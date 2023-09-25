Rewrite this title: جري Amazon العروض والخصومات: دليل كامل

ستساعدك المقالة التالية: جري Amazon العروض والخصومات: دليل كامل

Amazon يقدم عدة أنواع مختلفة من العروض والخصومات.

يمكن أن يؤثر استخدام هذه الصفقات والخصومات على نسبة النقر إلى الظهور والتحويل وحتى النجاح الشامل لإطلاق منتجك.

في هذه المقالة، سنوضح أنواع العروض والخصومات Amazon التي توفرها للبائعين وكيف يمكنك الاستفادة منها للمساعدة في زيادة الوعي والمبيعات لمنتجاتك.

عروض الإضاءة

لقطة شاشة من Amazon، سبتمبر 2022 لقطة شاشة من Amazon، سبتمبر 2022 تظهر عروض الإضاءة والعروض لمدة 7 أيام على صفحة صفقات اليوم. تُظهر عروض الإضاءة أيضًا النسبة المئوية للعناصر المطالب بها.

من المحتمل أن تكون الصفقات السريعة هي الصفقة الأكثر شهرة Amazon.

عند تشغيل صفقة الإضاءة، يتم تشغيلها لفترة زمنية محددة، وتلتزم بعدد محدد من الوحدات.

يتم تسليط الضوء على هذه الصفقات في صفحة عروض اليوم مع شارة الصفقة محدودة الوقت ونسبة الخصم.

خارج صفحة عروض اليوم، تظهر أيضًا نسبة الشارة والخصم في نتائج البحث.

لقطة شاشة من Amazonسبتمبر 2022

مع العروض السريعة، يمكنك تحديد عدد محدد من الوحدات التي سيتم تضمينها في الصفقة، ويتم عرض العد التنازلي للنسبة المئوية للوحدات المخفضة على صفحة تفاصيل المنتج.

تعرض صفحة تفاصيل المنتج الفعلية العد التنازلي لإجمالي عدد الوحدات التي لا تزال متاحة كجزء من الصفقة في المنطقة المجاورة لصندوق شراء المنتج.

معًا، يمكن للشارة والنسبة المئوية للخصم والنسبة المئوية المطالب بها أن تزيد عمليات الشراء الاندفاعية من خلال زيادة الشعور بندرة هذه الصفقة.

مع Lightning Deals، هناك شيء واحد يجب أن تتذكره وهو أنه لا يمكنك التحكم في وقت تنفيذ صفقتك.

بينما يمكنك تحديد نافذة الصفقة التي تعلم أن صفقتك ستعمل فيها، لا يمكنك تحديد التاريخ والوقت المحددين.

إذا قمت بتحديد صفقة أثناء حدث مثل Prime Day، فسيتم تشغيل الصفقة فقط أثناء الحدث، ولكن لن تتمكن من تحديد اليوم أو الوقت.

بالنسبة لغير الأحداث، ستكون هناك عادةً قائمة بالأسابيع التي يمكنك الاختيار من بينها مقابل رسوم الصفقة. بالنسبة لأيام التسوق خارج أوقات الذروة، تبلغ هذه الرسوم عادةً 150 دولارًا. يمكن أن تكون رسوم Prime Day وBlack Friday وCyber ​​Monday أعلى بكثير.

وفق Amazon:

“الصفقة السريعة هي عرض ترويجي محدد المدة حيث يتم عرض عنصر لعدد محدود من الساعات، عادة من 4 إلى 12 ساعة (على النحو الذي يحدده Amazon)، على ال Amazon صفقات صفحة.”

لذلك قد يتم تشغيل صفقتك يوم الثلاثاء من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، أو يمكن أن تعمل صفقتك من الساعة 1 صباحًا حتى 5 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ يوم الأحد.

في حين أن الوقت الذي تستغرقه الصفقة يمكن أن يؤثر بالطبع على فعالية صفقة الإضاءة الخاصة بك، فإن نوع المنتج الذي تقدمه يمكن أن يؤثر أيضًا بشكل كبير على عدد العملاء المهتمين بصفقتك.

