Rewrite this title: تم طرح تحديث البريد العشوائي في Google

ستساعدك المقالة التالية: تم طرح تحديث البريد العشوائي في Google

تم الانتهاء من نشر تحديث Google للرسائل غير المرغوب فيها في نتائج البحث في جميع أنحاء العالم، حسبما أكدت الشركة في تغريدة.

لم يتم تقديم التفاصيل الدقيقة للتحديث، على الرغم من أن Google تطرح بانتظام تحديثات غير مرغوب فيها للحفاظ على جودة نتائج البحث الخاصة بها.

أطلقت Google ثلاثة تحديثات غير مرغوب فيها بالفعل هذا العام. يمثل هذا التحديث الأخير التحديث الرابع لخوارزمية Google الذي يستهدف البريد العشوائي في هذا العام التقويمي.

وبفضل هذه التحديثات، تحافظ أنظمة Google الآلية على خلو أكثر من 99% من الزيارات الواردة من نتائج البحث من البريد العشوائي.

في العام الماضي، منعت أنظمة Google الآلية فهرسة 25 مليار صفحة غير مرغوب فيها في نتائج البحث يوميًا.

لا يجب أن يكون لدى مواقع الويب التي تتبع إرشادات مشرفي المواقع من Google أي شيء يدعو للقلق فيما يتعلق بتحديثات البريد العشوائي هذه.

لدى Google تعريف صارم لما تعتبره بريدًا عشوائيًا، والذي يتضمن في المقام الأول المواقع منخفضة الجودة التي تخدع المستخدمين لتقديم معلومات شخصية أو تثبيت برامج ضارة.

تشمل الأنواع الأخرى من البريد العشوائي عمليات التصيد الاحتيالي ومواقع الويب التي تتنكر على أنها مواقع أخرى حسنة السمعة.

على الرغم من أن المحتوى منخفض الجودة قد يتناسب مع تعريف بعض الأشخاص للبريد العشوائي، إلا أنه لا يتناسب مع تعريف Google.

“البريد العشوائي”، كما هو موضح في إرشادات Google، عادةً ما يكون وراءه بعض النوايا الخبيثة.

ومع ذلك، فحتى المواقع التي تتبع إرشادات Google يمكن أن تكون مذنبة بارتكاب رسائل غير مرغوب فيها ولا تعرف ذلك.

إذا لم يكن الموقع مؤمنًا بشكل كافٍ، فسيكون عرضة للاختراق، مما قد يؤدي إلى تقديم موقع الويب لرسائل غير مرغوب فيها و/أو برامج ضارة للمستخدمين.

سواء أكان ذلك بريدًا عشوائيًا تم اختراقه أو بريدًا عشوائيًا متعمدًا، فإن الأمر نفسه بالنسبة إلى Google عندما يتعلق الأمر بتحديثات البريد العشوائي.

لا يتم التعامل مع مواقع الويب التي تم الاستيلاء عليها بشكل مختلف، لأن مسؤولية الحفاظ على أمانها تقع على عاتق مالك الموقع

تنشر Google تقريرًا لمكافحة البريد العشوائي كل عام، والذي يوضح بوضوح أن حالات البريد العشوائي التي تم اختراقها تستمر في الارتفاع.

إذا انخفض موقعك فجأة في التصنيف بعد تحديث التحديث غير المرغوب فيه لهذا الشهر، فتحقق من أمان موقعك وابحث عن علامات الهجوم المحتمل.

نحن على يقين من معرفة المزيد حول تأثير تحديث البريد العشوائي لشهر نوفمبر 2021 عندما تنشر Google تقريرها السنوي لمكافحة البريد العشوائي في العام المقبل.

مصدر:

اكتمل هذا التحديث.

— Google SearchLiaison (@searchliaison) 11 نوفمبر 2021