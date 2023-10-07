Rewrite this title: تواجه SOPA وPIPA معركة شاقة بسبب الاحتجاج العام

ستساعدك المقالة التالية: تواجه SOPA وPIPA معركة شاقة بسبب الاحتجاج العام

بالأمس، كان هناك تعتيم على الإنترنت لمدة 24 ساعة واحتجاج واسع النطاق على قانون وقف القرصنة عبر الإنترنت (SOPA) أمام مجلس النواب وقانون حماية الملكية الفكرية (PIPA) أمام مجلس الشيوخ. وقد حظي الاحتجاج غير المسبوق لهذين المشروعين بالدعم الكامل من ويكيبيديا، وجوجل، Facebookوعدد لا يحصى من المواقع والشركات والأفراد المؤثرين الآخرين.

زودت ويكيبيديا المستخدمين بمعلومات الاتصال الخاصة بأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونجرس وعرضت الرسالة التالية بدلاً من نتيجة ويكيبيديا العادية:

“على مدى أكثر من عقد من الزمن، أمضينا ملايين الساعات في بناء أكبر موسوعة في تاريخ البشرية. وفي الوقت الحالي، يدرس الكونجرس الأميركي تشريعاً قد يلحق ضرراً قاتلاً بالإنترنت الحر والمفتوح. لمدة 24 ساعة، ومن أجل رفع مستوى الوعي، قمنا بحجب ويكيبيديا”.

قامت Google بحجب شعارها على الصفحة الرئيسية وكان لديها رابط بارز إلى رسم بياني ورسالة مناهضة لـ SOPA/PIPA، وعريضة:

“ليست هناك حاجة إلى إجبار الشبكات الاجتماعية والمدونات ومحركات البحث الأمريكية على فرض رقابة على الإنترنت أو تقويض القوانين الحالية التي مكنت الويب من الازدهار، وخلق الملايين من فرص العمل في الولايات المتحدة. هناك الكثير على المحك – يرجى التصويت بـ “لا” على PIPA وSOPA. “

Facebook نشر أ صفحة معلومات عامة ضد SOPA/PIPA والرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج نشر الرسالة التالية على Facebook:

“إن الإنترنت هو أقوى أداة لدينا لخلق عالم أكثر انفتاحًا واتصالاً. لا يمكننا أن نسمح للقوانين غير المدروسة أن تعيق تطور الإنترنت. Facebook تعارض SOPA وPIPA، وسنستمر في معارضة أي قوانين من شأنها الإضرار بالإنترنت.

أثبت الجمع بين أكبر شركات التكنولوجيا التي تحدثت علنًا ضد SOPA/PIPA وملايين الناخبين الذين وقعوا على الالتماسات واتصلوا بالممثلين مباشرة أنه فعال للغاية. وبحلول نهاية اليوم، أعلن العديد من أعضاء مجلس النواب و13 عضوًا في مجلس الشيوخ أنهم يعارضون مشروع القانون. من بين أولئك الذين انسحبوا الدعم كان الرعاة الأصليون لمشروع قانون PIPA السيناتور روي بلانت (جمهوري من ولاية MO) والنجم الصاعد السيناتور ماركو روبيو (جمهوري من فلوريدا). قال ماركو روبيو ما يلي عنه Facebook صفحة:

“في وقت سابق من هذا العام، تمت الموافقة على مشروع القانون هذا من قبل اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ بالإجماع ودون جدل. منذ ذلك الحين، سمعنا مخاوف مشروعة بشأن التأثير الذي قد يحدثه مشروع القانون على الوصول إلى الإنترنت وبشأن التوسع المحتمل غير المعقول في سلطة الحكومة الفيدرالية للتأثير على الإنترنت. ويتعين على الكونجرس أن يستمع ويتجنب التسرع في تمرير مشروع قانون قد يؤدي إلى العديد من العواقب غير المقصودة. ولذلك، قررت سحب دعمي لقانون حماية الملكية الفكرية”.

على الرغم من أن SOPA وPIPA يواجهان الآن معركة شاقة، إلا أنه لا يزال هناك دعم كبير وضغط من أجل مشاريع القوانين. ومع ذلك، ونظرًا للتعتيم واسع النطاق والاحتجاج العام الموحد، فمن غير المرجح أن يتم تمرير أي من مشروعي القانون في حالته الحالية.

[Sources Include: Google, Wikipedia, Facebook, & Twitter]