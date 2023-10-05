Rewrite this title: تهدف أدوات الوسائط التي تم إطلاقها للتو من Google إلى مساعدة الصحفيين

ستساعدك المقالة التالية: تهدف أدوات الوسائط التي تم إطلاقها للتو من Google إلى مساعدة الصحفيين

Google+ for Media: جلبت قمة ATL بعض الأخبار المهمة اليوم، حيث أعلنت Google عن إطلاقها أدوات جوجل الإعلامية، موقع ويب مصمم لمساعدة الصحفيين في العثور على جميع أدوات Google المتاحة التي يمكنهم استخدامها للبحث وتنظيم القصص وحتى العثور عليهم عبر الإنترنت. تذكر Google الخدمات التالية التي تقدمها والتي تعتبر مفيدة للصحفيين:

تم تنظيم الأدوات في ستة أقسام: التجميع والتنظيم والنشر والمشاركة والتطوير والتصور والموارد الإضافية.

بالإضافة إلى عرض أقسامها التي تحتوي على معلومات الأحداث الحالية (مثل خريطة الأزمات من Google وأخبار Google)، تنص أدوات Google الإعلامية على أنه يجب على الصحفيين “اعتبار هذه نقطة البداية للاستفادة من مجموعة أدوات Google الرقمية التي يمكن أن تعزز جمع الأخبار والتعرض عبر الإنترنت”. التلفزيون والراديو والمطبوعات والإنترنت.

إلى جانب العثور على المعلومات اللازمة للبحث في القصة، تُذكِّر Google الصحفيين بأنه يمكنهم أيضًا استخدام Google+ وHangouts و YouTube للتواصل مع قرائهم والجمهور المستهدف.

يوضح هذا الإعلان العام ومجموعة الأدوات المصممة للصحفيين مدى التزام Google بتقديم تقارير إخبارية أفضل من خلال أدوات سهلة الاستخدام ومجانية للجميع. ومن خلال تقديم أدوات مجانية محدثة، تضمن Google مشاركة أكبر في منتجاتها من قبل الصحفيين والباحثين على حد سواء.