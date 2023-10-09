Rewrite this title: تم عرض خرائط Microsoft Bing من خلال Imagine Cup 2011

ستساعدك المقالة التالية: تم عرض خرائط Microsoft Bing من خلال Imagine Cup 2011

إذا قمت بدمج إجمالي عدد الزيارات إلى Yahoo وBing (نظرًا لأن Microsoft تدير خوارزمية البحث والإعلانات لكليهما)، فستكون لديك قوة قوية تبلغ 25% من السوق بالكامل. والباقي، بطبيعة الحال، ينتمي إلى جوجل. وهذا أمر متوقع من نواحٍ عديدة (تقوم شركة Google بالكثير من الأمور الصحيحة، وقد كانت الشركة الرائدة في العديد من المجالات المهمة لبعض الوقت الآن)، ولكنه أمر محزن أيضًا من نواحٍ أخرى. أحد أسباب هذا العنصر من المأساة هو أن الكثيرين لا يتعرضون لميزات Bing الرائعة، مثل خرائط Bing. وللمساعدة في علاج هذه المشكلة، استعان بنج (بشكل غير مقصود جزئيًا) بمساعدة المنافسين في كأس التخيل 2011.

يجمع كأس التخيل، وهو من ابتكار شركة مايكروسوفت، طلابًا من جميع أنحاء العالم للتنافس على جوائز نقدية إجمالية قدرها 40 ألف دولار (25 ألف دولار تذهب إلى الفائز بالمركز الأول)، ناهيك عن رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى مدينة نيويورك لجميع المتأهلين للتصفيات النهائية. . يتعين على كل مجموعة إنشاء مشروع برمجي مبتكر يتوافق مع موضوع المنافسة: “تخيل عالمًا تساعد فيه التكنولوجيا في حل أصعب المشكلات”. استخدمت العديد من المشاريع الكبرى هذا العام، بما في ذلك العديد من الفائزين الإقليميين، خرائط Bing كأساس خلفي لمشروعهم. وتشمل هذه المشاريع:

يتيح مخطط المعلومات الذي يعتمد على مصادر جماعية لمستخدمي الهواتف المحمولة معرفة موعد وصول الحافلة الخاصة بهم.

حل بضغطة زر واحدة لبث موقعك الحالي على الشبكات الاجتماعية، في حالة الطوارئ.

رسام الخرائط الطبوغرافية لخطر الملاريا.

ويمكن للمهتمين بمتابعة تفاصيل المسابقة، أو معرفة المزيد عن المشاريع، زيارة الموقع الرسمي لكأس التخيل.

[via the Bing Blog]