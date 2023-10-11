Rewrite this title: تنظيف بالوعة SEO

ستساعدك المقالة التالية: تنظيف بالوعة SEO

يا فتى، ألا تحب أن تكره عناوين مقالاتي؟ أعلم أن هذا الموضوع قد تمت مناقشته عدة مرات.

على الرغم من ذلك، على محمل الجد – على الرغم من كل الحديث قصير المدى الذي يحدث في كل مرة نتلقى فيها ضربة من شخص يعطي سمعة سيئة لصناعتنا، فإننا لم نتوصل أبدًا إلى إجماع واضح كصناعة حول كيفية التعامل بشكل صحيح مع التداعيات. أعتقد أن الوقت قد حان لإيجاد طريقة لمعالجتها. ولدي اقتراح حول كيفية العمل على تحقيق هذا الهدف الذي يبدو مستحيلاً…

مهاجمو تحسين محركات البحث (SEO).

وبما أن هذه المقالة ستظهر في SEJ، فسوف أمتنع عن توجيه أصابع الاتهام إلى الأفراد الذين أعتقد أنهم مناسبون لمشروع القانون. بدلاً من ذلك، سأوضح قليلاً عما أعتبره شخصيًا مؤهلاً للمرشحين أو القضايا الجديرة بالفعل بالبالوعة. لنبدأ مع مهاجمي SEO. المتحدثون الذين يحبون انتقاد تحسين محركات البحث (SEO) باعتباره شرًا، أو كيف يدمر تحسين محركات البحث (SEO) نتائج محرك البحث (SERPs)، أو كيف مات تحسين محركات البحث (SEO) لأي ستة أسباب. ونحن جميعا نعرف من هم الجناة الكبار.

ومع ذلك، مقابل كل صوت عالٍ، هناك على الأرجح خمسون شخصًا آخر أقل شهرة يقولون نفس الأشياء. وبصراحة، يمكننا أن نختلف فيما بيننا فيما نشاء حول كيفية معالجته. سواء كان علينا ترك عدد كبير من التعليقات المضادة، أو الرد بمقالة مدونة مضادة، أو يجب علينا تجاهل المشكلة فقط.

والأمر المضحك هو أن أيًا من هذه الأساليب ليس له أي أساس جدي على المستوى الجماعي، في جانب آخر من صناعتنا. إدارة السمعة. من المؤكد أن بعض الإجراءات التي يتخذها عدد منا يمكن اعتبارها إدارة جزئية للسمعة على الأقل. في ذلك نقوم بإنشاء المحتوى ردا على ذلك. ومع ذلك، فالأمر دائمًا يتعلق بكل حالة على حدة، واحدة تلو الأخرى. عادة مع الكثير من السم. (آه، نعم، اعتمد علي في ذلك!)

ودائمًا ما يكون الأمر بدون أي صوت متماسك أو جماعي حقيقي في الأسلوب أو العملية. لذلك في بعض الأحيان يكون ذلك مفيدًا بدرجة أو بأخرى، وفي أحيان أخرى، يؤدي ذلك فقط إلى تأجيج نيران الأنا من جانب الأشخاص. وفي أسوأ النتائج، يعزز أحيانًا وجهة النظر القائلة بأننا مجرد مجموعة من المتسللين.

الكلمات التي نختارها والانطباع الذي تتركه

مجال آخر يكمن في هذا المفهوم الشهير لتكتيكات القبعة السوداء. بصراحة، نحن لا نصنع أي خدمة لأنفسنا من خلال الإشارة إلى أشياء في صناعتنا بمثل هذا المصطلح ما لم تكن لدينا، كمجموعة جماعية من المهنيين، الشجاعة لتغيير الطريقة التي نتبعها في مناقشة الموضوع.

وبكل صراحة، أعتقد شخصيًا أن السبب الوحيد وراء ازدهار مثل هذا الحديث في جلسات المؤتمرات، وفي الدردشة، وما إلى ذلك Twitter، لأنه يمس غرور العديد من اللاعبين الذين ينفخون صدورهم لإثبات قدرتهم على الإفلات من بعض الأشياء التي لا تستطيع بقية الصناعة القيام بها. ونحن نضع هؤلاء الناس على قاعدة التمثال. الأمر الذي يؤدي فقط إلى المزيد من التقريع من خارج الصناعة.

