Rewrite this title: توقف عن إلقاء اللوم على باندا

ستساعدك المقالة التالية: توقف عن إلقاء اللوم على باندا

هل أنا وحدي أم أن تحديث Google الباندا أصبح كبش فداء لضعف تحسين محركات البحث؟ يبدو أنني أواجه كل يوم مقالًا حيث تلوم بعض مواقع الويب التي لم أسمع عنها من قبل Panda على فقدان حركة المرور/الإيرادات/التصنيفات وتبكي بشأن عدم عدالة Google.

إذا كنت تفكر في الاتصال بصحيفة نيويورك تايمز أو تقديم شكوى إلى الكونجرس بشأن تصنيفات موقعك، توقف. ليس خطأ Google أن موقعك ليس مفيدًا.

من المؤكد أنه قد يكون من المناسب إلقاء اللوم على انخفاض تصنيفك الحالي على الباندا، وقد يساعد ذلك في إبعاد العميل عن ظهرك، ولكن أول شيء يجب عليك أن تسأله هو ما إذا كانت مشكلتك مرتبطة حقًا بالباندا أو إذا كانت هناك مشكلة أساسية أعمق مع الباندا. نموذج عملك.

حتى لو كانت مشكلة الباندا، فإن الشكوى منها لن تساعد. وفر تلك الطاقة وركزها على إصلاح السبب الأساسي. ليس كل تغيير سلبي هو خطأ الباندا. من المحتمل جدًا أن تكون هناك مشكلة أخرى تضر بموقعك. إذا انخفض تصنيفك 3 مراكز، فمن المحتمل ألا يكون هذا مرتبطًا بالباندا. المزيد عن ذلك لاحقًا.

إذا كنت ستلوم Panda، فيجب أن تعرف كيفية تحديد مشكلة Panda.

يبدو أن معظم مُحسنات محركات البحث (SEO) تقرأ كل منشور مدونة حول الباندا باستثناء منشور Google الرسمي الذي يوضح حقيقة الأمر. بالنسبة لأولئك منكم الذين لا يزال لديهم نظريات مجنونة، كانت الباندا في الغالب تدور حول المحتوى المكرر والفائدة. هذا هو الباندا في الأساس باختصار. في كل موقع اطلعت عليه وتعرض لهجوم Panda، كانت هناك مشكلات كبيرة في المحتوى المكرر – ولكن بدلاً من معالجة نموذج أعمالهم ومشكلات المحتوى، لجأ معظم مشرفي المواقع إلى المنتديات للشكوى.

أحد المواقع المذكورة في العديد من المقالات ومدونات تحسين محركات البحث هو OneWayFurniture.com. أنا عمومًا لا أختار المواقع، لكن هؤلاء الأشخاص اشتكوا من Panda على Webpronews، مراقبة محرك البحثو NPR وفي عدد قليل من المقالات الصحفية – لذلك أعتقد أن هذا يجعلها لعبة عادلة. حتى أنهم أصدروا “مكافأة” لأي شخص يمكنه إصلاح موقعهم. آمل أن يكونوا قد اكتشفوا هذه المشكلة منذ ذلك الحين، ولكن في حالة عدم حدوث ذلك، هذا هو سبب معاقبتهم.

خذ أي وصف للمنتج من موقعهم على الويب وابحث عنه في Google. انها ليست فريدة من نوعها. إنهم، مثل جميع منافسيهم، يأخذون ببساطة وصف منتج المخزون من أي مكان ينزلون فيه ويطرحونه على موقعهم على الويب. لا يوجد شيء يميزهم عن منافسيهم. إنها ليست مشكلة باندا كلاسيكية فحسب، ولكنها مشكلة أكبر في نموذج الأعمال. أين القيمة المضافة؟ ما الذي يجعل هذا الموقع فريدًا بحيث يبرز فوق كل المواقع الأخرى التي لها نفس المحتوى؟

هنا مثال أفضل حيث تحتوي منتجاتها على نفس الوصف تمامًا Amazon.com. ما الموقع الذي تعتقد أنه سيفوز في معركة التصنيف هذه؟

يُحسب لهم أنهم في الواقع أحد المواقع القليلة التي تطالب بمشكلة Panda والتي لديها بالفعل مشكلة Panda. من السهل جدًا تشخيصه. يبقى أن نرى ما إذا كانوا يحاولون جعل موقعهم أكثر فائدة أم لا أو ببساطة تغيير المحتوى ليتوافق مع Panda، ومع ذلك لن أتوقف عند مجرد إعادة كتابة المحتوى إذا كنت مكانهم.

المحتوى هو الملك، ولكن يتم اغتصاب الملوك السيئين في نهاية المطاف – تمامًا مثل تصنيفاتك

لقد ألقيت نظرة على مجموعة من المواقع الأخرى التي تتذمر من Panda وظل موضوع واحد يتكرر: المحتوى الرهيب و نماذج الأعمال كسول بشكل رهيب. في مكان ما وسط كل هذا الوعظ حول الحاجة إلى المحتوى، أصبح مُحسنو محركات البحث كسالى وتوقفوا عن الاهتمام بمصدر هذا المحتوى أو مدى جودته. لقد افترضوا أن المزيد كان أفضل وألقوا كل ما يمكنهم العثور عليه.