من خلال تجربتنا، فإن العناصر التي ربما كان العميل يبحث عن ذريعة للشراء هي الأفضل لصفقات الإضاءة.

ربما كانوا يتطلعون إلى جهاز Roomba، أو LEGO Set، أو المنتج المنزلي الفاخر، لكنهم كانوا يتطلعون إلى الحصول على خصم يبرر الإسراف في شراء هذا المنتج.

تعمل هذه العناصر بشكل أفضل مع عروض Lightning. توفر المدة القصيرة لهذه الصفقات الندرة اللازمة لإجبار الشراء.

تميل السلع والعناصر مثل البقالة إلى الأداء الضعيف في الصفقات السريعة مقارنة بنتائج المنتجات المرغوبة أكثر، كما هو مذكور أعلاه.

عروض 7 أيام

إذا كنت تبحث عن مزيد من التحكم في وقت تشغيل عرضك الترويجي، فقد ترغب في الاطلاع على عروض الـ 7 أيام. وكما يوحي الاسم، تستمر هذه الصفقات لمدة سبعة أيام كاملة.

على الرغم من أنك لن تحصل على العد التنازلي لعدد الوحدات المعروضة، إلا أنه سيتم عرض صفقتك على صفحة صفقة اليوم وإظهار المبلغ المخفض في البحث.

صفقات 7 أيام لا تتطلب منك تحديد عدد محدد من الوحدات للالتزام بها. كما أنها توفر الوقت الكافي لتوسيع صفقتك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك إذا كنت ترغب في ذلك. هذه الصفقات لها رسوم تبدأ من 300 دولار.

نوصي باختبار كل من عروض الإضاءة والعروض لمدة 7 أيام لتحديد مدى فعاليتها بالنسبة لمزيج منتجاتك.

عروض الأحداث

يمكن أن تختلف المواعيد النهائية لصفقات الأحداث حسب الحساب. بالنسبة لصفقات مثل Black Friday وCyber ​​Monday وPrime day، يتعين عليك التحقق من لوحة معلومات الصفقات الخاصة بك في Seller Central. سترى ذلك في لوحة التحكم إذا كنت مؤهلاً لتقديم صفقة.

تعد رسوم الصفقات الخاصة بالصفقات لمدة 7 أيام وصفقات الإضاءة للأحداث أكثر تكلفة من التواريخ التي لا تتعلق بالحدث. ذلك بسبب Amazon تتوقع عددًا أكبر بكثير من الزيارات المحتملة إلى صفقتك خلال هذه الأوقات.

تذكر، حتى لو فات الأوان لتأمين صفقة الجمعة السوداء، فلا يزال بإمكانك في كثير من الأحيان تقديم صفقة للفترة بين Cyber ​​Monday وعيد الميلاد، على سبيل المثال – بالإضافة إلى تشغيل خصومات وكوبونات Prime Exclusive.

جدارة – أهلية

Amazon يوضح بالتفصيل ما هو مطلوب لإتمام الصفقة مؤهل للحصول على صفقة لمدة 7 أيام أو صفقة الإضاءة في وثائقه الداعمة.

لكي تكون مؤهلاً للصفقات، يجب أن تكون بائعًا محترفًا بتقييم إجمالي لا يقل عن 3.5 نجوم. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تستوفي المنتجات هذه المعايير:

لديك تاريخ المبيعات في Amazon مخازن و تصنيف 3 نجوم على الأقل .

في Amazon مخازن و . تضمين كما العديد من الاختلافات بقدر الإمكان.

بقدر الإمكان. ألا يكون منتجًا مقيدًا أو مسيءًا أو منتج محرج أو غير مناسب.

أو منتج محرج أو غير مناسب. كن رئيسًا مؤهلاً في جميع المناطق.

في جميع المناطق. شرط جديد .

. كن متوافقًا مع سياسات مراجعة منتجات العملاء . لمعرفة المزيد، انتقل إلى سياسات مراجعات منتجات العملاء.

