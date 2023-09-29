Rewrite this title: ثغرة أمنية في قالب Divi WordPress

ستساعدك المقالة التالية: ثغرة أمنية في قالب Divi WordPress

اكتشف باحثو WordFence ثغرة أمنية في سمات Elegant Themes Divi وExtra والمكون الإضافي Divi Builder. تسمح الثغرة الأمنية للمهاجم بالسيطرة الكاملة على الموقع.

يعد Divi Builder Plugin مكونًا إضافيًا مستقلاً يسمح للمستخدم باستخدام وظيفة Divi Builder في أي سمة تابعة لجهة خارجية.

تتميز السمات الأنيقة Divi وExtra بوظيفة الإنشاء المضمنة.

تأتي الثغرة الأمنية من خلل تم اكتشافه في وظيفة المنشئ في جميع المنتجات الثلاثة.

ما هي الثغرة الأمنية في السمات الأنيقة؟

يستفيد استغلال السمات الأنيقة من ثغرة أمنية في ميزة Divi التي تسمح للمستخدم الذي يتمتع بامتيازات النشر أو التحرير بتحميل ملفات ضارة. يحتاج المهاجم أولاً إلى اختراق مستخدم مسجل يتمتع بمستويات الامتياز هذه من أجل شن الهجوم.

تؤثر الثغرة الأمنية على ميزة النقل في Divi. هذه هي الميزة التي تسمح للمستخدم الذي لديه بيانات اعتماد على مستوى المحرر أو المساهم أو المؤلف باستيراد قوالب الصفحة أو تصديرها.

تفتقر هذه الميزة إلى فحص محدد يسمح للمهاجم الخبيث بتحميل ملفات PHP التي يمكن استخدامها بعد ذلك للسيطرة على الموقع بأكمله.

وصف WordFence للثغرة الأمنية

يقدم WordFence مكونًا إضافيًا لأمان WordPress يحمي من مشكلات الأمان. تتضمن خدمتهم اختبار مكونات WordPress الإضافية للعثور على نقاط الضعف.

يتمتع مستخدمو المكون الإضافي المتميز بالحماية من مشكلات الأمان عند اكتشافها.

يصف WordFence كيفية تأثير الثغرة الأمنية على مواقع الويب:

“لقد أتاح هذا الخلل للمهاجمين المعتمدين تجاوز فحص جانب عميل JavaScript بسهولة وتحميل ملفات PHP الضارة إلى موقع ويب مستهدف. يمكن للمهاجم بسهولة استخدام ملف ضار تم تحميله عبر هذه الطريقة للسيطرة على الموقع بالكامل.

بيان الموضوعات الأنيقة حول الضعف

على الرغم من أن إعلان Elegant Themes يشير إلى “،” إلا أن هذا الهجوم يمكن أن يحدث للمستخدمين الجديرين بالثقة الذين لديهم كلمة مرور ضعيفة أو الذين تم اختراق حساباتهم بطريقة أخرى.

لقطة شاشة لسجل تغيير السمات الأنيقة

لقطة شاشة لوصف سجل التغييرات الخاص بـ Elegant Themes للثغرة الأمنية في المكون الإضافي Divi وExtra وDivi Builder WordPress

وفقا للموضوعات الأنيقة:

“يتأثر كل موقع ويب به مستخدمين غير جديرين بالثقة والذين لديهم إمكانية الوصول إلى المنشئ باستخدام Divi الإصدار 3.0 وما فوق، أو Extra 2.0 وما فوق أو Divi Builder الإصدار 2.0 وما فوق، ويجب تحديثه إلى أحدث إصدارات المنتج.

تتضمن إصدارات المنتج 4.5.3 تصحيح الأمان.

تم إصدار التصحيح الأمني ​​لمنتجات السمات الأنيقة المتأثرة

تم اكتشاف الثغرة الأمنية في 23 يوليو 2020 بواسطة باحثين في WordFence. تم اختبار التصحيح الأمني ​​وتم إصداره أخيرًا في 3 أغسطس 2020.

تحديث البرنامج المساعد Divi وExtra وDivi Builder

يتم تشجيع جميع الناشرين على تحديث سمات Divi وExtra الخاصة بهم على الفور إلى الإصدار 4.5.3. يجب على الناشرين الذين لديهم المكوّن الإضافي Divi Builder المستقل تحديث ذلك أيضًا.

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وردفينس

ثغرة أمنية خطيرة تكشف أكثر من 700000 موقع باستخدام Divi وExtra وDivi Builder

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