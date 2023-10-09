Rewrite this title: تم تسجيل نتائج مؤسسة “Chrome for a Cause” الخيرية

ستساعدك المقالة التالية: تم تسجيل نتائج مؤسسة “Chrome for a Cause” الخيرية

كانت جوجل في وضع جيد للعطاء هذا العام، حيث تم التبرع بعشرات الملايين من الدولارات للمنظمات الخيرية والقضايا النبيلة. وبطبيعة الحال، لم يتوقف جوجل عند هذا الحد. لقد أطلقوا كميات هائلة من المحتوى لمجتمع المصادر المفتوحة، وتبرعوا بـ 65000 جهاز كمبيوتر محمول، وأنشأوا ملحق Chrome خيريًا يتيح للمستخدمين جمع الأموال عن طريق فتح علامات تبويب جديدة.

لقد أبلغنا سابقًا عن تفاصيل Chrome لسبب ما، ولكن المشروع انتهى الآن وانتهى الأمر مع مدونة Chrome النتائج. ومن غير المستغرب أن يصل هذا الجهد إلى الحد الأقصى للتبرع الخيري وهو مليون دولار. تم فتح 60,599,541 علامة تبويب مذهلة بواسطة مستخدمي Chrome لسبب ما خلال الأيام الخمسة التي قامت فيها Google بتشغيل الامتداد.

وبما أن المستخدمين كانوا قادرين على اختيار واحدة من خمس جمعيات خيرية مختلفة في نهاية كل يوم، فقد اكتسب “التبرع بعلامات التبويب الخاصة بهم” بعض الأهمية في كيفية تخصيص الأموال. أما القضية الخيرية التي تلوح في الأفق فهي منظمة أطباء بلا حدود، وهي مجموعة تهدف إلى تقديم اللقاحات، والتي تلقت 26.7% من إجمالي التبرعات. ومع ذلك، فإن زراعة الأشجار (من خلال منظمة NPO The Nature Conservancy) وتوفير المياه النظيفة (بالشراكة مع المجموعة الخيرية: المياه) كانت من التبرعات الشعبية، بنسبة 24.5% و23.4% من إجمالي التبرعات، على التوالي. كانت خيارات التبرع المتبقية هي نشر كتب لمؤلفين محليين في بلدان أجنبية (بالشراكة مع منظمة Room to Read)، التي حصلت على 14.2%، وبناء منازل للعائلات المعوزة في أمريكا اللاتينية (مع البرنامج التطوعي الخيري Un Techo para mi País)، الذي حصل على 11.2%

وسيتم تقديم التبرعات في نهاية العام، وقد أدلت بعض المنظمات الخيرية بتصريحات حول الكيفية التي تنوي بها استخدام هذه الأموال المتبرع بها. يمكن للمستخدمين الذين يرغبون في الاستمرار في استخدام Chrome لسبب ما للعروض الترويجية الخيرية المستقبلية من Google ببساطة الاحتفاظ بالامتداد مثبتًا لتلقي التحديثات حول أحداث “tabbing for Charity” القادمة.