قصص الويب تقدمها MakeStories و غرفة الأخبارAI.

مصدر: جوجل