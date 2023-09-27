Rewrite this title: ثغرة أمنية في مكونات WordPress SEOPress

ستساعدك المقالة التالية: ثغرة أمنية في مكونات WordPress SEOPress

نشرت شركة Wordfence، إحدى شركات برمجيات أمان WordPress، تفاصيل حول ثغرة أمنية في برنامج WordPress SEO الشهير SEOPress. قبل الإعلان عن ذلك، قامت WordFence بإرسال تفاصيل الثغرة الأمنية إلى ناشري SEOPress الذين قاموا بإصلاح المشكلة على الفور ونشروا تصحيحًا لإصلاحها.

وفقًا لموقع WordFence:

“لقد أتاح هذا الخلل للمهاجم إدخال نصوص ويب عشوائية على موقع معرض للخطر والتي سيتم تنفيذها في أي وقت يصل فيه المستخدم إلى صفحة “جميع المشاركات”.

أدرج موقع قاعدة بيانات الضعف الوطنية التابعة لحكومة الولايات المتحدة تصنيف Wordfence الذي قدمته CNA (هيئة ترقيم CVE) لثغرة SEOPress كأحد الثغرة الأمنية. تقدير المستوى المتوسط ​​ودرجة 6.4 على مقياس من 1 إلى 10.

يتم تصنيف تعداد الضعف على النحو التالي:

“”التحييد غير الصحيح للمدخلات أثناء إنشاء صفحات الويب (“البرمجة النصية عبر المواقع”)”

تؤثر الثغرة الأمنية على إصدارات SEOPress 5.0.0 – 5.0.3.

ما هي ثغرة SEOPress؟

لم يصف سجل التغيير الرسمي لـ SEOPress الثغرة الأمنية أو يكشف عن وجود ثغرة أمنية.

هذا ليس انتقادًا لـ SEOPress، أنا فقط أشير إلى أن SEOPress وصفت المشكلة بعبارات غامضة:

“INFO تعزيز الأمان (بفضل Wordfence)”

لقطة شاشة لـ SEOPress Changelog

تتيح المشكلة التي تؤثر على SEOPress لأي مستخدم معتمد، لديه بيانات اعتماد منخفضة مثل المشترك، إمكانية تحديث عنوان ووصف أي منشور. ونظرًا لأن هذا الإدخال كان غير آمن لأنه لم يقم بتطهير هذا الإدخال بشكل صحيح للنصوص البرمجية وعمليات التحميل الأخرى غير المقصودة، فيمكن للمهاجم تحميل نصوص برمجية ضارة يمكن استخدامها بعد ذلك كجزء من هجوم البرمجة النصية عبر المواقع.

على الرغم من أن قاعدة بيانات الثغرات الأمنية الوطنية قد تم تصنيف هذه الثغرة الأمنية على أنها متوسطة (ربما لأن الثغرة الأمنية تؤثر على المواقع التي تسمح بتسجيلات المستخدمين مثل المشتركين)، إلا أن WordFence يحذر من أن المهاجم يمكنه “بسهولة” الاستيلاء على موقع ويب ضعيف في ظل الظروف المذكورة.

قال WordFence هذا عن ثغرة البرمجة النصية عبر المواقع (XSS):

“…يمكن أن تؤدي ثغرات البرمجة النصية عبر المواقع مثل هذه إلى مجموعة متنوعة من الإجراءات الضارة مثل إنشاء حساب إداري جديد، وحقن webshell، وعمليات إعادة التوجيه التعسفية، والمزيد.”

عادةً ما تكون نواقل الهجوم على ثغرات البرمجة النصية للمواقع المشتركة (XSS) في المناطق التي يمكن لأي شخص إدخال البيانات فيها. يعد أي مكان يمكن لأي شخص إدخال المعلومات فيه، مثل نموذج الاتصال، مصدرًا محتملاً لثغرة XSS.

من المفترض أن يقوم مطورو البرامج بـ “تطهير” المدخلات، مما يعني أنه من المفترض أن يتحققوا من أن ما يتم إدخاله ليس شيئًا غير متوقع.

إدخال REST API غير آمن

أثرت هذه الثغرة الأمنية على المدخلات المتعلقة بإدخال عنوان ووصف المنشور. وعلى وجه التحديد، فقد أثر ذلك على ما يعرف باسم WordPress REST API.

WordPress REST API هي واجهة تسمح لمكونات WordPress الإضافية بالتفاعل مع WordPress.

باستخدام REST API، يمكن للمكون الإضافي التفاعل مع موقع WordPress وتعديل صفحات الويب.

تصفها وثائق WordPress على النحو التالي:

“باستخدام WordPress REST API، يمكنك إنشاء مكون إضافي لتوفير تجارب إدارية جديدة تمامًا لـ WordPress، أو إنشاء تجربة واجهة أمامية تفاعلية جديدة تمامًا، أو جلب محتوى WordPress الخاص بك إلى تطبيقات منفصلة تمامًا.”

وفقًا لـ WordFence، تم تنفيذ نقطة نهاية SEOPress WordPress REST API بطريقة غير آمنة حيث لم يقم المكون الإضافي بتطهير المدخلات بشكل صحيح من خلال هذه الطريقة.

اقتباسات

إعلان عن ثغرة أمنية في WordFence SEOPress

إدخال قاعدة بيانات الضعف الوطنية في إصدار SEOPress Stored Cross-Site-Scriptingه

دليل WordPress REST API