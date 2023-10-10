Rewrite this title: توفر تطبيقات Google خدمة النسخ الاحتياطي لـ Microsoft Exchange

ستساعدك المقالة التالية: توفر تطبيقات Google خدمة النسخ الاحتياطي لـ Microsoft Exchange

في حين أن المزيد والمزيد من الشركات تتحول إلى Google Apps لأغراض تجارية، فإن جزءًا كبيرًا من السوق الاحترافية لا يزال ينتمي إلى الخدمات داخل الشركة مثل Microsoft Exchange. تستخدم Google الآن خدمة قد تكون واحدة من أكثر أساليبها التسويقية ذكاءً حتى الآن: توفير أداة نسخ احتياطي فعالة لـ Exchange تُعرف باسم Google message Continuity.

كما هو معروض على مدونة جوجل إنتربرايز، هذه الخدمة الجديدة بسيطة بطبيعتها ولكنها يمكن أن تؤدي إلى توفير هائل للشركة. تسمح ميزة استمرارية الرسائل للمستخدمين بالنسخ الاحتياطي والمزامنة المستمرة لرسائلهم تبادل مايكروسوفت البيانات (بما في ذلك الرسائل والتقويمات وجهات الاتصال) إلى Google Apps. إن الحصول على نسخة احتياطية سحابية سيسمح للشركات بتسجيل الدخول بسهولة إلى هذه الواجهة البديلة في حالة تعرض خوادم Exchange الخاصة بها للتوقف أو الفشل تمامًا.

تم تصميم Continuity بحيث يمكن لمستخدمي Exchange الدخول بسرعة وبشكل حدسي إلى واجهة Google Apps، باستخدام جميع التطبيقات القياسية (Gmail، وتقويم Google، وما إلى ذلك) للحفاظ على إنتاجيتهم. وتظل أسماء المستخدمين وكلمات المرور كما هي، مما يجعل عملية النقل بسيطة قدر الإمكان.

يوفر هذا أيضًا فرصة لـ Google Apps لتعريف عدد كبير من المستخدمين الجدد بواجهة تطبيقات Enterprise الخاصة بهم، ويجعل الانتقال الكامل إلى التطبيقات أسرع وأسهل بكثير من ذي قبل؛ سيعرف المستخدمون الواجهة، وسيكون لديهم معلومات تسجيل الدخول، وسيتم استيراد جميع بياناتهم بالفعل.

ومع ذلك، على الرغم من أنه من المرجح أن يعزز جاذبيتها للشركات، إلا أن هذه ليست مجرد فرصة تسويقية. وفق البحث الذي استشهد به جوجل، يمكن أن يتسبب التوقف عن العمل وفشل الخادم في خسائر سنوية تصل إلى 90 ألف دولار أمريكي لشركة بها 500 موظف – وهو أمر تهدف الخدمة منخفضة التكلفة إلى منعه تمامًا.

تبلغ تكلفة الخدمة 25 دولارًا سنويًا للمستخدمين الجدد، أو 13 دولارًا سنويًا للعملاء الحاليين لشركة Positini message Security (الشركة المملوكة لشركة Google والتي تدعم Continuity). توجد قائمة كاملة بالأسعار وبيانات المقارنة على موقع Postini.