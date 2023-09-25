Rewrite this title: توافق Google وTikTok وآخرون على قانون الاتحاد الأوروبي الجديد لمكافحة التضليل

ستساعدك المقالة التالية: توافق Google وTikTok وآخرون على قانون الاتحاد الأوروبي الجديد لمكافحة التضليل

يقال إن جوجل وميتا وتيك توك وعمالقة التكنولوجيا الآخرين يوافقون على مراجعات قانون مكافحة التضليل في الاتحاد الأوروبي، والذي سيجعل الشركات تشارك المزيد من المعلومات مع المفوضية الأوروبية.

يتضمن تقرير سري حصلت عليه صحيفة فاينانشيال تايمز تفاصيل قواعد الممارسة المحدثة التي وقعت عليها بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

تعد “قواعد ممارسة المعلومات المضللة” بمثابة اتفاق طوعي للالتزام بمجموعة من معايير التنظيم الذاتي لمكافحة المعلومات المضللة. تم تأسيسه عام 2018 ويضم جوجل، ميتا، تيك توك، Twitterومايكروسوفت وموزيلا.

تم تعديل الكود عدة مرات منذ تقديمه، على الرغم من أن هذه المراجعة الأخيرة تزيد من توقعات الموقعين من حيث مقدار المعلومات التي يُطلب منهم الكشف عنها.

فيما يلي بعض المعلومات حول قواعد الممارسات الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وما تتم إضافته في مجموعة التغييرات هذه.

مدونة ممارسات الاتحاد الأوروبي بشأن المعلومات المضللة

وفي جهد جماعي لمكافحة انتشار المعلومات الكاذبة عبر الإنترنت، أنشأ الاتحاد الأوروبي مدونة لقواعد السلوك وقع عليها عدد من شركات التكنولوجيا.

يُطلب من الشركات التي تدخل في الاتفاقية مشاركة التفاصيل مع المفوضية الأوروبية حول الإجراءات التي تتخذها ضد المعلومات المضللة على منصاتها الخاصة.

تتضمن التزاماتهم ممارسات مثل ضمان شفافية الإعلانات السياسية، وإزالة الحسابات المزيفة، وشيطنة الحسابات التي تنشر معلومات كاذبة.

يتعين على كل شركة تقديم تقرير عن التدابير المتخذة للامتثال لالتزاماتها بموجب قواعد الممارسة.

تم العمل على نسخة “معززة” من الكود منذ العام الماضي، ويبدو أنه سيتم الكشف عنها قريبًا. إليك ما تتم إضافته إليه.

سيتم إصدار قواعد الممارسة “المعززة” قريبًا

واستنادًا إلى ما نشرته صحيفة فاينانشيال تايم، فإن الكود المحدث يحتوي على ثلاثة تغييرات رئيسية.

الأول هو أنه سيتعين على كل شركة تقديم بيانات كل دولة على حدة حول جهودها لمكافحة المعلومات المضللة. يقومون حاليًا بتوفير بيانات عالمية أو على مستوى أوروبا.

وبعد بعض المقاومة الأولية، أذعنت الشركات لمطالب الهيئات التنظيمية للحصول على المزيد من البيانات الخاصة بكل بلد. السبب وراء مشاركة المزيد من البيانات التفصيلية هو مساعدة اللجنة في استهداف الأشخاص الذين ينشرون معلومات مضللة داخل البلدان الفردية.

التغيير المهم الثاني هو مطالبة الشركات بالكشف عن كيفية إزالة المحتوى الضار أو الحد منه في الإعلانات والمحتوى المروج له.

وثالثا، يتعين على الشركات التي تدخل في قواعد الممارسة أن تعمل على تطوير الأدوات والشراكات مع مدققي الحقائق وتضمين “مؤشرات الجدارة بالثقة” على المعلومات التي تم التحقق منها بشكل مستقل حول القضايا المهمة.

بالإضافة إلى الشروط الجديدة، يقال إن النسخة المحدثة تضم 30 موقعًا من بينهم شركات التكنولوجيا المذكورة أعلاه ومجموعات المجتمع المدني. ويقال إن النسخة الجديدة ستصدر يوم الخميس.

نظرًا لأن جميع الأطراف تدخل في الاتفاقية طوعًا، فلا يتم فرض قواعد الممارسة بغرامات أو عقوبات قاسية. ومع ذلك، قد يتغير ذلك في المستقبل.

تهدف المفوضية الأوروبية إلى التطور لتصبح أداة تنظيمية مشتركة بموجب قانون الخدمات الرقمية. وهذا سيسمح بإنفاذ القانون من خلال التشريع.

إذا تم تطبيق قواعد الممارسات المتعلقة بالمعلومات المضللة من خلال قانون الخدمات الرقمية، فقد تواجه الشركات التي تطبق هذه القواعد غرامات تصل إلى 6% من إجمالي مبيعاتها العالمية.

مصادر: الأوقات المالية, المفوضية الاوروبية