Rewrite this title: توفر خرائط Google للجوال التي تعمل بنظام Android الآن ميزة “التنقل سيرًا على الأقدام” وتحديث شريط البحث

ستساعدك المقالة التالية: توفر خرائط Google للجوال التي تعمل بنظام Android الآن ميزة “التنقل سيرًا على الأقدام” وتحديث شريط البحث

يبدو أن الاضطرار إلى طلب الاتجاهات من الغرباء في الشارع سيصبح شيئًا من الماضي… إذا كنت من مستخدمي Android، فهذا هو الحال. أضافت جوجل ميزة “التنقل سيرًا على الأقدام” لأحدث إصدار من خرائط Google لنظام Android. يبدو أن هذه الميزة عبارة عن مزيج من نظام الملاحة GPS خطوة بخطوة، وصور القمر الصناعي، واتجاهات المشي.

بعد إدخال عنوان وجهتهم، يختار المستخدمون “المشي” من أيقونة التنقل وسيبدأ التطبيق في إرشادك على طول أشياء مثل الأرصفة والجسور ومسارات المشاة. سوف يهتز هاتفك أيضًا عندما تصل إلى المنعطف التالي. سيجعل التطبيق هاتفك بمثابة بوصلة من نوع ما؛ سيتم تدوير الخريطة أيضًا أثناء تشغيل هاتفك.

يتوفر للمستخدمين أيضًا خيار استخدام إصدار محسّن من Street View لخرائط Google على نظام Android إذا لم يكن عرض القمر الصناعي مناسبًا لهم. باستخدام ميزة “التنقل الذكي” في ميزة “التجوّل الافتراضي”، كل ما يتعين على المستخدمين فعله هو تحريك كاتب القلم لتغيير وجهة نظرهم على الخريطة للحصول على فكرة أفضل عن مكان تواجدهم بالضبط. للوصول إلى ميزة Street View، سيتعين عليك تنزيل تحديث Street View على خرائط Google لـ Android Market Place.

وبالإضافة إلى ميزة المشي الجديدة، يوجد شريط بحث جديد في خرائط جوجل يمكن الوصول إليه بسرعة في الجزء العلوي من الشاشة. بعد إدخال الاستعلام الخاص بك، يمكنك فتح الأماكن والعثور على موقعك الحالي. يمكن للمستخدمين عرض تقييمات المنشآت والعروض الجيدة وأسعارها وعبور الشوارع لتحديد الأماكن التي يبحثون عنها بشكل أفضل.

تتوفر خرائط Google للجوال 4.5 على جميع أجهزة Android التي تعمل بالإصدار 1.6 أو إصدار أحدث.