Rewrite this title: ثماني نصائح لمراقبة سمعة العلامة التجارية عبر اللغات

ستساعدك المقالة التالية: ثماني نصائح لمراقبة سمعة العلامة التجارية عبر اللغات

نظرًا لأن الناطقين باللغة الإنجليزية يمثلون 22% فقط من إجمالي مستخدمي الإنترنت، وتشير الأدلة إلى أن 85% من المستهلكين عبر الإنترنت يحتاجون إلى معلومات بلغتهم الأم لإجراء عملية شراء مهمة، فهناك حجة قوية لتوسيع نطاق وصولك عبر الإنترنت عبر لغات متعددة.

يقدر عائد الاستثمار مقابل كل دولار يتم إنفاقه على التوطين بنحو 25 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لدراسة أجرتها جمعية معايير صناعة التوطين عام 2007، والتي تؤكد أن ترجمة موقع الويب الخاص بك وأنشطتك عبر الإنترنت يمكن أن تكون خطوة تجارية مربحة. ولكن كيف يمكنك الحفاظ على سمعة علامتك التجارية عبر الإنترنت ومراقبة ما يقوله الناس عنك إذا كنت لا تتحدث اللغة بنفسك (دون الاستعانة بوكالة علاقات عامة ومراقبة إعلامية متعددة اللغات)؟

يمكن أن يكون هذا أحد التحديات الأكثر صعوبة عند التفكير في نشر خدمة متعددة اللغات، لذا قمنا أدناه بتجميع قائمة من الأدوات والنصائح التي ستساعدك على الشعور بالثقة والراحة في الحفاظ على سمعتك عبر الإنترنت عبر اللغات الأجنبية.

1. قم بإعداد تنبيهات Google لاسم علامتك التجارية بجميع لغاتك.

الخطوة الأولى في مراقبة سمعتك عبر الإنترنت باللغات الأجنبية هي تتبع جميع الإشارات إلى علامتك التجارية عبر الإنترنت بجميع لغاتك. باستخدام تنبيهات Google، يمكنك الحصول على تحديثات منتظمة عبر البريد الإلكتروني لآخر نتائج Google استنادًا إلى الموضوع أو الكلمة التي حددتها (تقدم محركات البحث الأخرى المهيمنة محليًا، مثل Baidu وYahoo، خدمة مماثلة).

2. استخدم خدمة الترجمة من Google للحصول على جوهر محتوى اللغة الأجنبية الذي يشير إلى علامتك التجارية.

بمجرد العثور على منشورات أو تعليقات أو مقالات باللغة الأجنبية تشير إلى علامتك التجارية أو شركتك، ستواجه مشكلة كيفية فهمها. نظرًا لأنك ستحتاج في معظم الأحيان إلى الحصول على جوهر الرسالة فقط، فيمكنك تشغيلها من خلال أدوات الترجمة الآلية مثل Google Translate أو Babel Fish. ولكن إذا كنت تريد الرد على أي شيء، فمن المستحسن الاستعانة بمترجم محترف لتجنب الخلط.

3. RepVine: إدارة المراجع والسمعة مجتمعة.

RepVine عبارة عن منصة عبر الإنترنت تتيح للشركات جمع مراجعها وعرضها بشكل فعال. بمجرد أن يكون لديك حساب مع RepVine، يمكنك رؤية ما يقوله الأشخاص عنك، وإدارة مراجعك عبر الإنترنت والمساهمة بالمراجع للآخرين.

4. ReputationDefender.com: إدارة السمعة وإزالة المحتوى السلبي.

تساعدك شركة ReputationDefender على الترويج لصورة صادقة وإيجابية عبر الإنترنت من خلال مراقبة بصمتك على الإنترنت ومكافحة نتائج البحث الكاذبة أو المضللة أو غير ذات الصلة. كما أنها تساعدك على إزالة البيانات الشخصية من المواقع التي تبيعها.

5. خدمات تتبع لوحة الرسائل.

هناك مجموعة كاملة من خدمات تتبع لوحة الرسائل عبر الإنترنت والتي تسمح لك بمراقبة استخدام اسم علامتك التجارية عبر لوحات الرسائل المختلفة. قم بمتابعة المواقع التالية بشكل منتظم لتبقى مطلعًا على ما قاله الأشخاص عنك: BoardReader.com، ForumFind.com، Big-Boards.com، BoardTracker.com، iVillage, لوحات رسائل ياهو، و ام اس ان المال.

6. أماكن أخرى للمراقبة.

في بعض البلدان، مثل الصين وروسيا، لا يعد Google أكبر محرك بحث. باستخدام MonitorThis، يمكنك البحث عن إشارات لعلامتك التجارية في 25 محرك بحث مختلف، مما يبقيك على اطلاع بسمعة علامتك التجارية في جميع أنحاء العالم.

وبالمثل، يسمح لك Keotag بالبحث عن منشورات المدونة الموسومة عبر العديد من محركات بحث المدونات، مما يضمن أنه يمكنك متابعة الموضوعات ذات الصلة والشائعة في عالم التدوين المؤثر بشكل متزايد.

وإذا كنت لا تزال غير واثق بنسبة 100% من أنك عثرت على جميع الإشارات الخاصة بشركتك عبر الإنترنت وقمت بإدارتها بكل اللغات الممكنة، فتتبع المجموعات على: مجموعات ياهومجموعات AOL, مجموعات ام اس ان و مجموعات جوجل.

7. قم بتوحيد ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بك.

بمجرد أن تقرر إطلاق سلسلة من مواقع الويب المترجمة، يعد إنشاء تواجد على وسائل التواصل الاجتماعي بكل لغة طريقة رائعة لزيادة تعرضك لعملائك من اللغات الأجنبية، خاصة في الأسواق التي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير (مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة) وأستراليا والبرازيل والصين).

هناك عدد من الأدوات التي تساعدك على تعزيز تواجدك على وسائل التواصل الاجتماعي متعدد اللغات، مما يسهل عليك متابعة ملفاتك الشخصية ويسهل على الزائرين الربط بينها. الدفع كوموات.كوم للبدء في ربط جميع هوياتك على الإنترنت.

8. الاستنتاج

أخيرًا، احرص دائمًا على أن يكون المحتوى الخاص بك وردودك منفتحًا وودودًا وحساسًا ثقافيًا، وهذا سيساعد أكثر من أي شيء آخر يمكنك القيام به لضمان أن يقول الناس أشياء جيدة عنك!