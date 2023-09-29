Rewrite this title: تنصح Google بعدم استخدام الروابط Nofollow عند ترحيل المواقع

ستساعدك المقالة التالية: تنصح Google بعدم استخدام الروابط Nofollow عند ترحيل المواقع

يناقش فريق Google من محللي اتجاهات مشرفي المواقع تعقيدات الروابط nofollow في الحلقة الأولى من البودكاست الجديد للشركة.

يجمع البودكاست جون مولر ومارتن سبليت وغاري إليس من Google لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالبحث ومشاركة المعلومات حول المشاريع القادمة.

يكشف Google في الحلقة الأولى عن الموقف الوحيد الذي قد يؤدي فيه استخدام الروابط nofollow إلى ضرر أكثر من نفعه.

يبدأ Illyes الأمور بمحادثة حول التغييرات في الروابط nofollow التي قد يتم طرحها في وقت ما في المستقبل.

التغييرات على الروابط Nofollow

يريد مالكو المواقع ومُحسنو محركات البحث معرفة متى سيتم طرح تغييرات Google الكبيرة على الروابط nofollow.

مرة أخرى في سبتمبر 2019، أعلنت جوجل عن خطط للتعامل مع السمة nofollow كتلميح وليس توجيه.

كان من المفترض أن يتم تنفيذ هذا التغيير بالكامل بحلول مارس 2020، ولكن يبدو أن جوجل تتأخر عن الجدول الزمني.

راجع: Google تجري تغييرًا كبيرًا على Nofollow، وتقدم سمتين جديدتين للرابط

لا يوجد شيء جديد يمكن الإعلان عنه فيما يتعلق بمعاملة السمة nofollow كتلميح.

ومع ذلك، ناقش Illyes المزيد من التغييرات التي يتم العمل عليها على nofollow، ونصحه عندما لا يكون nofollow هو الحل الأفضل.

لا تستخدم Nofollow عند ترحيل المواقع

كما يوضح Gary Illyes، يجب تجنب استخدام الروابط nofollow عند ترحيل المواقع من نطاق إلى آخر.

على وجه التحديد، عندما يتعلق الأمر بالربط من موقع قديم إلى موقع جديد، سيكون من المفيد أكثر لأصحاب المواقع أن يتمكن Google من متابعة تلك الروابط.

يقترح إليس أن Google تعمل على إجراء تغييرات قد تعالج هذه المشكلة في المستقبل. في الوقت الحالي، على الأقل، الحل الأفضل هو استخدام الروابط العادية.

“نحن نعمل على بعض الأشياء التي أعتقد أنها ستكون مفيدة للويب، وربما مفيدة أيضًا لمشرفي المواقع…

مثل تلك المواقع التي يمكنها، على سبيل المثال، إعادة التوجيه إلى موقع جديد عندما تنتقل وتترك رابطًا يقول “قم بزيارتنا على موقعنا الجديد”.

في كثير من الأحيان يتم متابعة هذه الروابط. سيكون من المفيد جدًا، على سبيل المثال، أن نتبع تلك الروابط ونساعد مشرفي المواقع بشكل أساسي في اكتشاف موقعهم الجديد بشكل أسرع بكثير.”

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التغييرات القادمة على السمة Nofollow

شارك Illyes بعض المعلومات حول التغييرات الإضافية التي قد تطرأ أو لا تطرأ على السمة nofollow.

تحاول Google تحديد ما إذا كان من الممكن استخدام السمة nofollow كوسيلة لاكتشاف المواقع الضارة.

“نحن نفكر أيضًا في أشياء أخرى. لا أريد حقًا تسمية هذه الأشياء لأنها قد لا تحدث على الإطلاق. وقد يصبح الأمر سيئًا.

ولكن إذا فكرت في الأمر، فقد تكون تلك الروابط nofollow مفيدة جدًا جدًا لاكتشاف المواقع الضارة على سبيل المثال. تلك التي تفرض التنزيلات وغيرها، أو حتى البريد العشوائي.

أعتقد أن الروابط nofollow يمكن أن تكون مفيدة [in those cases]ولكن ليس لدي أي شيء حتى الآن لأقوله حول كيفية استخدامنا لها.

كان إليس حريصًا على عدم الكشف عن الكثير، لأن هذه التغييرات قد لا تحدث، لكنه أكد أنه يجري العمل عليها.

يوجد حاليًا ثلاثة مشاريع يشارك فيها Illyes شخصيًا لتحديد ما إذا كان nofollow مفيدًا لاكتشاف المواقع الضارة.

بعد المناقشة حول الروابط nofollow، تناول البودكاست موضوعات مثل مؤشرات الويب الأساسية الجديدة وتحديات العمل من المنزل والمزيد.

للاستماع إلى الحلقة الكاملة ومدتها 30 دقيقة، قم بتنزيل “Search Off the Record” من خلال البحث عنها في تطبيق البودكاست المفضل لديك.

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