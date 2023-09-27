Rewrite this title: تُظهر لوحة معلومات Google الرجل الخطأ باعتباره قاتلًا متسلسلاً

ستساعدك المقالة التالية: تُظهر لوحة معلومات Google الرجل الخطأ باعتباره قاتلًا متسلسلاً

كانت Hacker News تعج بالأخبار بسبب تقرير يفيد بأن Google كانت تعرض صورة رجل بريء في لوحة معلومات حول قاتل متسلسل ومغتصب سيء السمعة. قام صاحب الصورة الخاطئة بكتابة تدوينة حول تجربته ومناقشة حية حول مدى عدم موثوقية لوحة معلومات Google.

نشرت لوحة المعرفة الخاصة بـ Google الإدخال التالي بوجه رجل بريء:

“كان خريستو بوجدانوف جورجييف، المعروف أيضًا باسم السادي، مغتصبًا بلغاريًا وقاتلًا متسلسلًا قتل خمسة أشخاص، معظمهم من النساء، بين عامي 1974 و1980”.

لوحة معلومات Google والمصادر الرسمية

لوحة المعرفة هي ميزة توفر معلومات فورية حول الكيانات (الأشخاص والأماكن والأشياء). عادةً ما تحصل Google على المعلومات من مواقع موثوقة حول المشاهير ومواقع الويب التي فحصها المستخدم مثل ويكيبيديا.

قد تقوم Google أيضًا بإنشاء علاقة مباشرة مع المواقع الموثوقة لعرض بياناتها في نتائج البحث.

صور لوحة المعرفة ليست موثوقة دائمًا

على الرغم من أن المعلومات النصية تخضع لرقابة صارمة، يبدو أن معلومات صور Google لا تخضع لرقابة صارمة من حيث الجودة.

وفقًا لصفحة مساعدة Google حول لوحات المعرفة:

“يمكن أن تأتي الصور التي تظهر في بطاقة المعلومات من عدة مصادر. أحد المصادر هو هؤلاء الأفراد الذين طالبوا ببطاقات المعلومات الخاصة بهم واختاروا صورة مميزة من الصور المتوفرة على الويب.

الصور الأخرى (خاصة عندما تكون هناك مجموعة من الصور المتعددة) هي معاينة لنتائج صور Google للكيان ويتم الحصول عليها تلقائيًا عبر الويب.”

حقيقة أن Google تستخدم صورًا من جميع أنحاء الويب، مع مراقبة جودة أقل صرامة على ما يبدو، قد تكون السبب وراء اختلاط الصور.

كل من القاتل المتسلسل والرجل البريء في لوحة المعرفة الخاصة بالقاتل المتسلسل هم من مواطني بلغاريا، على الرغم من أن الرجل البريء يعمل حاليًا في سويسرا.

من الممكن أن الخوارزمية قامت بمطابقة صورة الرجل البريء مع القاتل المتسلسل لأن أسمائهما متطابقتان وكلاهما من بلغاريا.

لذلك حددت الخوارزمية أن هذا كان تطابقًا محتملاً للبحث عن هذا الاسم المحدد.

رجل يغرد عن الاختلاط الفظيع

كتب رجل في سويسرا يُدعى خريستو جورجييف منشورًا على مدونة يتعلق بأن زميلًا سابقًا أرسل إليه بريدًا إلكترونيًا لإعلامه بأن Google تعرض صورة لوجهه ضمن الرسم البياني المعرفي لاستعلام بحث عن رجل يحمل نفس الاسم وكان سيئ السمعة. قاتل متسلسل بلغاري.

هو كتب:

“خرجت بسرعة من المتصفح، وفتحت Google وكتبت اسمي. وبالفعل، ظهرت صورتي فوق وصف لقاتل متسلسل بلغاري”.

ومضى في نشر تغريدة حول هذا الموضوع.

“يبدو أن Google ربطت بشكل خاطئ صورتي بمقال على ويكيبيديا عن قاتل متسلسل. لا أعرف إذا كان هذا مضحكًا أم مرعبًا”.

يبدو أن Google ربطت بشكل خاطئ صورتي بمقالة ويكيبيديا عن قاتل متسلسل. لا أعرف إذا كان هذا مضحكًا أم مرعبًا. pic.twitter.com/rmAL7uQYy4

– خريستو جورجييف (@hggeorgievcom) 24 يونيو 2021

كان رد الفعل الأولي للرجل البريء هو أنه كان ضحية مزحة. وأعرب عن حيرة من سبب حدوث ذلك له لأن اسمه كان شائعا.

“…اسمي ليس مميزًا أو فريدًا على الإطلاق؛ هناك مئات الأشخاص الآخرين الذين يحملون اسمي، وعلى الرغم من كل ذلك، انتهى الأمر بربط صورتي الشخصية بقاتل متسلسل.

لقد كتب أنه قدم تقريرًا إلى Google حول لوحة المعلومات غير الصحيحة.

أ مهندس برمجيات الموظفين قام فريق Chrome التابع لشركة Google بالتغريد بعد سبع ساعات من التغريدة الأولية حول المشكلة حيث أدرك أن Google كانت بصدد التعامل مع المشكلة.

“مهلا، آسف بشأن هذا. FWIU يتم التعامل مع هذا.

(أنا لا أمثل Google في تغريداتي)”

مهلا، آسف لهذا. FWIU يتم التعامل مع هذا.

(أنا لا أمثل Google في تغريداتي)

— نودير 🚫🦌 (@nodirt_) 25 يونيو 2021

الأخبار المزيفة، إلغاء التأثيرات الثقافية والمهنية

منذ بضع سنوات فقط، أعلنت لوحة المعرفة التابعة لـ Google أن ممثل Battlestar Galactica، بول كامبل، قد توفي على الرغم من أنه كان على قيد الحياة، وفقًا لتقرير في مجلة وول ستريت جورنال.

ولكن يبدو أن أحد مديري فريق التمثيل أبلغ وكيل الممثلين أنه يعتقد أن الممثل قد مات.

في حين أن الرجل البريء في هذا الموقف تعامل مع الأمر بخطوات واسعة، إلا أنه توقف للتفكير في كيف يمكن أن يكون لهذا النوع من الحوادث تأثير سلبي.

هو كتب:

“…إن حقيقة أن الخوارزمية التي يستخدمها مليارات الأشخاص يمكنها بسهولة تحريف المعلومات بهذه الطرق هي أمر مرعب حقًا.”

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