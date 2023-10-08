Rewrite this title: توفر Google أداة تفاعلية جديدة لبيانات الهاتف المحمول

ستساعدك المقالة التالية: توفر Google أداة تفاعلية جديدة لبيانات الهاتف المحمول

مع تزايد استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول، أصبحت الحاجة إلى بيانات عالية الجودة تتعلق بكيفية تفاعل المستهلكين مع هواتفهم واستخدامها smartphones هو أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى. حتى وقت قريب، كان من الصعب العثور على بيانات عالية الجودة تتعلق باستخدام الهاتف المحمول، وكانت تكلفتها باهظة، وغالبًا ما كانت غير دقيقة. ومع ذلك، أطلقت Google مساء أمس موقعًا لموارد البيانات يسمى OurMobilePlanet، والذي يوفر وصولاً مجانيًا إلى كمية هائلة من البيانات.

قالت نيكول ليفريش، عضو فريق تسويق إعلانات Google للجوال، ما يلي فيما يتعلق بالموقع الجديد:

“لقد قمنا بإجراء هذا الاستطلاع وجعلنا البيانات متاحة مجانًا لأننا نعتقد أن التحول إلى الهاتف المحمول أمر أساسي للغاية لدرجة أننا بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لمساعدة الشركات على التكيف على الفور.”

تم جمع البيانات، المأخوذة من دراسة “أبحاث الهاتف المحمول العالمية: مستخدم الهاتف الذكي ومسوق الهاتف المحمول”، في الفترة ما بين مارس ويوليو من هذا العام. أجرت جوجل الدراسة جنبا إلى جنب ابسوس وبالتعاون مع جمعية التسويق عبر الهاتف المحمول.

يوفر OurMobilePlanet أداة تفاعلية تمكن الشركات والأفراد من إجراء الأبحاث بسرعة وإنشاء رسوم بيانية تعتمد على البيانات. تتضمن بعض البيانات التي يمكن الوصول إليها بسرعة وتقديمها بتنسيق رسومي ما يلي:

الاختراق – اعتماد المستهلك smartphones في سوق معين

السلوك – لماذا وكيف يستخدم المستهلكون الأجهزة المحمولة

الأنشطة – ما يفعله المستهلكون smartphones

التجارة – كيف ينفق المستهلكون الأموال على الأجهزة المحمولة

الإعلان – كيف يتفاعل المستهلكون مع إعلانات الهاتف المحمول

يمكن للشركات الآن استخدام هذه الأداة التفاعلية للوصول إلى البيانات وتعزيز فهمها لكيفية ارتباط استخدام الهاتف المحمول بصناعتها. ونتيجة لهذا الفهم الأفضل، يمكن للشركات دمج تحليل البيانات في قراراتها المتعلقة باستراتيجية الهاتف المحمول والإعلانات.

[Sources Include: Google Mobile Ads Blog, OurMobilePlanet, & TechCrunch]