Rewrite this title: توفر الأسئلة الشائعة من Google رؤى أساسية حول مؤشرات أداء الويب

ستساعدك المقالة التالية: توفر الأسئلة الشائعة من Google رؤى أساسية حول مؤشرات أداء الويب

تعد مؤشرات أداء الويب الأساسية (CWV) عبارة عن مجموعة من المقاييس التي طورتها Google لمساعدة ناشري مواقع الويب على تحسين أداء الصفحة لصالح زوار الموقع.

يعد أداء صفحة الويب أمرًا مهمًا للناشرين لأن الصفحات السريعة تولد المزيد من العملاء المحتملين والمبيعات وعائدات الإعلانات.

نشرت Google مؤخرًا مستندًا يقدم نظرة ثاقبة حول كيفية عمل CWV وقيمتها لأغراض التصنيف. هذه المقالة تناقش ذلك.

تهدف مؤشرات الويب الأساسية إلى تشجيع تجربة الويب الصحية

يعد أداء الصفحة أمرًا مهمًا لزوار الموقع لأنه يقلل من الوقت الذي يستغرقه حصولهم على ما يريدون.

بدءًا من منتصف شهر يونيو، تصبح مؤشرات أداء الويب الأساسية عاملاً ثانويًا في التصنيف. لقد بالغت بعض المقالات في أهمية CWV كعامل تصنيف حاسم. لكن هذا ليس دقيقا.

لقد كانت الملاءمة دائمًا هي العامل الأكثر أهمية في التصنيف، بل إنها أكثر أهمية من سرعة الصفحة.

تؤكد تصريحات جون مولر من Google أن الملاءمة ستظل ذات تأثير أقوى.

وفقا لمولر:

“…لا تزال الملاءمة أكثر أهمية بكثير. لذا فإن مجرد كون موقع الويب الخاص بك أسرع فيما يتعلق بـ Core Web Vitals من بعض المنافسين لا يعني بالضرورة أنه بحلول شهر مايو، سوف تقفز إلى المركز الأول في نتائج البحث.

على الرغم من أن مؤشرات أداء الويب الأساسية قد لا يكون لها بالضرورة تأثير ملحوظ على التصنيفات، إلا أنه يظل من غير المستحسن تجاهل المقياس. تؤدي صفحة الويب ذات الأداء الضعيف إلى حدوث عيوب بطرق أخرى، مثل انخفاض الأرباح وربما انخفاض الشعبية.

الشعبية هي مفتاح عوامل التصنيف المهمة مثل الروابط. لذلك يمكن التأكيد على أن الترتيب الأفضل لـ Core Web Vitals يمكن أن يساعد في التصنيف بطريقة غير مباشرة بالإضافة إلى تعزيز الترتيب المباشر الذي توفره خوارزمية Google.

الهدف من Core Web Vitals هو الحصول على مقياس مشترك لجميع المواقع من أجل تحسين تجربة المستخدم عبر الويب.

“س: هل توصي Google بأن تصل جميع صفحاتي إلى هذه الحدود؟ ما الفائدة؟

أ: نوصي بأن تستخدم مواقع الويب هذه الحدود الثلاثة كدليل إرشادي لتجربة المستخدم المثالية عبر جميع الصفحات.

يتم تقييم حدود “مؤشرات أداء الويب الأساسية” على مستوى كل صفحة، وقد تجد أن بعض الصفحات أعلى من هذه الحدود والبعض الآخر أقل منها.

ستكون الفائدة المباشرة هي توفير تجربة أفضل للمستخدمين الذين يزورون موقعك، ولكن على المدى الطويل، نعتقد أن العمل على مجموعة مشتركة من مقاييس وحدود تجربة المستخدم عبر جميع مواقع الويب، سيكون أمرًا بالغ الأهمية من أجل الحفاظ على نظام بيئي سليم للويب “.

AMP هي طريقة موثوقة إلى حد ما لتحقيق نتائج جيدة

AMP هو اختصار لـ Accelerated Mobile Pages. إنه إطار عمل HTML لتقديم صفحات ويب للأجهزة المحمولة تم تقليص حجمها وتحميلها بسرعة وجذابة.

تم تطوير AMP في الأصل بواسطة Google ولكنه مفتوح المصدر. يمكن أن تستوعب AMP مواقع التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى المواقع المعلوماتية.

هناك، على سبيل المثال، تطبيقات لمنصة التجارة الإلكترونية Shopify بالإضافة إلى المكونات الإضافية لمواقع WordPress التي تسهل إضافة وظائف AMP إلى موقع الويب.

