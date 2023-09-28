Rewrite this title: ثلاث طرق تُحدث بها الأنابيب أو الشرطة في علامة العنوان فرقًا

ستساعدك المقالة التالية: ثلاث طرق تُحدث بها الأنابيب أو الشرطة في علامة العنوان فرقًا

مناقشة حية حول Twitter حول ما إذا كان الأنبوب “|” أم لا أو شرطة “-” في علامة العنوان أحدثت فرقًا أدى إلى ملاحظات مثيرة للاهتمام. شارك العديد من أعضاء مجتمع التسويق عبر البحث في ثلاث وجهات نظر مختلفة توضح سبب وجود الاختلاف.

بيل هارتزر (@bhartzer) بدأ المناقشة بالسؤال عما يجب عليه استخدامه.

لقد كان بيل رائدًا في مجتمع التسويق عبر البحث لعقود من الزمن ويحظى باحترام الكثيرين. مع تطور المناقشة، سرعان ما أصبح واضحًا أن بيل كان لديه إجابته الخاصة بالفعل.

أظن أنه ربما كان لديه فضول لمعرفة ما يقوله الآخرون:

هل يجب علي استخدام | أو – في علامة العنوان؟

– بيل هارتزر (@bhartzer) 19 أغسطس 2020

مساحة البكسل في علامات العنوان

إيثان لازوك (@إيثانلازوك) عرض ملاحظة أن الأنبوب يوفر المساحة.

يتم قياس عناصر العنوان بالبكسل وكذلك بالأحرف.

الأحرف هي الحروف والأرقام والرموز.

البكسل هو أصغر عنصر صورة في شاشة العرض، مثل النقطة.

وهذا يعني أنه إذا قمت باستبدال الشرطات بالأنابيب، فيمكنك بالفعل احتواء المزيد من الأحرف في علامة العنوان.

وهذا بدوره يزيد من كمية الكلمات المعروضة في عنوان موقع الويب الذي يتم عرضه في نتائج بحث Google.

كانت ملاحظة إيثان بمثابة مساهمة ذكية في المناقشة.

فكرتي : | يوفر المساحة ويكون أكثر ثباتًا بينما يكون أكثر دقة وأكثر أناقة. (* لم يتم استخدام أي علم في هذا الرأي.) أستخدم موقع حكمي تلو الآخر. يشعر البعض وكأنهم علامات تجارية واصلة. أنابيب أخرى. قد يصاب بالجنون ويفعل التحرير والسرد!

— إيثان لازوك 🌴 (@EthanLazuk) 19 أغسطس 2020

وافق بيل هارتزر على ذلك قائلاً إن البكسلات مهمة.

| يحفظ بكسل. البكسل مهم.

– بيل هارتزر (@bhartzer) 19 أغسطس 2020

رفع بيل يده وأظهر أنه كان يفكر بالفعل في استخدام الأنابيب في عنصر العنوان.

واتفق آخرون مع إيثان وبيل على أن تحسين مساحة البكسل كان مفيدًا.

أنا استخدم فقط | ، فهو يساعد عندما أحاول توفير مساحة البكسل.

— أندرو كوكو سيو (@AyyyCoco) 19 أغسطس 2020

بالإضافة إلى حفظ وحدات البكسل، فإن | هو أيضًا أكثر جاذبية من IMO.

– نيوميديا ​​مايك (مايك آلان) (SEOVideoCoach) 20 أغسطس 2020

أستخدم | فقط 🙂

– د @ روين (@ DasfNYC) 19 أغسطس 2020

يمكن للأنابيب والشرطات توصيل المعنى

تم تقديم ملاحظة مثيرة للاهتمام بواسطة Keith M. (@سوموفوندو).

اقترح كيث أن الأنبوب مفيد لفصل الكيانات (الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء).

ولاحظ أن الشرطة يمكن أن تعمل على فصل سمة الشيء الموصوف.

يعتمد على ما تحدده IMO.

تستخدم الكيانات المميزة |

استخدام السمات –

تسوق منتجات ABC | شركة اكمي

ضد

تيشيرت DEF للرجال – أزرق

– كيث م. (@SumoFondue) 20 أغسطس 2020

في مثاله، يتم فصل الكيان (Acme Inc) عن العبارة التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، “تسوق منتجات ABC” بواسطة الأنبوب.