. لمعرفة المزيد، انتقل إلى سياسات مراجعات منتجات العملاء. متوافقة مع سياسات التسعير ولها سعر مرجعي صالح . لمزيد من المعلومات، اذهب إلى عرض السعر المرجعي لمنتجاتك و Amazon سياسة الأسعار المرجعية.

. لمزيد من المعلومات، اذهب إلى عرض السعر المرجعي لمنتجاتك و Amazon سياسة الأسعار المرجعية. متوافقة مع متطلبات تردد الصفقة. لمعرفة المزيد، انتقل إلى إنشاء صفقة.

ليس كل منتج مؤهلاً لإجراء الصفقات. لا يمكنك تقديم صفقة إذا كان منتجك لا يبدو مؤهلاً في لوحة تحكم الصفقات في Seller Central.

من المهم أيضًا ملاحظة أن أي كوبونات أو خصومات يتم تشغيلها في وقت واحد سيتم دمجها مع صفقتك.

وهذا يعني أن القسيمة ستظل متاحة بالإضافة إلى السعر المخفض المتوفر من خلال صفقة الـ 7 أيام أو صفقة الإضاءة.

لكلا النوعين من الصفقات، Amazon سيوفر الحد الأدنى من الخصم لكل وحدة يجب تقديمها حتى تكون الصفقة مؤهلة.

خصومات

بالإضافة إلى الصفقات، Amazon يوفر أيضًا نوعين مختلفين من الخصومات التي يمكنك تشغيلها على جهازك Amazon صفحات تفاصيل المنتج.

هذه هي الخصومات والكوبونات الحصرية الرئيسية. لا تتطلب الخصومات نفس المهلة الزمنية للصفقات ولها متطلبات أهلية وخصم أقل صرامة.

دعونا نستعرض التفاصيل الخاصة بكل نوع من أنواع الخصم.

كوبونات

تعتبر القسائم أدوات رائعة لزيادة معدل التحويل الخاص بك. تظهر هذه القسائم في البحث وفي صفحة تفاصيل المنتج.

نظرًا لأن هذه الصفقات تظهر في كل من الإعلانات والبحث، يمكن للقسائم أيضًا زيادة نسبة النقر إلى الظهور للمنتجات المحسنة بشكل جيد.

جميع المنتجات مؤهلة للحصول على كوبونات. باستخدام القسائم، لن يتم تحصيل رسوم منك سوى 0.60 دولارًا أمريكيًا عند استرداد القسيمة. لن يتم تحصيل رسوم منك إذا نقر العميل على قسيمة لكنه لم يقم بتسجيل المغادرة.

يمكنك أيضًا معرفة عدد الأشخاص الذين قاموا بقص قسائمك مقابل استردادها. يمكن العثور على هذا التقرير في Seller Central تحت > .

عروض برايم الحصرية

عروض Prime Exclusive (PED) متاحة فقط لأعضاء Prime. إذا كان العميل ليس عضوا في Amazon Prime، سيكون لديهم خيار الانضمام إلى Prime.

على الرغم من عدم وجود أي رسوم مقابل هذه الخصومات، إلا أن هناك متطلبات أكثر صرامة حول المنتجات المؤهلة للحصول على عروض Prime Exclusive مقارنة بالكوبونات في وقت كتابة هذا التقرير. بالإضافة إلى ذلك، لن يحتاج العملاء إلى قص هذا العرض أو استرداد قيمته؛ فهو متاح تلقائيا.

عند إطلاقها لأول مرة، ظهرت عروض Prime Exclusive مع شارة ومبلغ مخفض – في كل من نتائج البحث وصفحة تفاصيل المنتج.

في الأسبوع الماضي، عرضت عروض Prime Exclusive معلومات فقط عن عروض Prime Exclusive الخاصة ببعض المنتجات على صفحة تفاصيل المنتج.

Amazon يوفر متطلبات Prime Exclusive Deals ضمن سير عمل Prime Exclusive Deal كما يلي:

يجب أن يكون العنصر منتجًا مؤهلاً للشحن على المستوى الوطني.

