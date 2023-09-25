Rewrite this title: تناقش Google قيمة البيانات المنظمة غير الموصى بها

ستساعدك المقالة التالية: تناقش Google قيمة البيانات المنظمة غير الموصى بها

نشرت Google حلقة Search Off Record حول البيانات المنظمة. أحد المواضيع المثيرة للاهتمام التي تطرقوا إليها هو كيفية استخدام Google للبيانات المنظمة التي تتجاوز ما توصي به صفحات مطوري Google. قال مارتن سبليت إن المزيد من البيانات يمكن أن يكون أفضل.

ولكن هناك محاذير بشأن إضافة المزيد من البيانات المنظمة بما يتجاوز ما توصي به Google.

Schema.org وتوصيات البيانات المنظمة من Google

بدأ الجزء ذو الصلة من البودكاست عندما لاحظت ليزي ساسمان، الكاتبة التقنية في مجموعة علاقات البحث، أن وثائق البيانات المنظمة في Schema.org كانت أكبر من الوثائق الموجودة في صفحات مساعدة مطوري Google.

تستخدم توصيات البيانات المنظمة من Google جزءًا صغيرًا فقط من جميع البيانات المنظمة المتاحة والموثقة في Schema.org.

يعد النظام البيئي للبيانات المنظمة أكبر من مجرد Google، وهناك العديد من الاستخدامات للبيانات المنظمة التي تتجاوز ما توصي به Google ووفقًا لما شاركته Google في هذا البودكاست، يمكن لـ Google استخدام بعض تلك البيانات المنظمة الإضافية غير الموصى بها والتي هي خارج الكتب في شروط ما توصي به Google.

ال الشركات المؤسسة وراء Schema.org نكون:

جوجل

مايكروسوفت

ياهو

ياندكس

ومع ذلك، هناك مساهمون رئيسيون من دروبال والعديد من الآخرين في مجتمع الويب الأكبر.

لذا فإن Schema.org ومفردات البيانات المنظمة التي يطورونها أكبر بكثير من الكمية الصغيرة الأساسية من البيانات المنظمة التي توصي بها Google.

ويتفق رايان ليفرنج، وهو مهندس برمجيات في Google، حول كيفية احتواء Schema.org على مفردات متاحة أكثر اتساعًا بكثير مما تستخدمه Google.

لاحظت الرافعة:

“لذا فهي مجرد وسيلة للتعبير عن المعلومات.

…لذا فهو موسع للغاية، ويجب أن يأخذ في الاعتبار جميع حالات الاستخدام المختلفة التي يمكن استخدامها له.

لاحظت ليزي ساسمان، الكاتبة التقنية لعلاقات البحث، كيف يمكن أن يكون موقع Schema.org بلا حدود:

“ويمكن أن يكون تطبيق هذه الأشياء بلا حدود أو يمكن لأشخاص آخرين استخدام هذا ليقولوا بعد ذلك: “نحن بحاجة إلى هذا النوع من المعلومات للقيام بهذا الشيء.” أو هذا هو جانب Google، فهو يضيف “هذا ما يمكننا فعله به إذا عرفنا هذه المعلومات.”

استخدام جوجل للبيانات المنظمة

لاحظوا بعد ذلك كيف أن التوصيات الموجودة على صفحات مطوري Google محدودة النطاق ولكن قد تستخدم Google بالفعل بيانات منظمة تتجاوز توصياتهم.

من المهم ملاحظة أن الغرض من توصيات البيانات المنظمة من Google هو بشكل أو بآخر مساعدة الناشرين في الحصول على نتائج غنية من خلال تسهيل الأمر على Google لتحديد الصور التي سيتم عرضها في النتائج الغنية والبيانات التي سيتم استخدامها في هذا السياق.

ما تحدث عنه موظف Google بعد ذلك كان حول استخدام البيانات المنظمة لمساعدة Google في معرفة موضوع الصفحة.

