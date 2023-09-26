Rewrite this title: تنبيهات جوجل لا تعمل، إليك 3 بدائل مجانية

ستساعدك المقالة التالية: تنبيهات جوجل لا تعمل، إليك 3 بدائل مجانية

تنصح الشركة بأن تنبيهات Google لا تعمل.

لقد تم التعرف على مشكلة وهي في طور حلها.

التفاصيل الدقيقة، مثل مدى الانقطاع والمدة التي سيستغرقها إصلاحه، غير معروفة في الوقت الحالي.

المشاكل المتعلقة بتنبيهات Google ليست شائعة، ولكن من الواضح أنها تحدث.

حتى الانقطاع القصير يمكن أن يكون ضارًا إذا تسبب في تفويت تنبيه مهم للشركة.

تُستخدم تنبيهات Google لتتبع الإشارات إلى كلمات رئيسية وموضوعات محددة.

تميل الشركات والمسوقون إلى استخدام تنبيهات Google لتتبع الإشارات الإعلامية.

يمكن لبعض الإشارات أن تخلق فرصًا إستراتيجية للرد أو الحصول على رابط مرة أخرى من المنشور.

على سبيل المثال، باستخدام تنبيهات Google، قد تجد موقع ويب قد نسب عملك دون إرفاق رابط باسم نشاطك التجاري.

وهذا يخلق فرصة للرد وطلب رابط للصفحة التي تحتوي على العمل الذي يشيرون إليه.

لا يعني ذلك أنهم لم يرتبطوا بك – فقد يكون غياب الرابط بمثابة سهو.

لا يفهم جميع مالكي المواقع قيمة الروابط الخلفية ومدى أهميتها لتحسين محركات البحث.

يمكنك إضافة المزيد من الحوافز عن طريق تذكيرهم بأن ذلك من أفضل ممارسات Google وصلة إلى المصادر، وليس مجرد ذكرها.

إذا كانوا يقدرون عملك بدرجة كافية لإدراجه في كتاباتهم، فستجد غالبًا أنهم سعداء بإضافة رابط أيضًا.

كل هذه النصائح ستذهب سدى، إذا لم تتمكن من الاستفادة من الفرص بسبب تعطل تنبيهات Google.

يجب أن يكون لدى الشركات التي تعتمد على تنبيهات Google لمراقبة الوسائط وبناء الروابط بدائل في وضع الاستعداد لأيام مثل اليوم.

يمكن القول إن أعظم جاذبية لتنبيهات Google هو أنها مجانية. لذلك لن أوصي بأي شيء يتعين عليك دفع ثمنه.

فيما يلي أفضل البدائل المجانية لتنبيهات Google.

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بدائل تنبيهات جوجل المجانية

لقطة شاشة من موقع Talkwalker.com، أكتوبر 2021.

تقوم تنبيهات Talkwalker بكل ما تفعله تنبيهات Google والمزيد. كل ذلك بنفس التكلفة وهي صفر دولار.

يمكنك استخدام Talkwalker لمراقبة المدونات والمنتديات ومواقع الويب Twitter.

على عكس تنبيهات جوجل، التي تراقب جميع المصادر المتاحة في جميع الأوقات، يسمح Talkwalker للمستخدمين بتصفية النتائج حسب المصادر التي تهمهم أكثر.

هذا هو البديل المجاني المثالي والموصى به لتنبيهات Google.

لقطة شاشة من Social-Searcher.com، أكتوبر 2021.

الإمكانيات المجانية التي توفرها هذه الأداة ليست قريبة من تنبيهات Google، ولكنها ستفي بالغرض.

باستخدام Social Searcher، يمكنك إجراء بحث في الوقت الفعلي عن اسم علامتك التجارية لمعرفة مكان وكيفية ذكره على الويب.

سيعرض محرك البحث قائمة بالنتائج التي تتضمن الإشارات، بالإضافة إلى بيانات حول من يذكر علامتك التجارية، وما هي المشاعر، وما هي الكلمات الرئيسية المستخدمة حول علامتك التجارية.

لا توفر هذه الأداة مراقبة مجانية، ولكن يمكنك إجراء 100 عملية بحث يوميًا دون أي تكلفة.

يمكن أن يكون تطبيق Social Searcher مفيدًا في الأيام التي تواجه فيها تنبيهات Google مشكلات.

لقطة شاشة من Mention.com، أكتوبر 2021.

تتمتع أداة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي التي تثق بها العلامات التجارية والوكالات حول العالم بطبقة مجانية قد تكون مفيدة للشركات الصغيرة.

باستخدام الطبقة المجانية من Mention، يمكنك مراقبة ما يصل إلى ثلاثة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي وتتبع ما يصل إلى 1000 إشارة شهريًا.

يمكنك الحصول على تنبيه واحد شهريًا مجانًا، لذلك سيتعين عليك التحقق من هذه الأداة يدويًا في أغلب الأحيان.

لا تعد الطبقة المجانية بديلاً بنسبة 1:1 لتنبيهات Google بأي حال من الأحوال، ولكن قد يكون من المفيد الحصول عليها كنسخة احتياطية.

خاتمة

وحتى وقت النشر، لا تزال تنبيهات Google لا تعمل بشكل صحيح، لكن الشركة تأمل في إصلاحها “بسرعة”.

تعد مراقبة الوسائط عملاً تجاريًا كبيرًا، حيث تبلغ تكلفة برامج الاشتراك مئات الدولارات شهريًا.

إن مقدار المراقبة التي يمكنك القيام بها مجانًا محدود، ولكن يُحسب لشركة Google أن خدمة التنبيهات الخاصة بها تعمل كما هو متوقع في معظم الأوقات.

في الأوقات التي لا يحدث فيها ذلك، تحقق من البدائل المذكورة أعلاه.

مصدر: Twitter