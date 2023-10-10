Rewrite this title: تويت اب، الآن بوست اب؛ تغيير الاسم يعكس التوسع في Facebook ولينكدين

ستساعدك المقالة التالية: تويت اب، الآن بوست اب؛ تغيير الاسم يعكس التوسع في Facebook ولينكدين

يلتقي محرك البحث مع منصة الإعلانات الناشئة TweetUp، والتي ستُعرف الآن باسم PostUp، وفقًا لما ذكره أحد مقال بقلم بزنس واير. لماذا قد تسأل؟ حسنًا، لأنه لن يستمر استخدامه بنفس الطريقة التي كان عليها دائمًا فحسب، بل سيتوسع الآن ليشمل Facebook ولينكدين.

عندما تكون أطلقت أصلا في أبريل، تم إنشاء TweetUp لتسهيل على المستخدمين العثور على المنشورات الجديرة بالملاحظة بواسطة الآخرين Twitter المستخدمين ذوي الصلة بأعمالهم أو احتياجاتهم. باستخدام خوارزمية تحسب النتائج من خلال الأخذ في الاعتبار مدى الصلة بالموضوع والجودة وتأثير التغريدة ومكبر الصوت، يعرض الموقع بعد ذلك نتائج البحث بترتيب مرتبة. إلى جانب قدرة المستخدمين على تقديم عروض أسعار على كلمات رئيسية محددة بحيث يتم عرض نتائجهم في أعلى النتائج، يستخدم PostUp الإعلانات المدفوعة بنفس الطريقة التي تستخدم بها Adsense وOverture من Google (والتي كانت من قبيل الصدفة Goto.com – الموقع الشركة التي أحدثت ثورة في مجال تحقيق الدخل من حركة مرور محركات البحث بما يتجاوز الإعلانات العادية – والتي بدأها الرئيس التنفيذي لشركة PostUp بيل جروس) لصالح Yahoo.

صرح جروس أن هناك أكثر من 12000 مكبر صوت قاموا بتسجيل أكثر من 200000 كلمة رئيسية حتى الآن. ومن خلال هذا التوسع، فإنه يسمح للمستخدمين بنطاق أوسع من نتائج البحث من مختلف منصات الشبكات الاجتماعية، وبالتالي تمكين الشركات من استهداف المتابعين الذين قد يكونون جزئيين لصفحة واحدة أو أخرى في نفس الوقت.