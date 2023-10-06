Rewrite this title: ثلاثة أفكار لبناء الروابط القاتلة (والأكثر تجاهلًا للأسف).

ستساعدك المقالة التالية: ثلاثة أفكار لبناء الروابط القاتلة (والأكثر تجاهلًا للأسف).

دعونا نواجه الأمر: ربما كانت عملية التأليف في حالة من التجريف لفترة طويلة، ولكن الروابط هي أهم عامل تصنيف لمحركات البحث، لا تزال. لا يزال مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) يشترون الروابط لعملائهم. لا تزال المواقع ذات السلطة العالية تبيع الروابط الدعائية للمتابعة – تمت معاقبة فوربس مؤخرًا لذلك (ملاحظة، لقد تمت معاقبته في الماضي أيضًا); كما تمت معاقبة المائدة المستديرة لمحرك البحث بفعل الشيء نفسه (من المثير للدهشة، باري استسلم إلى Google هذه المرة ولم يتابع جميع الروابط الدعائية الموجودة على موقعه). هذه بعض المواقع العديدة التي نعرفها – ومع ذلك، هناك العديد من المواقع التي تبيع الروابط سرًا.

إن شراء الروابط ليس ممارسة سيئة كما يبدو اليوم – حتى أن كبار مسؤولي تحسين محركات البحث مثل داني سوليفان وراند فيشكين دعموها ذات مرة – لكن جوجل تريد منا أن تكون لدينا روابط طبيعية فقط وتبذل قصارى جهدها للقبض على المخالفين (من خلال النظر في الأنماط وتاريخ الموقع وما إلى ذلك). وبما أن خوارزمية بحث Google أصبحت أكثر ذكاءً وأكثر ذكاءً، فقد أصبحت الآن متساوية خداع مرسلي البريد العشوائي من خلال تزييف نتائج البحث لفترة قصيرة – ليس من المنطقي شراء روابط دعائية حتى لو وعد مالك الموقع بجعل هذا الشيء المدعوم غير مسمى.

دعونا نناقش ثلاثة أفكار لبناء الروابط القاتلة والتي يتم تجاهلها أيضًا للأسف، لأننا عاجلاً أم آجلاً نحتاج إلى الوصول إلى مرحلة نبني فيها بعض العلاقات الحقيقية ونتوقف عن القلق بشأن ما إذا عرف Google بهذا الأمر.

ننسى الكلمات الرئيسية كنصوص الربط

اسمحوا لي أولاً أن أعبر عن رأيك: “إليك مستجد آخر في تحسين محركات البحث”، “القول أسهل من الفعل”، “انتظر، تعال مرة أخرى!” “”حصان!”” … حسنًا، أتفهم أنني قد لا أبدو غير قابل للدحض عندما أقول إنسِ الكلمات الرئيسية كنصوص أساسية. ولكن هل تتذكر جوجل البطريق؟ نعم، التحديث الذي يحصل على المزيد والمزيد غير متسامح لربط البريد العشوائي بمرور الوقت، وسيعاقبك الآن حتى لو كانت 80% 50% من روابطك مشبوهة.

تسأل “كيف سأرتب إذن”؟ أولاً، نحتاج إلى توضيح أن Google لا تكره المراسلات – فجوجل تحبها، اقرأ دليل تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بها للمبتدئين مرة أخرى. تعد نقاط الارتساء إحدى أفضل الطرق لمساعدة Google في “تنظيم المعلومات حول العالم وجعلها مفيدة ويمكن الوصول إليها عالميًا”. جوجل في الواقع يكره البريد العشوائي. سيكون من المفيد لك بلا شك أن يكون لديك تنوع في نقاط الارتساء الخاصة بك ولم تفرط في تحسينها. استخدم اسم شركتك كنص أساسي لأن هذا أمر طبيعي للغاية – حيث يمكنك في بعض الأحيان استخدام عنوان URL الخاص بك وفي أحيان أخرى كلماتك الرئيسية أيضًا. ومرحبًا، إذا كنت تساهم بمنشور ضيف، فيمكنك أيضًا الارتباط ببعض الأشياء الرائعة الخاصة بك في أي مكان فيه، ولكن بالطبع، يجب أن يكون ذلك وثيق الصلة بالموضوع.

لا يتعلق الأمر بالروابط، بل يتعلق بك وبعملك وعلامتك التجارية

باعتبارنا مُحسني محركات البحث، كنا دائمًا مهووسين بالروابط. عندما يكون هناك حديث عن تحسين محركات البحث (SEO)، فإن معظمنا يجذب الروابط من مواقع مثل Mashable وTechCrunch وSmashing Magazine وSEOmoz وحتى Search Engine Journal. هذا يحتاج إلى التغيير. يحتاج نهج الروابط أولاً إلى التغيير إلى نهج الأعمال أولاً، أو بالأحرى نهج العلاقة أولاً.

يستغرق الأمر وقتًا وجهدًا لممارسات بناء الروابط عالية الجودة مثل إنشاء الرسوم البيانية ومشاركات الضيوف والبودكاست والندوات عبر الإنترنت والرسوم الهزلية. وليس من المبرر الاستهانة بكل ذلك بالروابط فقط. دعني أشرح.

لنفترض أنك ساهمت بمنشور ضيف في مدونة تقنية ذات سلطة عالية (على سبيل المثال، example.com) وحصلت على الرابط الذهبي الخاص بك. أنت، بالطبع، متحمس للغاية ولكنك الآن تحول انتباهك إلى مدونة رائعة أخرى، رابط ذهبي آخر. أنت الآن تفكر في المجالات – مجال واحد، رابط واحد. هذا أمر جيد، ولكن فقط لمحفظة الروابط الخاصة بك. علاوة على ذلك، هل شكرت example.com لنشر مشاركتك؟ هل استمتعت حتى بالتعليقات على رسالتك؟ هل حاولت نشر منشورك على وسائل التواصل الاجتماعي؟ هذه بعض الأشياء التي نحتاج إلى الاهتمام بها إذا أردنا بناء علاقات مدى الحياة. وصدقني، سوف تتبع الروابط.

إذا كنت قد مشيت صعودًا حافي القدمين للحصول على رابط، فإن Google يعرف ذلك

إذا خيرت الاختيار بين 500 رابط من مواقع منخفضة الجودة ورابط واحد من Huffington Post، فسأختار الأخير. لماذا؟ لأن الأرقام لم تعد مهمة لمحركات البحث. فقط الجودة والملاءمة تفعل ذلك. ولا تقلق، فسوف يكتشف Google عاجلاً أم آجلاً ما إذا كان الرابط الخاص بك قد تم الحصول عليه بشق الأنفس أم لا.

خاتمة

من الأفضل التوقف عن الهوس بالروابط وتحسين محركات البحث. عندما نفعل ذلك، ينتهي بنا الأمر إلى حدوث كوارث وإرسال رسائل غير مرغوب فيها. دعونا لا نبالغ في تحسين الروابط بعد الآن، لأن السماح لها بالظهور بشكل طبيعي سيساعدنا أيضًا على المدى الطويل. دعونا نبحث عن روابط قوية ونبني علاقات سعيدة ونساعد عملائنا على القيام بذلك.