أنا لا أقول أنه ينبغي استبعاد أي من هؤلاء الأشخاص. وفي نهاية المطاف، ساهم الكثيرون أيضًا بشكل كبير في نجاحنا الجماعي. ناهيك عن أن غالبية الحوار حول هذه المواضيع له قيمة. ومع ذلك، أعتقد أننا بحاجة إلى التعامل مع الأمر بطريقة مختلفة كثيرًا. ونحن بحاجة إلى أن نكون أكثر وعيًا بحقيقة أن كلماتنا تصل إلى عدد أكبر من الأشخاص وليس فقط المطلعين على الصناعة.

بدون صوت موحد من سيستمع؟

نظرًا لأن الكثير من كل هذا يحدث، فإن العديد من الوكالات ودور التصميم في جميع أنحاء العالم الذين يغامرون لفترة قصيرة فقط في اكتشاف ما يدور حوله موضوع تحسين محركات البحث (SEO) سينتهي بهم الأمر حتمًا بالضياع والارتباك والارتباك. الأمر الذي يؤدي حتمًا إلى قيام العديد منهم باستخدام كلمات طنانة في الصناعة، ثم المضي قدمًا في اختراق مواقع عملائهم على الويب، بينما يزعمون “بالتأكيد – نحن نقوم بتحسين محركات البحث”.

وأيضًا، عندما تقدم الشركات الكبرى منتجًا آخر بعنوان “ثلاث خطوات سهلة لتحقيق النجاح عبر الإنترنت”، فإنها تفلت من جريمة القتل الخادعة. الادعاء بأكثر الهراء شناعة عندما يتعلق الأمر بكيفية تضمين حلهم الآلي لتحسين محركات البحث أو كيف سيتم “العثور عليهم في محركات البحث”.

السعر النهائي الذي ندفعه

من خلال التصرف بهذه الطرق في هذه المواقف، ومن خلال الفشل في وضع معيار موحد لكيفية تصرفنا، وما يعنيه أن نكون صناعة محترفة، فإننا نثبت للعالم في النهاية أننا غير ناضجين حقًا، بدلاً من كسب المزيد من المال. الاحترام الذي نعرفه، في الواقع، نحن نستحقه. والثمن الذي ندفعه مقابل هذا الواقع هو استمرار أصحاب الأعمال في النظر إلى صناعتنا بعين الشك. ونحن نطلق النار على أنفسنا جماعيًا ماليًا.

طريق محتمل إلى التنوير

تخيل وجود كيان واحد مقبول على نطاق واسع يمكنه إعطاء ختم الموافقة المهنية على الأشياء؟ ليس من منظور المنهجية الدقيقة بالطبع. ولكن هل يمكننا توحيد جهود الكثيرين الذين تناولوا قضية أو أخرى بأنفسهم؟ يمكننا أن نشير إلى أن صناعتنا تمثل مثالاً حقيقياً؟ أو أين يمكن أن يكون هذا الكيان بمثابة غرفة مقاصة مركزية يلجأ إليها أصحاب الأعمال؟ أو ماذا عن الصوت الجماعي الذي يستجيب للعقلية الهجومية بطريقة احترافية ومشروعة؟

لقد كانت هناك عدة محاولات على نطاق صغير، وحتى عدد قليل منها على نطاق أوسع، لجلب النظام إلى الفوضى على مر السنين. إن SEMPO ومدونة بروس كلاي للأخلاقيات هما مجرد مثالين نبيلين للغاية ولكنهما مختلفان إلى حد كبير في بحر من المحاولات، بدرجة أو بأخرى لجلب الاحتراف إلى المقدمة. لنقول للعالم – لقد عملنا معًا كصناعة. لقد تم الحوار مقالًا واحدًا في كل مرة بشكل متكرر على مر السنين أيضًا. ولكن حتى مع كل هذه الجهود، أعتقد أنه يمكننا أن نذهب إلى أبعد من ذلك بكثير.

الخطوة الأولى – التخطيط التعاوني

إذن ما الذي يفترض أن تفعله مجموعة من الأشخاص الأذكياء والمتمردين بشدة؟ ما أتصوره هو إنشاء مجموعة عمل أولية لا تركز على الصورة الأكبر، أو الأهداف طويلة المدى، بل بدلاً من ذلك، إنشاء إطار يمكننا من خلاله المضي قدمًا. ستقوم هذه المجموعة بعد ذلك بتنسيق الجهود لإنشاء تواجد على شبكة الإنترنت للمرحلة الأولى، حيث يمكن أن يبدأ التعاون بشكل جدي عبر الإنترنت. وحتى غرفة تبادل معلومات مركزية لتبادل المعلومات.

