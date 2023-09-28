Rewrite this title: ثغرة أمنية في WP Bakery WordPress تؤثر على ملايين المواقع

ستساعدك المقالة التالية: ثغرة أمنية في WP Bakery WordPress تؤثر على ملايين المواقع

اكتشف الباحثون ثغرة أمنية في أداة إنشاء الصفحات WP Bakery التي تسمح للمهاجم بإدخال JavaScript ضار في الصفحات والمشاركات. تسمح الثغرة الأمنية للمهاجم بإدخال تعليمات برمجية في الصفحات والمشاركات التي تهاجم بعد ذلك متصفحات زوار الموقع.

ثغرة أمنية في البرمجة النصية المخزنة عبر المواقع (XSS).

تتميز ثغرات البرمجة النصية عبر المواقع باكتساب المهاجم القدرة على استهداف متصفحات الزوار من خلال استخدام البرامج النصية الضارة التي تم وضعها خلسة على موقع الويب.

تعد هجمات XSS من أكثر أنواع الثغرات الأمنية انتشارًا.

يُطلق على هذا الهجوم المحدد اسم ثغرة أمنية في البرمجة النصية المخزنة عبر المواقع. ثغرة Stored XSS هي الثغرة التي يتم فيها وضع برنامج نصي في موقع الويب نفسه بواسطة مهاجم.

ولكن هذه هي ثغرة Authenticated Stored XSS، مما يعني أن المهاجم يجب أن يكون لديه بيانات اعتماد موقع الويب حتى يتمكن من تنفيذ الهجوم.

وهذا يجعلها أقل خطورة لأنها تتطلب من المهاجم اتخاذ الخطوة الإضافية للحصول على بيانات الاعتماد.

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ثغرة أمنية في WP Bakery المخزنة في XSS

تتطلب ثغرة WP Bakery المحددة أن يحصل المهاجم على بيانات اعتماد النشر على مستوى المساهم أو المؤلف على موقع ويب.

بمجرد حصول المهاجم على بيانات الاعتماد، يصبح بإمكانه إدخال البرامج النصية في أي منشورات أو صفحات. كما أنه يمنح المهاجم القدرة على تغيير المنشورات التي أنشأها مستخدمون آخرون.

وتتكون هذه الثغرة الأمنية من عيوب متعددة.

سمحت العيوب بإدخال HTML وJavaScript في منشورات أو صفحات المستخدمين المعتمدين وكذلك في منشورات أو صفحات المؤلفين الآخرين. كان هناك أيضًا خلل محدد آخر يستهدف الأزرار التي تحتوي على وظيفة JavaScript مرتبطة بها.

وفقًا لموقع WordFence:

“يحتوي البرنامج الإضافي أيضًا على وظيفة مخصصة عند النقر للأزرار. وقد أتاح هذا للمهاجم إمكانية حقن جافا سكريبت ضار في زر يمكن تنفيذه عند نقرة زر واحدة. علاوة على ذلك، تمكن المستخدمون على مستوى المساهمين والمؤلفين من استخدام vc_raw_js وvc_raw_html والزر باستخدام الرموز القصيرة custom_onclick لإضافة JavaScript ضار إلى المنشورات.

يتأثر الإصدار WP Bakery Page Builder 6.4 وما دونه

تم اكتشاف الثغرة الأمنية في أواخر يوليو 2020. وأصدرت WP Bakery تصحيحًا في أواخر أغسطس ولكن لا تزال هناك مشكلات أخرى، بما في ذلك التصحيح الثاني الذي تم إصداره في أوائل سبتمبر.

تم إصدار التصحيح الأخير الذي أغلق الثغرة الأمنية في 24 سبتمبر 2020.

ينشر مطورو برامج المكونات الإضافية سجل التغيير. محتوى سجل التغيير هو ما يظهر في منطقة البرنامج الإضافي لإدارة WordPress والذي يوضح موضوع التحديث.

لسوء الحظ، لا يعكس سجل التغيير الخاص بـ WP Bakery مدى إلحاح التحديث لأنه لا يشير صراحةً إلى أنه يقوم بتصحيح الثغرة الأمنية. يشير سجل التغيير إلى تصحيحات الثغرات الأمنية على أنها تحسينات.

لقطة شاشة لـ WP Bakery Page Builder Changelog

غالبًا ما يتم تضمين المكون الإضافي WP Bakery Page Builder في السمات. يجب على الناشرين التحقق من المكونات الإضافية الخاصة بهم والتأكد من أن الإصدار الأحدث والأكثر أمانًا هو 6.4.1.

اقتباسات

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WP Bakery Page Builder Changelog

https://kb.wpbakery.com/docs/preface/release-notes/