يتجاوز هذا الاستخدام ما توصي به Google بغرض عرض نتائج غنية وهو أمر ذكره جون مولر في الماضي.

لكن هذا الاستخدام الإضافي للبيانات المنظمة ليس شيئًا موثقًا رسميًا.

لذلك، يبدو الأمر كما لو كنت تعرف ذلك، فيمكنك الاستفادة منه.

سأل مارتن سبليت، أحد محامي المطورين في Google:

“…ولكن هل البيانات المنظمة مفيدة بما يتجاوز ما نستخدمه، على سبيل المثال، لميزات بحث معينة مثل النتائج الغنية؟”

رد ليفيرنج بأن جوجل من المحتمل أن تستخدم بيانات منظمة غير موصى بها.

ريان ليفرينغ:

“من المحتمل أن نستخدم ذلك في بعض الأشياء في Google.

…لا أنصح الأشخاص أبدًا بعدم وضع البيانات المنظمة على صفحة الويب الخاصة بهم إذا كان ذلك منطقيًا من الناحية الدلالية.

…لدينا أيضًا بعض الأشياء التي نقوم بها لفهم موضوع الصفحة بشكل عام. وأحيانًا يمكن للبيانات التي تضعها أن تدخل في ذلك.

الآن، هذه عملية من نوع ML، حيث ننظر إلى كل النص الموجود على الصفحة وننظر إلى الأشياء الأخرى التي لها علاقة بالصفحة.

لذا فإن البيانات المنظمة هي مجرد إشارة واحدة في تلك الحسابات الشاملة.

ولكنها يمكن أن تساعدنا في توضيح بعض الغموض فيما يتعلق بموضوع الصفحة الفعلية. لذلك فهو مفيد ولكن بالمعنى الضمني في الوقت الحالي.

يمكن أن تكون البيانات المنظمة غير الموصى بها بمثابة إشارة إضافية

وقالت ليزي ساسمان إن البيانات المنظمة الإضافية يمكن أن تساعد Google على فهم موضوع صفحة الويب بشكل أفضل.

لاحظ ريان ليفرينغ أنه من المحتمل أن يتمكنوا من معرفة محتوى صفحة الويب دون الحاجة إلى بيانات منظمة.

ولكن في بعض الحالات قد يكون من الصعب معرفة موضوع الصفحة، وهنا قد تكون البيانات المنظمة الإضافية مفيدة.

لاحظت الرافعة:

“لذلك من الصعب أن ننقل ذلك في بعض تقاريرنا والأشياء التي نجدها مفيدة بالفعل. لأنه حساب دقيق.

ولكن عندما تكون هناك مشاكل في اكتشافها، يمكننا استخدامها كإشارة إضافية.

لذلك عادةً ما تكون هذه الحالات مفيدة عندما نجد هذه الأشياء مفيدة.

علق مارتن سبليت على مدى جودة إضافة المزيد من البيانات إذا كان ذلك يساعد في توضيح موضوع الصفحة.

علق سبليت:

“هذا أمر رائع حقًا، وأعتقد أنه من السهل بشكل عام أن نقول مثل المزيد من البيانات، طالما أنها صحيحة وتعكس ما يظهر للمستخدم على الصفحة، وهو ليس أسوأ من ذلك على الإطلاق، أليس كذلك.

ومن الأفضل دائمًا إضافة المزيد من البيانات لتوضيح محتوى الصفحة.”

تنفيذ البيانات المنظمة “غير الموثقة”.

التحذير المتأصل في ما قاله مارتن سبليت هو أن كل ما هو موجود في البيانات المنظمة يجب أن يكون أيضًا في الجزء المرئي من صفحة الويب. يعتبر Google أنه محتوى غير مرغوب فيه عندما لا يتطابق المحتوى الموجود في البيانات المنظمة مع المحتوى الموجود في الجزء المرئي من صفحة الويب.

الاقتباس

استمع إلى بودكاست جوجل على YouTube عند الدقيقة 11:56: