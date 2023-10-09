Rewrite this title: تم تسريب نسخة المطورين من تطبيق الموسيقى من الجيل التالي لنظام Android

ستساعدك المقالة التالية: تم تسريب نسخة المطورين من تطبيق الموسيقى من الجيل التالي لنظام Android

يجب على أي شخص لديه هاتف يعمل بنظام Android أن يفرح بالأخبار الرائعة التي أطلقناها منذ بضعة أيام، والتي تحدد مشغل موسيقى Android القادم من Google. مشغل الموسيقى هذا، الذي تم عرضه في عروض تجريبية محدودة منذ مايو 2010، مليء بالميزات والأدوات الجديدة الرائعة. لقد تمكنا من الحصول على بعض التفاصيل الرائعة المسربة حول التطبيق لتقريرنا، ولكن يبدو أن شخصًا ما قد قام بتسريب شيء أكبر: التطبيق نفسه.

وفقا لتقرير انتهى في مجتمع أندرويد، مشغل الموسيقى – الذي يُعتقد أنه من المقرر إصداره إما عبر الهواء مع Gingerbread أو كجزء من الحزمة عندما يتم تقديم Honeycomb في شهر مارس تقريبًا – أصبح الآن متاحًا في شكل محدود. إنه مطور، ومصحح أخطاء، مما يعني أنه ليس مثاليًا بأي حال من الأحوال. حتى البيانات المسربة من الأشخاص الذين قاموا باختراق التطبيق على هواتفهم التي تم الوصول إلى صلاحيات الروت توضح، كما لو كانت في تكرار لا نهائي، أن مكامن الخلل هي جزء طبيعي من البرنامج في هذه المرحلة من اللعبة.

لكن أولئك الذين يتوقون للحصول على الإصدار الجديد يمكنهم القيام بذلك. العملية واضحة إلى حد ما بالنسبة لأولئك الذين يعرفون كيفية العمل على نظام Android الخاص بهم. للحصول على هذا التطبيق:

1) النسخ الاحتياطي للنظام الخاص بك. كل – أخير – بت.

2) قم بتجذير هاتفك. هناك مواقع توفر توجيهات شاملة حول هذا الأمر، وبعض شركات الاتصالات الخلوية ليست معجبة تمامًا باختيارك مسار العمل هذا.

3) احذف مشغل الموسيقى المثبت في تطبيقات النظام لديك.

4) قم بتثبيت التطبيق الجديد المتوفر (على الأقل في الوقت الحالي) بشكل صحيح هنا. (الرابط مقدم من مجتمع Android).

ومن الواضح أن هذا ليس الخيار الأقل خطورة، ولكنه متاح. ولجميع الأشخاص الآخرين، يتم توفير الصور ومقاطع الفيديو لعرض كل ما يقدمه هذا التطبيق القادم.