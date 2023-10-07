Rewrite this title: جديد Facebook الهاتف: بافي قاتلة الآيفون؟

ستساعدك المقالة التالية: جديد Facebook الهاتف: بافي قاتلة الآيفون؟

Facebook، الذي كان يفكر في دخول مجال الهواتف المحمولة لسنوات، يقال إنه يعمل مع شركة HTC لإنشاء موقع Facebook الهاتف الذكي ذو العلامات التجارية. بالرغم من Facebook وبحسب ما ورد تدرس العديد من شركات الهاتف الشهيرة، فقد اختارت الشركة HTC لتطوير الهاتف الجديد. سيتم تصميم الهاتف الجديد، الذي يحمل الاسم الرمزي “Buffy”، للانتقال Facebook من تطبيق الهاتف المحمول الشهير إلى تجربة الهاتف المتكاملة تمامًا.

وفي مقابلة حديثة، أ Facebook ولم يعلق المتحدث مباشرة على الجديد Facebook هاتف. ومع ذلك، قال ما يلي في الاعتبار Facebookاستراتيجية الجوال:

“استراتيجية الهاتف المحمول الخاصة بنا بسيطة: نعتقد أن كل جهاز محمول يكون أفضل إذا كان اجتماعيًا بشكل عميق. نحن نعمل في مجال صناعة الهواتف المحمولة بأكمله؛ مع المشغلين ومصنعي الأجهزة وموفري أنظمة التشغيل ومطوري التطبيقات لتقديم تجارب اجتماعية قوية لعدد أكبر من الأشخاص حول العالم.

Facebook، التي لديها أكثر من 800 مليون مستخدم حول العالم و350 مليون مستخدم نشط للهواتف المحمولة، تخطط لاستخدام الهاتف الجديد لمواصلة بناء هيمنة الشبكة الاجتماعية. سيأتي هاتف Android مثبتًا مسبقًا Facebook العميل، كامل Facebook التكامل، ومن المحتمل أن يقدم زرًا مخصصًا للوصول إليه بسرعة Facebook في أي وقت. النجاح طويل الأمد لل Facebook سيعتمد الهاتف على ما إذا كان الهاتف يمكنه تقديم تجربة اجتماعية أكثر بكثير من هواتف Android الأخرى المزودة بميزة Facebook برنامج.

بينما Apple وجوجل هما اللاعبان المهيمنان حاليًا في سوق الهاتف المحمول، Facebook قد تكون قادرة على الاستفادة من قاعدة مستخدميها المخلصين لكسب عملاء الهاتف المحمول. الإطار الزمني المقدر لل Facebook إطلاق منتج الهاتف ما بين 12 و 18 شهرا.

[Sources Include: AllThingsD & ZDNet]