“تسوق منتجات ABC | شركة “أكمي”

تعمل الشرطة على فصل الكيان () عن وصفه وهو كلمة .

الأزرق هو سمة من سمات القميص. إن الفصل بين الكلمتين والعبارة بشرطة يساعد على إيصال هذه العلاقة.

“تيشيرت DEF الرجالي – أزرق”

ليس هناك ما يشير إلى أن الشرطة ستساعد Google على فهم أن اللون “الأزرق” يصف الكيان. ولكنها قد تساعد في إيصال علاقة عبارة “تي شيرت” بكلمة “أزرق”.

ربما تفهم Google العلاقة بالفعل بسبب خوارزميات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) المستخدمة.

لكن مواقع الويب مصممة للبشر. لذلك، يجب إنشاء عناصر صفحة الويب، حتى علامة العنوان، وفقًا لكيفية استجابة البشر لها.

قد يكون الأنبوب مفيدًا بصريًا لفصل (Shop ABC Products) عن (Acme Inc).

يعتمد على ما تحدده IMO.

تستخدم الكيانات المميزة |

استخدام السمات –

تسوق منتجات ABC | شركة اكمي

ضد

تيشيرت DEF للرجال – أزرق

– كيث م. (@SumoFondue) 20 أغسطس 2020

افعل ما يبدو أفضل

كانت هناك مجموعة ثالثة من الأشخاص الذين اقترحوا القيام بكل ما يبدو أفضل. هذه طريقة ثالثة للتفكير في دور الأنبوب والشرطة في توصيل المعلومات إلى زائر الموقع المحتمل.

خبيرة التسويق عبر البحث ستيفاني وودز (@steph_woods) قال:

أنا أحب اندفاعة. أفضل أيضًا عدم استخدام اسم العلامة التجارية في كل صفحة لأنه ليس ضروريًا دائمًا (باستثناء الصفحة الرئيسية وصفحة الاتصال وصفحة “نبذة عنا”). لذلك في بعض الأحيان لا يكون أيًا مما سبق. كل ما يقرأ أفضل IMO.

– ستيفاني وودز (@ steph_woods) 19 أغسطس 2020

دان ليبسون (@ دان ليبسون) وافق على أن الجماليات كانت اعتبارًا مهمًا:

أعتقد | هو أكثر جماليا

– دان ليبسون (@DanLeibson) 19 أغسطس 2020

اتفق آخرون مع ستيفاني:

بالإضافة إلى حفظ وحدات البكسل، فإن | هو أيضًا أكثر جاذبية من IMO.

– نيوميديا ​​مايك (مايك آلان) (SEOVideoCoach) 20 أغسطس 2020

قرارات تحسين محركات البحث التي تركز على المستخدم

لم يقترح أحد أن هناك فرقًا في الترتيب سواء استخدم المرء أنبوبًا أو شرطة. ولم يكن ذلك في الاعتبار أبدا.

أبرزت المناقشة أن هناك اعتبارات تتمحور حول المستخدم تتعلق بكيفية رؤية المستخدمين وفهمهم حتى لأصغر العناصر الموجودة على صفحة الويب.

أعرف شخصًا يحصد نسبة صغيرة من التحويلات الإضافية عن طريق التلاعب بالتفاصيل، الكبيرة والصغيرة، لجذب زائر الموقع.

على سبيل المثال، تكتشف صفحاتها المقصودة ما إذا كان زائر الموقع يستخدم جهاز iPhone أو جهاز Android.

بالنسبة لزوار iPhone، فإنها تعرض رمز “متوافق مع iPhone”. يحصل مستخدمو Android على أيقونة “Android Friendly”.

أظهرت اختبارات A/B أن التحويلات تحسنت بمقدار صغير ولكن قابل للقياس لحملاتهم.

يمكن أن يكون لأصغر التفاصيل في علامة العنوان تأثير إيجابي، حتى لو كان عاملاً جماليًا.

قد يكون من المفيد توصيل المعلومات بكفاءة، حتى من علامة العنوان، مع كونها جذابة أيضًا.

اتبع ال Twitter المناقشة هنا :

هل يجب علي استخدام | أو – في علامة العنوان؟