ستظهر Google الأفضلية لإصدار AMP الخاص بموقع الويب لأغراض حساب نتيجة CWV. لذلك، إذا كان الموقع يواجه صعوبة في تحسين CWV، فإن استخدام AMP يعد طريقة سريعة وسهلة للحصول على درجة عالية.

ومع ذلك، حذرت جوجل من أن هناك عوامل مثل الخادم البطيء أو الصور المحسنة بشكل سيئ والتي لا يزال من الممكن أن تؤثر سلبًا على درجة مؤشرات الويب الأساسية.

“س: إذا قمت بإنشاء صفحات AMP، فهل تستوفي الحدود الموصى بها؟

أ: هناك احتمال كبير بأن تستوفي صفحات AMP هذه الحدود. تهدف AMP إلى تقديم تجارب عالية الجودة للمستخدم أولاً؛ تتوافق أهداف التصميم الأولية بشكل وثيق مع ما تقيسه مؤشرات أداء الويب الأساسية اليوم.

وهذا يعني أن المواقع التي تم إنشاؤها باستخدام AMP من المحتمل أن تستوفي حدود مؤشرات أداء الويب بسهولة.

علاوة على ذلك، يتيح إصدار AMP الدائم لمالكي المواقع الحصول على تحسينات الأداء هذه دون الحاجة إلى تغيير قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بهم أو الاستثمار في موارد إضافية.

من المهم ملاحظة أن هناك أشياء خارجة عن سيطرة AMP والتي يمكن أن تؤدي إلى عدم استيفاء الصفحات للحدود، مثل أوقات استجابة الخادم البطيئة والصور غير المحسّنة.

تأخير الإدخال الأول لا يأخذ في الاعتبار التمرير أو الارتداد/التخلي

يعد تأخير الإدخال الأول (FID) مقياسًا يقيس الوقت الذي يستغرقه تفاعل زائر الموقع مع الموقع حتى يستجيب المتصفح لهذا التفاعل.

بمجرد أن يبدو أن الموقع قد تم تنزيله وأن العناصر التفاعلية جاهزة للتفاعل معها، فمن المفترض أن يكون المستخدم قادرًا على البدء في النقر دون تأخير.

يحدث الارتداد عندما يزور أحد الزائرين أحد المواقع ثم يغادر الصفحة بعد فترة وجيزة، ومن المفترض أن يعود مرة أخرى إلى صفحة البحث.

يتعلق السؤال بالجلسات المرتدة ولكن الإجابة تتضمن التمرير أيضًا.

تجيب Google بأن الارتداد والتخلي ليسا جزءًا من مقياس FID، ربما لأنه لم يكن هناك تفاعل.

“س: هل يمكن اعتبار الجلسات التي لا تبلغ عن FID جلسات “مرتدة”؟

أ: لا، FID يستبعد التمريرات، وهناك جلسات شرعية لا تحتوي على مدخلات غير التمرير. يمكن تحديد معدل الارتداد ومعدل التخلي كجزء من مجموعة التحليلات التي تختارها ولا يتم أخذها في الاعتبار عند تصميم مقياس CWV.

تصنيف تأثيرات مؤشرات الويب الحيوية الأساسية

يكرر هذا القسم ويؤكد أن مؤشرات أداء الويب الأساسية أصبحت إشارة تصنيف في يونيو 2021.

“… سيتم تضمين مؤشرات الويب الحيوية الأساسية في إشارات تجربة الصفحة جنبًا إلى جنب مع إشارات البحث الحالية بما في ذلك ملاءمة الهاتف المحمول، والتصفح الآمن، وأمان HTTPS، وإرشادات الصفحات البينية المتطفلة.”

أهمية إشارة تصنيف مؤشرات حيوية الويب الأساسية للتصنيف

ويقال إن إشارات الترتيب لها أوزان مختلفة. وهذا يعكس أن بعض إشارات التصنيف لها أهمية أكبر من إشارات التصنيف الأخرى.

لذلك عندما يقال أن إشارة التصنيف مرجحة أكثر من إشارة تصنيف أخرى، فهذا يعني أنها أكثر أهمية.

يعد هذا قسمًا مثيرًا للاهتمام من الأسئلة الشائعة لأنه يتعامل مع مقدار وزن إشارة تصنيف Core Web Vitals مقارنة بإشارات التصنيف الأخرى.

يبدو أن Google تقول إن إشارة تصنيف Core Web Vitals أضعف من إشارات التصنيف الأخرى التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتلبية استعلام المستخدم.

يبدو الأمر كما لو أن هناك تسلسلًا هرميًا للإشارات، مع إعطاء الإشارات المرتبطة بالنية أهمية أكبر من إشارات تجربة المستخدم.