ومن هنا، أقترح أن تسعى اللجنة إلى الحصول على الدعم من منظمات مؤتمرات الصناعة الخاصة بنا، وتشجيعهم على فتح جلسة واحدة في كل مجموعة مختارة من أفضل المؤتمرات حيث يمكن للأشخاص الاجتماع معًا والمساعدة في تحقيق هذا الأمر على أرض الواقع. طريقة أكثر جوهرية. ومن خلال وجودنا الذي تتخلف عنه المؤتمرات الكبرى، على الأقل بطريقة داعمة، يمكننا بسرعة (وهو مصطلح نسبي دائمًا) أن نجلب المزيد من الاهتمام لجهودنا، وسوف يأخذنا الناس على محمل الجد.

بالطبع، إذا لم يرغبوا في ذلك، فسنحتاج إلى إيجاد رعاية بطريقة أخرى. ومع ذلك، كيف لا يرغبون في المشاركة إذا اتخذنا موقفًا حقيقيًا تجاه تجربة ذلك؟

الواقع المؤلم

الآن، ليس لدي أي من التفاصيل الجوهرية هنا. مثل الكثيرين في صناعتنا، لدي ما أعتقد أنه بعض الأفكار والمفاهيم الجادة حول بعض الأشياء التي نحتاج إلى القيام بها على الأقل وكيف يمكننا القيام بها. والذي سأكون سعيدًا بإضافته إلى هذا المزيج. لكن هذه ليست منصة للتعبير عن آرائي على المستوى التفصيلي. وهي مجرد آرائي، ولم يتم تفصيلها حقًا نظرًا للنطاق هنا. بدلاً من ذلك، أنا فقط أقدم نقطة بداية أعتقد أنها طال انتظارها.

نعم، أعرف بالفعل عدد الاعتراضات الموجودة حتى على محاولة القيام بذلك. ثق بي. في أكثر من مناقشة تناولت هذا الموضوع في العام الماضي، ظهرت قضايا حول من سيكون المشاركون الأوائل، وما الذي يمنحهم الحق في تقرير كيفية تجميع الأشياء معًا، وماذا لو اختلف المشاركون لاحقًا على القرارات المبكرة…

وأنا أعلم مدى صعوبة هذا الأمر، لأنني على مر السنين عملت وما زلت أخدم في مجالس إدارة المنظمات غير الربحية واللجان الإدارية واللجان الفرعية. حيث يمكن للفوضى أن تسود. حتى مع وجود قواعد النظام لروبرتس في اللعب.

لذا فأنا أعلم جيدًا مدى صعوبة البدء في الاجتماع معًا ومحاولة تشكيل مجموعة متماسكة من الأشخاص، ناهيك عن رسالة موحدة. لكن هذه مجرد أعذار في نهاية المطاف. وآمل مخلصًا أن نتمكن من تجاوزهم.

الأمل من خلال المثال

وبقدر ما نرى جميعًا التحدي المتمثل في تحقيق شيء بهذا الحجم، لا يستطيع أحد منا أن ينكر وجود عدد لا يحصى من المنظمات المهنية في عدد لا يحصى من الصناعات الأخرى. فكر في AMA، وIEEE، وW3C، وSAE… والقائمة طويلة وكبيرة. فلماذا لا نتخلى عن الخوف ونتقبل الممكن؟ لماذا لا تحاول القيام بهذا الشيء؟

من سيتخذ الخطوة الأولى؟

حسنًا، بصراحة، يمكن أن تكون هذه المقالة بمثابة الخطوة الأولى. إذا كان هناك عدد كافٍ من الأشخاص الذين ينكبون على مهاجمي الصناعة يريدون أن يكونوا أكثر من مجرد متحدثين، وإذا كان عدد كافٍ من الأشخاص في صناعتنا سئموا وتعبوا من عدم الاحترام الذي نتعرض له، فيمكننا أن نجعل هذه اللحظة هي اللحظة التي ننتصر فيها. توقف عن كونك ممسحة عالم الإنترنت. يمكننا أن نبدأ في التخلص من عقلية الضحية الجماعية بطريقة حقيقية وإلى الأبد.

لكن في الوقت الحالي، هذا هو وضع العربة أمام الحصان كما يقول المثل. السؤال الحقيقي الوحيد المتبقي في هذه اللحظة – هل هناك أي شخص آخر معي في هذا؟