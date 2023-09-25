Rewrite this title: توصي شهادة التسويق الرقمي من Google بنسب كثافة الكلمات الرئيسية

ستساعدك المقالة التالية: توصي شهادة التسويق الرقمي من Google بنسب كثافة الكلمات الرئيسية

لفت أحد الأشخاص من مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) الانتباه إلى قسم في الدورة التدريبية الجديدة للتسويق الرقمي من Google والذي يوصي بكتابة ما لا يقل عن 300 كلمة من المحتوى، وينصح بمناطق محددة من صفحة الويب لزرع الكلمات الرئيسية ويوصي بكثافة الكلمات الرئيسية للكلمات الرئيسية المستهدفة بأقل من 2٪.

دعا البعض في مجتمع التسويق الرقمي شركة Google إلى الخروج Twitter حول المعلومات الخاطئة ورد داني سوليفان من Google.

شهادة جوجل للتسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية

أطلقت Google شهادة التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية في 2 مايو 2022. والغرض من الدورة التدريبية والشهادة هو مساعدة الباحثين عن عمل في العثور على وظائف في مجال التسويق الرقمي.

وقد تم اعتماد الدورة التدريبية من قبل الجمعية الأمريكية لوكالات الإعلان وكذلك من قبل الاتحاد الأمريكي للإعلان.

دورة التسويق الرقمي من جوجل يعد بتدريس المهارات التالية:

“تطوير استراتيجيات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية

جذب العملاء وإشراكهم من خلال قنوات التسويق الرقمي مثل البحث ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني

قياس تحليلات التسويق وتبادل الأفكار

“بناء متاجر التجارة الإلكترونية وتحليل أداء التجارة الإلكترونية وزيادة ولاء العملاء”

الهدف المعلن للبرنامج هو تعليم العمال غير المهرة كيفية أن يصبحوا ماهرين في وظائف التسويق الرقمي للمبتدئين.

ولكن كيف يمكن لخريجي البرنامج أن يتقنوا إذا كان ما تعلموه غير صحيح؟

توصي دورة Google التدريبية بكثافة الكلمات الرئيسية

في قسم من الدورة يسمى أسس التسويق الرقمي، ضمن الأسبوع الثالث من الدورة، يوجد قسم يسمى البحث عن الكلمات الرئيسية وحشو الكلمات الرئيسية.

في هذا القسم تحديدًا، تحدد المواد التدريبية المقدمة من Google الحد الأقصى لكثافة الكلمات الرئيسية لعبارات الكلمات الرئيسية المستهدفة.

كثافة الكلمات الرئيسية هي قياس لعدد مرات ظهور الكلمة الرئيسية على صفحة الويب، ويتم التعبير عنها كنسبة مئوية.

يخبرك قياس كثافة الكلمات الرئيسية أن الكلمة الرئيسية ظهرت X% مرات على صفحة الويب.

استخدمت خوارزميات محرك البحث القديمة الأصلية للاعتماد على كثافات الكلمات الرئيسية كوسيلة لتحديد موضوع الصفحة. كلما ظهرت كلمة رئيسية في كثير من الأحيان على الصفحة، زاد احتمال أن تكون الصفحة تدور حول عبارة الكلمة الرئيسية تلك.

لكن محركات البحث انتقلت من طريقة تصنيف الكلمات الرئيسية هذه.

أو لديهم؟

تقدم الدورة التدريبية الخاصة بشركة Google بيانًا مذهلاً حول كثافة الكلمات الرئيسية من خلال التوصية بحد فعلي لكثافة الكلمات الرئيسية.

تنص الدورة على:

“حافظ على كثافة كلماتك الرئيسية أقل من مستوى الصناعة البالغ 2%.

وهذا يعني أن 2% من الكلمات الموجودة على صفحة الويب أو أقل يجب أن تكون كلمات رئيسية مستهدفة.

اكتب ما لا يقل عن 300 كلمة

التوصية الأخرى المثيرة للاهتمام هي الحد الأدنى لعدد الكلمات لصفحات الويب التي تؤكد على أنه كلما زاد عدد الكلمات في الصفحة، زاد احتمال تصنيف تلك الصفحة بواسطة Google.