وإليك كيف يشرح جوجل ذلك:

“س: كيف تحدد Google الصفحات التي تتأثر بتقييم تجربة الصفحة واستخدامها كإشارة تصنيف؟

أ: تعد تجربة الصفحة مجرد واحدة من الإشارات العديدة المستخدمة لتصنيف الصفحات. ضع في اعتبارك أن هدف استعلام البحث لا يزال يمثل إشارة قوية جدًا، لذا فإن الصفحة التي تتمتع بتجربة صفحة دون المستوى قد تظل في مرتبة عالية إذا كانت تحتوي على محتوى رائع وذي صلة.

س: ما الذي يمكن أن يتوقعه مالكو المواقع أن يحدث لحركة المرور الخاصة بهم إذا لم يصلوا إلى مقاييس أداء Core Web Vitals؟

أ: من الصعب إجراء أي نوع من التنبؤ العام. قد يكون لدينا المزيد لنشاركه في المستقبل عندما نعلن رسميًا عن دخول التغييرات حيز التنفيذ. ضع في اعتبارك أن المحتوى نفسه ومطابقته لنوع المعلومات التي يبحث عنها المستخدم يظل إشارة قوية جدًا أيضًا.

البيانات الميدانية في تقارير مؤشرات أداء الويب الأساسية في Search Console

يشرح هذا القسم التالي التناقضات المحتملة بين ما يواجهه الناشر من حيث سرعة التنزيل وما قد يواجهه المستخدمون على الأجهزة المختلفة واتصالات الإنترنت.

ولهذا السبب قد تبلغ Google Search Console أن أحد المواقع يسجل نقاطًا منخفضة في مؤشرات الويب الأساسية على الرغم من أن الناشر ينظر إلى الموقع على أنه سريع.

والأهم من ذلك، أن مقياس مؤشرات أداء الويب الأساسية يهتم بأكثر من مجرد السرعة.

علاوة على ذلك، يعتمد تقرير Search Console على بيانات واقعية، بينما تعتمد بيانات Lighthouse على محاكاة المستخدمين على الأجهزة التي تمت محاكاتها واتصالات الإنترنت التي تمت محاكاتها.

تُسمى بيانات العالم الحقيقي بالبيانات المُقدمة، بينما يُطلق على الاختبار القائم على عمليات المحاكاة اسم Lab Data.

“س: صفحتي سريعة. لماذا أرى تحذيرات في تقرير مؤشرات أداء الويب الأساسية في Search Console؟

أ: قد تساهم الأجهزة المختلفة واتصالات الشبكة والجغرافيا وعوامل أخرى في كيفية تحميل الصفحة وتجربة مستخدم معين لها. في حين أن بعض المستخدمين، في ظروف معينة، يمكنهم ملاحظة تجربة جيدة، إلا أن هذا قد لا يكون مؤشرًا على تجربة مستخدم آخر.

تنظر مؤشرات أداء الويب الأساسية إلى المجموعة الكاملة لزيارات المستخدمين ويتم تقييم حدودها عند النسبة المئوية الخامسة والسبعين عبر مجموعة المستخدمين. يساعد تقرير SC CWV في الإبلاغ عن هذه البيانات.

…تذكر أن مؤشرات أداء الويب الأساسية لا تقتصر على السرعة. على سبيل المثال، يصف التحول التراكمي للتخطيط مضايقات المستخدمين مثل تحرك المحتوى…

س: عندما أنظر إلى Lighthouse، لا أرى أي أخطاء. لماذا أرى أخطاء في تقرير Search Console؟

أ: يعرض تقرير Search Console Core Web Vitals كيفية أداء صفحاتك استنادًا إلى بيانات الاستخدام الواقعية من تقرير CrUX (يُطلق عليها أحيانًا “البيانات الميدانية”). من ناحية أخرى، تعرض Lighthouse البيانات بناءً على ما يسمى “بيانات المختبر”. تعد البيانات المعملية مفيدة لتصحيح مشكلات الأداء أثناء تطوير موقع الويب، حيث يتم جمعها في بيئة خاضعة للرقابة. ومع ذلك، فإنه قد لا يلتقط اختناقات العالم الحقيقي. “

نشرت Google قسمًا للأسئلة الشائعة حول مؤشرات أداء الويب الأساسية والذي يجيب على العديد من الأسئلة.

على الرغم من أن الأسئلة المذكورة أعلاه هي التي أعتقد أنها مثيرة للاهتمام بشكل خاص، إلا أنه عليك تخصيص بعض الوقت لمراجعة بقية الأسئلة الشائعة نظرًا لوجود المزيد من المعلومات هناك.

الاقتباس:

الأسئلة الشائعة حول مؤشرات أداء الويب الأساسية وتجربة الصفحة