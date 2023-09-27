Rewrite this title: تم طرح تحديث تجربة صفحة Google بالكامل – وهذا هو سبب أهميته

ستساعدك المقالة التالية: تم طرح تحديث تجربة صفحة Google بالكامل – وهذا هو سبب أهميته

أعلنت Google أن تحديث تجربة الصفحة قد انتهى. قوبل هذا الإعلان برد فعل صامت إلى حد كبير. ومع ذلك، يعد هذا تحديثًا كبيرًا ويجب الانتباه إليه.

إشارات تصنيف تجربة صفحة جوجل

تتألف عوامل تصنيف تجربة صفحة Google حاليًا من أربع فئات.

مؤشرات الويب الأساسية

صديقة للجوال

HTTPS

لا توجد إعلانات بينية تدخلية

تلقت مؤشرات أداء الويب الأساسية العديد من التحديثات في عام 2021 والتي كان لها تأثير في جعل المقاييس أكثر عدالة ودقة.

بشكل عام، أدت هذه التحديثات للمقاييس الفردية التي تشتمل على مؤشرات أداء الويب الأساسية إلى تحسين نتائج مواقع الويب لمعظم المواقع.

تم توضيح الحظر الظاهري على الإعلانات البينية المتطفلة مؤخرًا بواسطة جون مولر. وقال إن الإعلانات البينية التي تمنع المستخدمين من الوصول إلى المحتوى عند وصولهم لأول مرة إلى الموقع هي ما تعتبره جوجل أمرًا مرفوضًا وتجربة مستخدم سيئة.

تم الانتهاء من طرح تحديث تجربة صفحة Google

مركز بحث جوجل Twitter أعلن الحساب أن التحديث قد انتهى.

اكتمل الآن طرح تجربة الصفحة، بما في ذلك تحديثات لدائرة الجوال Top Stories. بدأ أيضًا طرح التغييرات على تطبيق أخبار Google وستكتمل خلال أسبوع أو نحو ذلك.

— مركز بحث Google (@googlesearchc) 2 سبتمبر 2021

لم يتلق الإعلان سوى ثلاثة ردود و45 إعادة تغريد.

كانت التغريدات الـ 45 المقتبسة خالية من الكثير من التعليقات ويبدو أنها تعبر عن استهتار جماعي من مجتمع البحث العالمي.

واخيرا 💐 https://t.co/3ogI1C8HBY

– مانيش شوهان (@ManishK_Chauhan) 2 سبتمبر 2021

انتهى الأمر… https://t.co/c1GpvwV4cR

— ⭐Diegø̽̽̽̽⎠⑩⎠Arnaiz⎠ (@Diego10Arnaiz) 3 سبتمبر 2021

تحديث تجربة الصفحة مهم

في حين أن الملاءمة هي النتيجة الأكثر أهمية بشكل عام لأي ترتيب بحث، إلا أن عوامل تجربة الصفحة لا تزال مؤهلة كعوامل تصنيف مهمة تستحق الاهتمام والاهتمام.

إن عوامل تصنيف تجربة الصفحة هي عوامل تصنيف حقيقية، وليست دفعة صغيرة كما يعتقد البعض.

الصفحة الرسمية لمركز بحث Google لـ عوامل تصنيف تجربة الصفحة تنص على:

“…في الحالات التي يكون فيها العديد من الصفحات التي قد تكون متشابهة في الملاءمة، يمكن أن تكون تجربة الصفحة أكثر أهمية للظهور في البحث.”

تعد مؤشرات أداء الويب الأساسية أكثر من مجرد أداة لكسر التعادل

في وقت ما، كان يُفترض عادةً أن يكون مقياس “مؤشرات أداء الويب الأساسية” صغيرًا وغير مهم نسبيًا. وربما أدى عدم وجود تأثير من عوامل تجربة الصفحة السابقة مثل HTTPS وملاءمة الهاتف المحمول إلى هذا التقييم.

ولكن هذا ليس هو الحال حقًا مع أخذ عوامل تصنيف تجربة الصفحة بأكملها ككل، ولا سيما مع مؤشرات أداء الويب الأساسية.

وفقًا لـ Google، فهي أكثر من مجرد أدوات فاصلة.

في بداية شهر أغسطس، أكد جون مولر من Google أن Core Web Vitals هو أكثر من مجرد عامل فاصل، بل هو عامل تصنيف مهم في حد ذاته.

في مناقشة على Reddit حيث تم رفض Core Web Vitals باعتبارها غير مهمة نسبيًا، انضم John Mueller لإبلاغ المجتمع بأن عامل تصنيف Core Web Vitals كان مهمًا ويستحق الاهتمام به.

“إنه عامل تصنيف، وهو أكثر من مجرد عامل فاصل، ولكنه أيضًا لا يحل محل الملاءمة.

اعتمادًا على المواقع التي تعمل عليها، قد تلاحظها بشكل أكبر، أو قد تلاحظها بشكل أقل.

باعتبارك أحد مُحسني محركات البحث، فإن جزءًا من دورك هو إجراء جميع التحسينات الممكنة ومعرفة التحسينات التي تستحق قضاء الوقت فيها.

يعد تحديث تجربة الصفحة أمرًا مهمًا نسبيًا

العديد من عوامل التصنيف مغطاة بالغموض.

في حين أننا نعلم أن الروابط هي عوامل تصنيف مهمة، إلا أننا لا نعرف أي الروابط ستساعد في التصنيف وأي منها لا تفعل شيئًا.

تختلف إشارات تصنيف تجربة الصفحة من حيث أن Google يتسم بالشفافية التامة والانفتاح بشأن عوامل التصنيف هذه ويقدم نصائح مفيدة لتحسين النتائج.

نظرًا لأن عوامل تصنيف تجربة الصفحة هي أفضل إشارات التصنيف الموثقة التي لها تأثير في التصنيف، فمن المنطقي أن تكون حذرًا بشأن تخصيص بعض الموارد لتحسين إشارات تجربة الصفحة من أجل بذل قصارى جهدك المطلق للفوز بالمركز الأول في نتائج البحث.