يجب أن يلبي الخصم الحصري Prime الجميع معايير الأهلية العادية .

. يجب أن يكون للمنتج تقييم 3.5 نجوم على الأقل أو لا يوجد أي تقييم .

. يجب أن يكون الخصم 20% على الأقل من السعر غير الترويجي للعضو غير الرئيسي .

. يجب أن يكون الخصم 80% على الأكثر من السعر غير الترويجي للعضو غير الرئيسي .

. يجب أن يكون الخصم أقل من السعر المرجعي (أي، قائمة الأسعار أو كان السعر). تعلم المزيد عن الأسعار المرجعية وكيف عرض السعر المرجعي لمنتجاتك.

(أي، قائمة الأسعار أو كان السعر). تعلم المزيد عن الأسعار المرجعية وكيف عرض السعر المرجعي لمنتجاتك. يجب أن يكون السعر المخفض الحصري Prime أقل من أدنى سعر لرقم ASIN خلال الثلاثين يومًا الماضية . أدنى سعر في آخر 30 يومًا هو أقل سعر طلب لرقم ASIN في تلك الفترة، بما في ذلك جميع أسعار الصفقات والعروض الترويجية وأسعار البيع عبر جميع التجار.

. أدنى سعر في آخر 30 يومًا هو أقل سعر طلب لرقم ASIN في تلك الفترة، بما في ذلك جميع أسعار الصفقات والعروض الترويجية وأسعار البيع عبر جميع التجار. يجب أن تكون بائعًا حاصلًا على 4 تقييمات لتعليقات البائع على الأقل عندما يكون تقييم البائع متاحًا. Amazon ينظر إلى متوسط ​​التقييم الأخير لمدة 365 يومًا إذا كان هناك 10 تقييمات أو أكثر في تلك الفترة. إذا كان هناك أقل من 10 تقييمات في آخر 365 يومًا، Amazon يأخذ في الاعتبار متوسط ​​التقييم مدى الحياة.

*Note: يتم نشر مجموعة مختلفة من المعايير في مستندات مساعدة البائع؛ ومع ذلك، نجد أن العناصر الموجودة ضمن سير العمل هي الأكثر دقة.

اختبار التسعير الخاص بك مع الصفقات

يمكن أن تكون العروض والكوبونات الحصرية من Prime طريقة رائعة لاختبار سعر أقل لعناصرك.

إذا كنت قلقًا من أن التسعير الخاص بك قد يردع العملاء المحتملين، فنوصي دائمًا باختبار سعر أقل مع خصم قبل خفض السعر الإجمالي.

إن مجرد خفض سعر منتجك، بدلاً من الاختبار باستخدام الخصم، يمكن أن يتسبب في إلغاء “مربع الشراء” إذا قررت العودة إلى السعر الأصلي الأعلى.

لو Amazon يرى السعر الحالي الخاص بك على Amazon أعلى من المتوسط ​​خلال الثلاثين يومًا الماضية، Amazon غالبًا ما يؤدي ذلك إلى إلغاء “مربع الشراء” الموجود على العناصر الخاصة بك.

يمكن أن يؤدي “مربع الشراء” المحظور إلى انخفاض تحويلاتك بشكل ملحوظ.

عندما يتم إلغاء مربع الشراء الخاص بمنتجاتك، يجب على العملاء النقر حوالي ثلاث مرات إضافية لإجراء عملية شراء. بالإضافة إلى ذلك، لن تتمكن من عرض أي إعلانات أثناء منع “مربع الشراء” الخاص بمنتجك.

يتيح لك اختبار الصفقات بدلاً من مجرد خفض سعرك الحصول على البيانات التي تحتاجها لاتخاذ قرار مستنير بشأن خفض سعرك أم لا. كما أنه يحد من أي تأثيرات سلبية محتملة طويلة المدى على قائمة منتجك.

