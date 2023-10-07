Rewrite this title: تُصدر Google تقريرًا كاملاً عن ميزة Street View للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

ستساعدك المقالة التالية: تُصدر Google تقريرًا كاملاً عن ميزة Street View للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

في مساء يوم الجمعة، أصدرت جوجل وثيقة كاملة مكونة من 25 صفحة توضح تفاصيل التحقيق الأخير الذي أجرته لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في Google Street View. إن مشروع جوجل ستريت فيو، الذي استخدم مئات السيارات ذات التقنية العالية والمجهزة بمعدات تصوير خاصة لجمع صور الشوارع، مكن خرائط جوجل من تزويد المستخدمين بمناظر بزاوية 360 درجة للشوارع في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، بالإضافة إلى جمع صور الشوارع، كانت Google تجمع في نفس الوقت البيانات الخاصة المتعلقة بالشبكات اللاسلكية داخل منازل الأشخاص.

على الرغم من أن جوجل أنكرت في البداية أنها كانت تجمع بيانات خاصة من شبكات Wi-Fi غير المحمية، إلا أن شركة البحث اعترفت لاحقًا بأن أحد مهندسي جوجل قام بجمع البيانات عن طريق الخطأ وأنه تصرف بمفرده. في حين وجد تحقيق لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أن مهندس جوجل الذي لم يذكر اسمه قد أخبر العديد من المهندسين الآخرين ومديرًا كبيرًا واحدًا على الأقل بخططه لجمع البيانات الحساسة، إلا أنه يشير إلى احتمال كبير أنه تصرف بمفرده في إنشاء مخطط جمع البيانات.

وأشارت جيل هازلباكر، رئيسة الاتصالات المؤسسية في جوجل، إلى أن عملاق البحث تعاون بشكل كامل مع التحقيق وأعرب عن أمله في وضع الأمر وراءهم قريبًا:

“لقد قررنا أن نجعل الوثيقة بأكملها متاحة طوعًا باستثناء أسماء الأفراد. وبينما نختلف مع بعض البيانات الواردة في الوثيقة، فإننا نتفق مع استنتاج لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بأننا لم نخرق القانون. ونأمل أن نتمكن الآن من وضع هذه المسألة خلفنا”.

وفقًا لتقرير لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، قامت شركة Google بجمع “معلومات شخصية حساسة للغاية” بما في ذلك: الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وكلمات المرور وسجل استخدام الإنترنت. نظرًا لأن قوانين التنصت كانت غير واضحة ولم يكن مهندس Google الذي لم يذكر اسمه مستعدًا للإدلاء بشهادته، قررت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في النهاية عدم معاقبة Google على جمع البيانات. ومع ذلك، نظرًا لعدم تعاونها بشكل كامل مع تحقيق لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، تم تغريم Google بمبلغ 25000 دولار.

تشمل المصادر: صحيفة وول ستريت جورنال & بلومبرج

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