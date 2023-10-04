Rewrite this title: توضيح أسئلة ومخاوف Penguin: مقابلة مع Gary Illyes من Google

ستساعدك المقالة التالية: توضيح أسئلة ومخاوف Penguin: مقابلة مع Gary Illyes من Google

في Pubcon 2016 في لاس فيغاس، أتيحت لي الفرصة للتحدث مع غاري إليس، الذي نصب نفسه رئيسًا لقسم Sunshine and Happiness في Google. عن ماذا؟ البطريق بالطبع.

مع استقرار الغبار أخيرًا (إلى حد ما) بعد آخر تحديث لـ Penguin في سبتمبر، لا يزال هناك الكثير غير معروف والكثير مما يجب توضيحه.

نصل إلى الجزء السفلي من بعض التفاصيل الدقيقة عن Penguin في المقابلة أدناه.

فيما يلي بعض الوجبات الرئيسية من الفيديو:

مع هذا الإصدار من Penguin، تمكنت Google من تحقيق شيء لم يتم تحقيقه من قبل باستخدام خوارزميات البريد العشوائي على الويب. الآن، بدلًا من خفض ترتيب موقع بسبب وجود روابط سيئة تشير إليه، يتجاهل Penguin الروابط السيئة فحسب.

هناك اختلاف رئيسي آخر مع هذا الإصدار من Penguin وهو أنه أكثر تفصيلاً. في السابق، إذا تم اكتشاف مشكلة البريد العشوائي على الويب، كانت الخوارزمية تقوم بخفض ترتيب الموقع بأكمله. الآن، يمكن لـ Penguin تقييم مواقع الويب وصولاً إلى مستوى الصفحة وروابط الخصم التي تشير إلى تلك الصفحة إذا لزم الأمر.

يقول Illyes أن هذا الإصدار من Penguin هو “أفضل إطلاق للبريد العشوائي على الويب على الإطلاق”، وذلك بسبب ثلاثة تحديثات رئيسية: إنه يتجاهل البريد العشوائي بدلاً من استخدامه كعامل تصنيف سلبي. يمكن أن يقلل ذلك من قيمة الصفحات على مستوى أكثر تفصيلاً، مما يعني أن المواقع بأكملها لن يتم مسحها من Google بعد الآن. يتم تشغيله في الوقت الحقيقي.

نظرًا لأن Google يتجاهل الآن الروابط غير المرغوب فيها بدلاً من إصدار عقوبات، لم تعد حملات الروابط السلبية أمرًا يدعو للقلق. ومع ذلك، يقول إليس إنه لم ير أي دليل على وجود حملة روابط ضارة تعمل في المقام الأول.

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