متى لا تستخدم العروض والخصومات على Amazon

يمكن أن تساعدك الخصومات والصفقات على تصنيف منتجاتك وزيادة الوعي بعلامتك التجارية. ومع ذلك، هناك أوقات قد يكون من الأفضل فيها عدم إجراء الصفقات Amazon.

المخزون المنخفض

عند التفكير في إجراء صفقة، فإنك تريد أيضًا أن تأخذ في الاعتبار مستوى مخزونك الحالي والمهل الزمنية. إحدى فوائد زيادة معدل البيع الخاص بك هو أنه سيؤدي بشكل طبيعي إلى تحسين تصنيفك العضوي.

ومع ذلك، إذا تسببت صفقتك في بيع جميع التذاكر، فسوف تفقد أي مكاسب تصنيف عضوية من صفقتك.

عند تحديد ما إذا كان يجب عليك إجراء صفقة، تأكد من أنه حتى لو سارت الصفقة على ما يرام، فسيظل لديك ما يكفي من الوحدات في متناول اليد لتجنب أي نفاذ في المخزون.

ربحية منخفضة

في حين أن تشغيل الصفقات يمكن أن يساعد في نجاح حملة الإطلاق أو التصنيف، فمن المهم النظر إلى الربحية الإجمالية عند التفكير في الصفقات.

قد تؤثر القسيمة بشكل كبير على ربحية العناصر ذات متوسط ​​قيمة الطلب الأصغر. هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تخطط لتشغيل الصفقات بانتظام.

Amazon يوفر الآن اقتصاديات SKU مفصلة، ​​بما في ذلك الشحن الداخلي وتكاليف المنتجات المدعومة. يمكنك استخدام هذا للمساعدة في تحديد ما إذا كان منتجك يحتوي على هامش كافٍ للحفاظ على صفقة مربحة.

توقعات الجمهور

لقد وجدنا أن المواد الاستهلاكية غير الفاخرة لا تميل إلى الأداء بشكل جيد مع الصفقات والخصومات لأن الخصومات لا تميل إلى أن تكون كبيرة بما يكفي لتحفيز المشترين.

ضع في اعتبارك ما إذا كان جمهورك يبحث عن صفقة أو إذا كانوا يأتون إلى منتجك مستعدين لشرائه بغض النظر عن أي خصومات.

في نهاية كل صفقة، قم بمراجعة إجمالي مبيعاتك ومعدل التحويل لتقييم تأثير صفقتك أو خصمك. شارك ويل هاير، المؤسس المشارك لـ BellaVix، النصيحة التالية:

“خلال العطلات الإستراتيجية مثل T5 (BF-CM) أو Prime Day، يتوقع المتسوقون العثور على صفقات Amazon عند التسوق. نوصي دائمًا بقبول الصفقات عندما تصبح متاحة. يمكنك دائمًا إلغاؤها حتى لحظة نشرها.

القسائم عبارة عن عرض ترويجي يعتمد على الأداء، مما يعني أنه لن يتم تحصيل رسوم منك إلا بعد أن يقوم المتسوق بقص المنتج وشرائه.

نوصي بتجربة الأنواع المختلفة من الصفقات، ونجد أن صفقات Prime الحصرية تميل إلى أن تكون الأكثر نجاحًا من حيث المبيعات وتستحق الاستثمار مقدمًا.

عند تجربة نقاط السعر، سنستفيد من الصفقات أو الكوبونات لقياس أي تغيير في سرعة المبيعات، للإشارة إلى ما إذا كان سعرنا مرتفعًا جدًا في السوق.

بشكل عام، يمكن أن تساعدك الصفقات والخصومات على زيادة مبيعاتك ونسبة النقر إلى الظهور والتصنيف العضوي عند استخدامها جنبًا إلى جنب مع استراتيجية إعلانية قوية.

فهم الأنواع المختلفة للصفقات والخصومات المتاحة لمنتجاتك على Amazon ستساعدك على زيادة فعاليتها إلى الحد الأقصى أثناء توجهك إلى موسمك المزدحم أو إطلاق منتجات جديدة.

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