توصي الدورة التدريبية بما يلي:

“اكتب أكثر من 300 كلمة على صفحة الويب الخاصة بك.

من المرجح أن يتم تصنيف صفحتك على الويب في مرتبة أعلى في صفحات نتائج محرك البحث إذا كتبت كمية أكبر من المحتوى عالي الجودة.

أين تضع كلماتك الرئيسية

تنصح الوثيقة أيضًا بالمواقع الدقيقة التي يجب وضع الكلمات الرئيسية فيها:

“يجب استخدام كلماتك الرئيسية مرة واحدة فقط في الأماكن التالية في كل صفحة داخل موقع الويب الخاص بك: عنوان الصفحة، والعنوان الفرعي، والفقرة الأولى، وخاتمة النص.”

هل أخطأت جوجل؟

تمت كتابة الدورة التدريبية بواسطة Google وليس من المفترض أن تتضمن معلومات سرية.

يتضمن الإعلان عن شهادة التسويق الرقمي بيانًا بأن جميع المعلومات الموجودة في الدورة متوفرة فيها وثائق بحث جوجل.

“هذا البرنامج لا يحتوي على معلومات سرية. جميع ميزات بحث Google التي يتم تدريسها متاحة للعامة، ويمكنك معرفة المزيد في وثائق بحث Google الرسمية.

من الواضح أن التوصيات المتعلقة بعدد الكلمات وكثافتها لم تنشأ في وثائق Google العامة.

يتعين على المرء أيضًا أن يتساءل كيف جاءت التوصية بشأن مكان زرع الكلمات الرئيسية داخل صفحة الويب أيضًا.

يثير هذا الخطأ تساؤلات حول مدى موثوقية هذه الدورة إذا كان مثل هذا الخطأ الواضح يمكن أن يصل إلى النسخة المباشرة من الدورة.

جوجل تعترف بوجود معلومات سيئة في الدورة التدريبية للتسويق الرقمي

ابحث عن المسوق جيانلوكا فيوريلي (@gfiorelli1) أشار إلى الخطأ على تويتر.

لذا… On Connect GT (أكبر وأقدم منتدى إيطالي لتحسين محركات البحث أسسه @جورجيوتاف)، اشترك إيمانويل ريتشي في شهادة التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية من Google على كورسيرا.

على محمل الجد… “اكتب أكثر من 300 كلمة”؟ و”كثافة الكلمات الرئيسية”؟

نسخة: @ دانيسوليفان pic.twitter.com/7qdWKlJ1vs

– جيانلوكا فيوريلي (@ gfiorelli1) 9 مايو 2022

كما قام بالتغريد بأن هذه كانت أسطورة تحسين محركات البحث (SEO) وأعرب عن استيائه من أن دورة تدريبية على مستوى المبتدئين حول التسويق الرقمي من شأنها أن تعلم معلومات مضللة للطلاب.

وأوضح داني سوليفان أن الفريق الذي قام بتطوير الدورة التدريبية ليس مرتبطًا بفريق البحث وتعهد بتمرير الملاحظات إليه.

داني غرد:

“أنا لست ضمن الفريق الذي أنتج ذلك، كما أنهم ليسوا جزءًا من فريق البحث. باعتبارنا عضوًا في فريق البحث، لا نوصي بأي حدود أو “كثافة” أو أي شيء من هذا القبيل. يمكن تجاهل هذا؛ سوف أنقلها. ملكنا نصيحة من البحث هنا“.

الرابط الذي مرره داني هو إلى Google دليل البدء في تحسين محركات البحث (SEO). وهو مورد شامل يغطي قدرًا كبيرًا من أساسيات تحسين محركات البحث، مثل علامات العنوان والأوصاف التعريفية.

بحث في المعلومات الخاطئة

هناك الكثير من المعلومات الخاطئة المحيطة بالتسويق الرقمي. يعد العثور على أساطير التسويق عبر البحث ضمن الدورة التدريبية للتسويق الرقمي الخاصة بشركة Google أمرًا غير متوقع.