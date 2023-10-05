Rewrite this title: تنبيهات Google المعطلة: إليك كيفية المضي قدمًا

ستساعدك المقالة التالية: تنبيهات Google المعطلة: إليك كيفية المضي قدمًا

عندما أطلقت جوجل أداة التنبيهات الخاصة بها في عام 2003، كان هناك الكثير من الاحتفال. فبدلاً من الانتظار لأسابيع حتى يقوم محرك بحث Google بالزحف عبر الويب وتقديم نتائج موثوقة حول التغييرات التي وجدها، أصبح بإمكان الأشخاص اكتشاف التغييرات في حقولهم في غضون لحظات فقط. في ذلك الوقت، كان هذا النوع من السرعة رائعًا حقًا.

منذ ذلك الحين، قام الأشخاص المتخصصون في إدارة السمعة بتشجيع عملائهم على تقديم تنبيهات متطورة لأسمائهم، وأسماء شركاتهم، والمصطلحات الرئيسية التي تشير إلى صناعاتهم. بالنسبة لأولئك الذين لا يريدون إنفاق مئات الدولارات كل شهر على نظام مراقبة متطور، كان Google مغريًا جدًا لأنه موثوق ومجاني.

ولكن في الآونة الأخيرة، أصبح العديد من الأشخاص يشعرون بالقلق من أن نظام تنبيهات Google لم يعد متطورًا تمامًا كما كان من قبل. إحسبني من بين القلقين.

الكتابة على الحائط

ككاتبة، أقوم بنشر أربع مقالات على الأقل كل أسبوع باسمي. إذا تمت مشاركة هذه القطع عبر Twitter، يتم إلحاق اسمي تلقائيًا بالتغريدات. بالإضافة إلى ذلك، أكتب أيضًا تعليقات على مدونات أخرى باسمي بشكل منتظم، وأعمل جاهدًا للرد على التعليقات التي يتركها الأشخاص على مدوناتي.

وفقًا لحساباتي، من المفترض أن أتلقى حوالي 20 إلى 30 تنبيهًا أسبوعيًا، كحد أدنى. وفي أسبوع مزدحم، قد أحصل على 100 أو أكثر. اسمي جزء من علامتي التجارية، ومن وظيفتي نشره. اعتقدت أنه يمكنني استخدام تنبيهات Google للتأكد من حدوث ذلك.

لسوء الحظ، خلال الشهرين تقريبًا اللذين كان لدي خلالهما حساب نشط في تنبيهات Google، تلقيت تنبيهين عبر البريد الإلكتروني بالضبط.

هذا صحيح: 2.

أثار 1 أو 2 فقط من إدخالات مدونتي تنبيهًا، في حين لم يحدث أي تنبيه Twitter ظهرت الإشارات على الإطلاق. حتى التعليقات التي كتبتها لم تثير أي اهتمام. والأمر الأكثر فظاعة هو أنه تم تخطي بعض إدخالات المدونة تمامًا، على الرغم من نشرها باسمي وربطها بحسابي في Google+.

هذه ليست مشكلة كبيرة بالنسبة لمستخدم مثلي، نظرًا لأنني لم أستخدم تنبيهات Google لفترة طويلة بما يكفي ليتم إرفاقها بها. ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يستخدمون تنبيهات Google لعدة أشهر أو حتى سنوات، ليس من المستغرب أن يشعروا بالذعر قليلاً بشأن انخفاض وتيرة التنبيهات التي رأوها. (يرى هذه الرسالة المفتوحة إلى Google من The Financial Brand للحصول على مثال جيد للشكاوى التي يقدمها المستخدمون على المدى الطويل بشأن الأداة.) قد يتساءل الأشخاص مثل هؤلاء عما يجب عليهم استخدامه في العالم لمراقبة الثرثرة.

إيجاد حلول جديدة

لم تستجب جوجل بشكل علني لهذه الانتقادات، وليس من الواضح على الإطلاق أنها ستفعل ذلك. ونتيجة لذلك، من غير المجدي أن نتساءل عما حدث ومتى سيتم إصلاحه. بدلاً من كتابة المزيد من الرسائل والمدونات حول هذا الموضوع، قد يكون من الأفضل الإعلان عن تعطل الأداة والتوصل إلى حلول جديدة لمراقبة إدارة السمعة. فيما يلي بعض الأشياء التي أستخدمها.

الإكمال التلقائي في جوجل. في بعض الأحيان، تعني إدارة السمعة البسيطة مراقبة المصطلحات التي يضيفها الأشخاص إلى اسمك أو علامتك التجارية، عندما يبحثون عبر الإنترنت. يقوم Google بإنهاء الجمل بشكل مفيد من خلال وظيفة الإكمال التلقائي، ولقد وجدت أن هذا مفيد بشكل مدهش فيما يتعلق بمراقبة عالم الإنترنت. من خلال إجراء عمليات بحث دورية بسرعة كتابة بطيئة للغاية، يمكنني الحصول على فكرة جيدة عن العبارات التي يعتقد الآخرون أنها تنطبق علي وعلى عملي، ويمكنني تعديل تكتيكاتي وفقًا لذلك.

عمليات بحث Google المستهدفة. في ساعات الصباح الباكر، عندما يكون ذهني مشوشًا والقهوة لم تبدأ بعد، أحتاج إلى بعض تمارين الإحماء. بالنسبة لي، عمليات البحث المستهدفة تناسب الفاتورة بشكل جيد جدًا. كل صباح، أجري عمليات بحث عن اسمي وأتصفح أعلى صفحتين أو ثلاث نتائج. إنها ليست علمية بالطبع، ولكنها تستغرق بضع دقائق فقط لإكمالها، وعادةً ما تخبرني بما أحتاج إلى معرفته حول المحتوى الذي قد يتم تداوله في العالم الواسع.

البدائل عبر الإنترنت. هناك عدد قليل من الخدمات المجانية، مثل Mention.net وTalkwalker Alerts، التي يمكن أن تسد الفجوة التي تتركها Google Alerts. في معظم الحالات، يتم تصميم هذه الخدمات على غرار تنبيهات Google، لذا فهي سهلة الإعداد والإدارة. لقد قمت بتعديل عدد قليل من هذه الأشياء، ووجدت أن النتائج كانت ذات قيمة مدهشة. قد لا تعتمد الأدوات على Google، ولكن يبدو أنها تعمل.

مساعدة الخبراء. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن شركات إدارة السمعة (مثل تلك التي أقوم بتدوينها بشكل منتظم) مجهزة لإجراء عمليات بحث متطورة حول أي مصطلحات قد تجدها مفيدة. والحل الذي توفره شركتي مجاني أيضًا، ويتم تخزين المعلومات التي تم جمعها في نظام لوحة المعلومات الذي يسهل فهمه والوصول إليه.

قد يكون اتخاذ إجراءات استباقية مع حلول جديدة أمرًا صعبًا، خاصة بالنسبة لأولئك منا الذين لديهم علاقة حب يائسة مع Google والذين لا يريدون العثور على نظام أساسي جديد للعمل فيه. ولكن إذا كانت الأدوات لا تعمل، فقد يكون من الأفضل المضي قدمًا.