لاحظت شركات مثل Demand Media وAOL وMahalo هذا الاتجاه وقامت ببناء نماذج أعمال كاملة حول الإنتاج الضخم لأكبر قدر ممكن من المحتوى. أصبحت مواقع التجارة الإلكترونية كسولة أيضًا وبدأت في استخدام الأوصاف الافتراضية ومواقع قطع ملفات تعريف الارتباط. لقد نجح الأمر لفترة من الوقت ولكن Google تمكنت من اللحاق به. للأسف، لا يزال العديد من مشرفي المواقع يلومون Google بدلاً من أنفسهم.

وحتى لا يتم اتهامك باختيار شركة واحدة، إليك مثال آخر من Panda:

أرض محرك البحث ذكرت أن موقع Starpulse.com فقد 61% من حركة المرور الخاصة به بسبب الباندا. هنا هو السبب. لا يمكنك نشر نفس القصص تمامًا مثل أي شخص آخر وتتوقع أن يتم تصنيفها.

إذا تعرضت لهجوم من Panda، فانظر إلى المحتوى الخاص بك وكيف يختلف عن المواقع الأخرى. إذا لم يكن الأمر مختلفًا، فلن يكون لديك مشكلة باندا فحسب، بل مشكلة نموذج العمل. إذا كان كل المحتوى والمنتجات الخاصة بك تأتي من خلاصة، فهل يوفر موقعك حقًا للباحث أي قيمة أكبر من؟ Amazon يفعل؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا يختار الباحث موقعك على العلامة التجارية المعروفة؟ لن يفعلوا ذلك – ولهذا السبب عليك التركيز على جعل موقعك أكثر فائدة.

ولكن ليست كل مشاكلك مرتبطة بالباندا

دعونا نفعل بعض الرياضيات البسيطة. وفقا لجوجل تؤثر Panda على ما بين 11 و12 بالمائة فقط من الاستعلامات. وهذا يعني أن 88% من الاستفسارات لا تتأثر بـ Panda على الإطلاق – مما يعني أن هناك احتمالًا كبيرًا أن يكون ما تشتكي منه ناتجًا بالكامل عن شيء آخر.

لذا، إذا لم يكن الباندا، فما هو؟ قد يكون ذلك بمثابة عقوبة، ولكن من الممكن أيضًا أن يكون منافسوك يجعلون مواقعهم أكثر فائدة أثناء قيامك بتحديث سلاسل رسائل المنتدى وتتبع تغييرات الخوارزمية. كم عدد المواقع التي تلوم Panda والتي كانت تبتكر، وتضيف ميزات، وتنشئ روابط، وتدفع بمحتوى جديد رائع، وتجعل موقعها أكثر فائدة؟ أنا على استعداد للمراهنة على أنه أقل بكثير من أولئك الذين كانوا يجلسون في تصنيفاتهم ويتوقعون استمرار تدفق الأموال.

توقف عن مطاردة الخوارزميات وابدأ في جعل موقعك أكثر فائدة.

الباندا موجود الآن، ولكن هناك شيء آخر سيكون التالي. أين سيكون موقعك عندما يحدث هذا التغيير في الخوارزمية؟ هل تهمل موقعك لأنه يحتل حاليًا مرتبة جيدة أم أنك تحاول تحسينه باستمرار؟

كما كتبت في مقالتي عن تحسين محركات البحث المستدام: “تتعرض محركات البحث الجيدة للضرب من خلال خوارزميات التصنيف. كبار مُحسنات محركات البحث (SEO) يشاهدون زيادة عدد الزيارات الخاصة بهم. إن مطاردة الخوارزمية ستؤدي دائمًا إلى نتائج سيئة. الفرق هو أن مُحسنات محركات البحث الجيدة تطارد الخوارزميات بينما تركز مُحسنات محركات البحث الرائعة على الموضوع الأساسي لكل تغيير في الخوارزمية: الفائدة.

تريد Google إرجاع مواقع مفيدة لكل استعلام. لقد كانوا يخبروننا منذ سنوات أيضًا؛ نحن فقط نستمر في رفض الاستماع. إذا لم يكن موقعك مفيدًا، فهذه مشكلتك وليست مشكلة Google. إذا كان نموذج عملك يعتمد فقط على خوارزمية طرف ثالث، فهذه مشكلتك أيضًا ولا يمكن لأحد غيرك (ولا حتى الكونجرس) إصلاح ذلك.

قم بإلقاء نظرة على نموذج عملك، وأعد تقييم استراتيجياتك، وألق نظرة موضوعية جيدة على موقعك. إذا وضعت كل بيضك في سلة خوارزميات جوجل، فقد تواجه مشكلة. توقف عن السؤال “كيف يمكنني التصنيف ” وابدأ بطرح السؤال “ما الذي أتوقع رؤيته عندما أبحث عنه “

يتذكر: مقابل كل موقع ويب يتعرض لتغيير في الخوارزمية، يستفيد موقع آخر. الحيلة هي أن تكون هذا الموقع. بدلًا من إلقاء اللوم على Google عندما ينخفض ​​تصنيفك، يجب أن تشكرهم على كل الأعمال المجانية التي أرسلوها إليك والبدء في معرفة كيفية جعل موقعك أكثر استحقاقًا لهذا التقييم المفيد.