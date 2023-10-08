Rewrite this title: تواصل Google دفع تحسين الجهاز اللوحي

ستساعدك المقالة التالية: تواصل Google دفع تحسين الجهاز اللوحي

لقد كانت Google في حالة نهم في التحسين smartphones والأجهزة اللوحية لجميع خدماتها. ومن الغريب أن أحد المجالات التي تم تركها وراءنا هو البحث نفسه. والآن قامت Google بحل هذه المشكلة من خلال إصدار إصدار جديد من بحث Google مصمم خصيصًا لبيئة الأجهزة اللوحية.

تجربة الكمبيوتر اللوحي الجديدة

كما هو موضح بواسطة Google في إصدارها الرسمي لإصدار الأجهزة اللوحية الجديد، فإن أولئك الذين يستخدمون الأجهزة اللوحية للوصول إلى Google.com سيجدون الآن إصدارًا بتصميم أبسط، وعلامات تبويب على طول الجزء العلوي تسمح بالتنقل بسهولة إلى عمليات البحث المتخصصة (الصور ومقاطع الفيديو، الأخبار، وما إلى ذلك)، والقدرة على العرض في الوضع الأفقي.

ولكن هذا ليس كل ما فعلته Google. اكتسبت الأقسام الفرعية لبحث Google أيضًا بعض الميزات الجديدة. يحتوي بحث الصور في Google على الإضافات الأكثر جاذبية: صور أكبر، وتحميل أسرع، وتمرير مستمر.

للوصول إلى كل هذه الميزات، ما عليك سوى استخدام جهاز iPad أو جهاز Google اللوحي الذي يعمل بنظام التشغيل Android 3.1 أو أعلى.

عصر الأجهزة اللوحية وكيفية العمل به

في البداية، أقراص و smartphones يتطلب منك إما إنشاء تطبيق أو نسخة مبسطة من موقعك للجوال. ومع ظهور HTML 5 وأنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة التي يمكنها التعامل معها بالفعل، غيرت المواقع الكبيرة طريقة عملها. في حين أن العديد من المواقع القياسية لن تتمكن من التحسين عبر HTML 5 حتى الآن، فقد قدمت Google بعض الوسائط والسوابق الرائعة التي يمكنك الاستفادة منها.

أولاً، تأكد من قيامك بتحسين نفسك لبحث Google الجديد. وهذا يعني أن صورك يجب أن تكون كبيرة وعالية الجودة، ويجب أن يرتبط المحتوى الخاص بك مباشرة بإصدار خاص بالكمبيوتر اللوحي، ويجب عليك تتبع حركة مرور الأجهزة اللوحية والإعلانات في Analytics وAdWords.

ثانيًا، عندما تعمل على إصدار جهازك اللوحي، خذ ورقة من كتاب Google. تعد المسافات الواسعة والألوان البسيطة والتركيز على التنقل والوسائط مثالًا رائعًا لما يجب أن تكون عليه أولوياتك.

[Sources include: the Google Inside Search blog]